IBM Storage Protect for Cloud Microsoft 365

حماية بياناتك من خلال التحكم الدقيق في عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة.

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حماية بياناتك

مع تزايد هجمات الفدية والتهديدات الإلكترونية، يجب على المؤسسات حماية بياناتها بما يتجاوز ما يقدمه مزوّدو الخدمات السحابية ضمن نموذج المسؤولية المشتركة. يوفر IBM® Storage Protect for Cloud Microsoft 365 نسخًا احتياطيًا مرنًا، واستعادة دقيقة، وحماية آمنة للمستخدمين والمجموعات والإعدادات.

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حماية البيانات بشكل استباقي

استخدام تقارير الأنشطة غير المعتادة لحماية بياناتك من هجمات الفدية والبرمجيات الضارة وغيرها من تهديدات فقدان البيانات.
توسيع نطاق فريق تكنولوجيا المعلومات لديك

تفويض أذونات الاستعادة لتمكين المستخدمين من تنفيذ عمليات الاستعادة ذاتيًا.
تحسين استمرارية الأعمال

المساعدة على ضمان استمرارية الأعمال من خلال تقليل فترات التعطل والانقطاعات بفضل استعادة موثوق بها للبيانات.
خيارات تخزين البيانات المرنة

احمِ بياناتك باستخدام تخزين IBM أو التخزين الخاص بك، مع تكامل سلس ضمن البنية التحتية الحالية لديك.
منصة حقيقية للبرمجيات كخدمة (SaaS)

يمكنك الوصول إلى هذا الحل كخدمة SaaS، وهو متاح بشكل عام دون الحاجة إلى تثبيت أو تطبيق تصحيحات أو تحديثات.
النسخ الاحتياطية الكاملة والتزايدية

تسريع استعادة البيانات من خلال النسخ الاحتياطية التزايدية بعد النسخة الكاملة الأولية، ما يضمن كفاءة استخدام التخزين وتسريع أوقات الاستعادة.
الأمن المحسّن

الاستفادة من الأمان المدمج باستخدام مفاتيح التشفير الخاصة بك، وتخزين البيانات، والمصادقة متعددة العوامل، والتحكم في الوصول القائم على الأدوار.
الإدارة وإعداد التقارير بشكل مركزي

تحكَّم في الأمور من خلال الجدولة المركزية، والتتبُّع، وإعداد التقارير لعمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة.
حماية بياناتك

يوفر IBM® Storage Protect for Cloud Microsoft 365 نسخًا احتياطيًا واستعادة موثوقًا بهما قائمَين على السحابة للبيانات عبر التطبيقات والخدمات التابعة لجهات خارجية. فهو يخزِّن النسخ الاحتياطية بأمان في تخزين IBM أو في نظام التخزين الذي تفضّله.

 بدء الإصدار التجريبي لمدة 30 يومًا
حالات الاستخدام
رجلان في مكتب
استعادة المستندات المحذوفة للمستخدمين النشطين

استعادة الملفات المحذوفة بالخطأ خارج فترة الاستعادة الأصلية. ويمكن التعامل معها من خلال المسؤول، أو المسؤول المفوض، أو الخدمة الذاتية، أو دعم مكتب المساعدة.

 
امرأتان تتناقشان
استعادة صندوق بريد أو حساب OneDrive تم حذفه نهائيًا

استرداد محتوى صندوق البريد أو حساب OneDrive الخاص بالمستخدمين الذين غادروا المؤسسة في أي وقت تختاره، للوصول إلى المعلومات المطلوبة لأغراض الامتثال أو استمرارية الأعمال أو غيرها من المتطلبات.
امرأة تعمل على كمبيوتر محمول
الوصول إلى أنظمة المراقبة والتنبيه الذكية

مصمم لفحص بياناتك بشكل مستمر لرصد الحالات الشاذة، والوصول غير المصرح به، والتهديدات المحتملة. عند اكتشاف مشكلة، يتم إرسال تنبيهات استباقية إلى فريق تكنولوجيا المعلومات لتمكينهم من الاستجابة بسرعة.
اتخِذ الخطوة التالية

شاهِد IBM® Storage Protect for Cloud Microsoft 365 أثناء العمل. تعرَّف عمليًا على كيفية إجراء النسخ الاحتياطي والاستعادة لأعباء عمل Microsoft 365.

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