لدى IBM® Power مجموعة متنوعة من الخيارات لمقابلة العملاء أينما كانوا في رحلتهم إلى SAP S/4HANA. سواء كنت تفكر في SAP HANA أو الجيل التالي من S/4HANA، حيث تقدم IBM Power حلولاً محلية أو خارجية أو مدارة بالكامل (RISE with SAP)، مصممة لتشغيل تطبيقات المهمة الحساسة مثل SAP، والمساعدة على تسريع عمليات نشر تخطيط موارد المؤسسات والتطبيقات، والمساعدة على تعظيم التأثير الذي يمكن أن تحدثه في إدارة البيانات وتكامل البيانات والأتمتة وعمليات الأعمال.
إن المفتاح لتحقيق الكفاءة في تكنولوجيا المعلومات واستمرارية الأعمال هو وجود منصة تتكامل مع البنية التحتية الحالية في مؤسستك مع دعم التحول الرقمي في الوقت نفسه. خوادم IBM Power مصممة خصوصًا للتطبيقات كثيفة البيانات مثل SAP HANA وS/4HANA التي تتطلب كميات كبيرة من الحوسبة داخل الذاكرة ولكنها تتيح لك الحفاظ على التوافر العالي والمرونة المطلوبة للسحابة الهجينة.
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تمكّن من استيعاب التغييرات في موارد منصة SAP HANA الخاصة بك بشكل ديناميكي، اعتمادًا على احتياجات عملك المتغيرة.
يمكنك تحسين استخدام المعالج ومعالجة البيانات باستخدام دعم المجموعة المشتركة لقاعدة بيانات SAP HANA الإنتاجية لديك.
قلل فترة التعطل المخطط لها باستخدام الذاكرة الدائمة الافتراضية التي تعمل على تشغيل البنية الأساسية بشكل أسرع.
يدعم IBM Power هدفك المتمثل في تحويل مؤسستك إلى مؤسسة ذكية من خلال دمج مصادر البيانات الحساسة التي تعمل على IBM Power مع منصات الذكاء الاصطناعي اللاحقة، مثل نسيج البيانات أو مستودع البيانات. ويتيح هذا إجراء الاستدلال والتعلم الآلي أو التدريب الدقيق على IBM Power من خلال تسريع الذكاء الاصطناعي داخل معالج النواة، واستخدام سعة ذاكرة كبيرة (تتجاوز ذاكرة وحدة كعالجة الرسومات المحدودة)،وتحسين مكتبات الذكاء الاصطناعي.
احمِ البيانات والتطبيقات المهمة من التهديدات عبر الإنترنت من خلال الأمان الشامل، بما في ذلك التشفير الجديد والشفاف في الذاكرة من دون أيّ تأثير في الأداء.
مع خادم IBM Power L1022 القابل للتوسع، يمكنك الحصول على نظام خادم مرن ثنائي المقابس قائم على معالج Power10 ثنائي الوحدات، ومصمم لتشغيل أحمال التشغيل المعتمدة على ®Linux، مثل SAP HANA.
الاسترداد المتقدم، والقدرات التشخيصية، وواجهة الذاكرة المفتوحة (OMI) تجعل من خادم IBM Power L1024 القابل للتوسع واحدًا من أكثر منصات الخوادم موثوقية لضمان زيادة مدة تشغيل عمليات نشر SAP HANA لديك.
خادم مرن وعالي الأداء مزود بأربعة مقابس ومخصص للتوسع الرأسي، وهو مثالي لنشر تطبيقات SAP HANA في بيئة سحابية هجينة—ويضم ميزات افتراضية مدمجة وسعة مرنة.
يمكن أن يساعدك الأداء الرائد في الصناعة، وقابلية التوسع، والمرونة، والقدرة على التحمل باستخدام أحدث خوادم Power10 في تلبية جميع احتياجات أحمال التشغيل كثيفة البيانات في SAP.
تجمع RISE with SAP بين الخدمات القائمة على النتائج، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المستندة إلى السحابة مع SAP S/4HANA، ومنصات إضافية لإعادة التفكير في نموذج تشغيل المؤسسة. يوفر IBM Power Virtual Server ميزة فريدة للمؤسسات التي تدير مشهد SAP على خوادم IBM Power. فهو مصمم لتحقيق انتقال أسرع وأكثر سلاسة إلى RISE with SAP.
يمكن الآن لعملاء SAP الاستفادة من مرونة خدمة البنية التحتية كخدمة (IaaS) المعتمدة من SAP من IBM، والتي توفر بيئة سحابية مؤسسية، لتسريع عملية الترحيل.
Pablo Contreras
مدير البنية التحتية والاتصالات السلكية واللاسلكية
Ecogas
خدمات دورة حياة التكنولوجيا لـ SAP HANA on IBM Power
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