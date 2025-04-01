في عصرنا الرقمي الذي نعيشه اليوم، تُعد حماية بياناتك أمرًا ضروريًا. IBM Storage Protect for Cloud أن تساعدك على مواجهة هذا التحدي من خلال تأمين بيانات السحابة الخاصة بك من خلال حل مصمم لتهيئة بياناتك وتحصين السحابة الأصل. من خلال جعل خصوصية البيانات والامتثال من أهم الأولويات، توفر منصتنا على مستوى المؤسسات دفاعًا متعدد الطبقات مع التشفير القوي, أمن البيانات الصارم والاحتفاظ بالبيانات والتهديدات السحابة المتقدمة.

من خلال إدارة البيانات المركزية والتحكم في الوصول، يمكنك التنقل في أمان السحابة بثقة. يساعد التوافق متعدد السحابة في الحفاظ على مرونة البيانات مع تخفيف المخاطر من خلال التعافي من الكوارث. نحن نوفر إدارة مفاتيح موثوقة وفعالية مثبتة ضد التهديدات المتقدمة لتوفير حماية بيانات السحابة على مستوى المؤسسات عبر بيئات السحابة الخاصة بك. يوفر لك برنامج IBM Storage Protect for Cloud الأمان وراحة البال، ويوفر لك مستقبل حماية البيانات لأن سلامة بياناتك هي التزامنا.



البدء في تجربة لمدة 30 يومًا بدون رسوم لـ Azure وDynamics 365 وGoogle Workspace, Microsoft 365، و فريق المبيعات. لا يلزم وجود بطاقة ائتمان ولا توجد قيود على البيانات. اختر IBM Storage Protect for Cloud لحماية شاملة للبيانات اليوم.