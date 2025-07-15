مع تزايد هجمات الفدية والتهديدات الإلكترونية، يجب على المؤسسات حماية بياناتها بما يتجاوز ما يقدمه مزوّدو الخدمات السحابية ضمن نموذج المسؤولية المشتركة. يوفر IBM® Storage Protect for Cloud Microsoft 365 نسخًا احتياطيًا مرنًا، واستعادة دقيقة، وحماية آمنة للمستخدمين والمجموعات والإعدادات.