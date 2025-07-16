حماية بياناتك من خلال التحكم الدقيق في عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة.
يوفر IBM® Storage Protect for Cloud Azure حماية بيانات سحابية آمنة لخدمات مؤسستك مثل Microsoft Entra ID، وAzure Virtual Machines، وAzure Blob، وAzure DevOps، وAzure SQL، وAzure AD B2C. توفِّر المنصة نسخًا احتياطيًا واستعادة موثوقًا بهما عبر السحابة لبيانات التطبيقات والخدمات التابعة لأطراف خارجية.
ضمان توفُّر البيانات وسلامتها داخل تطبيقات Azure حتى أربع مرات في اليوم.
تفويض أذونات الاستعادة لتمكين المستخدمين النهائيين من تنفيذ عمليات الاستعادة ذاتيًا.
المساعدة على ضمان استمرارية الأعمال من خلال تقليل فترات التعطل والانقطاعات بفضل استعادة موثوق بها للبيانات.
إظهار الالتزام بالمتطلبات التنظيمية بسهولة من خلال سجلات النسخ الاحتياطي التلقائية ومسارات التدقيق التفصيلية.
يمكنك الوصول إلى هذا الحل كخدمة SaaS، وهو متاح بشكل عام دون الحاجة إلى تثبيت أو تطبيق تصحيحات أو تحديثات.
تمكّن من تصفية المحتوى المطلوب استعادته بناءً على نوع المحتوى، والمالك، وتاريخ الإنشاء، وحجم الملف، وموضوع البريد الإلكتروني، وتاريخ الإرسال، وغيرها المزيد.
الاستفادة من الأمان المدمج باستخدام مفاتيح التشفير الخاصة بك، وتخزين البيانات، والمصادقة متعددة العوامل، والتحكم في الوصول القائم على الأدوار.
تأمين بياناتك في تخزين IBM أو استخدام التخزين الخاص بك.
حماية بياناتك الحيوية للأعمال من خلال إنشاء نسخ احتياطية مشفّرة بشكل متكرر. استعادة الكائنات المحددة أو أعباء العمل بالكامل بسرعة وكفاءة في حال فقدان البيانات أو فشل النظام أو التعرُّض لهجمات إلكترونية.
تتبُّع عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة وإدارتها والإبلاغ عنها، ومراقبة التفاصيل حول أحدث المهام والنسخ الاحتياطية وتكرارها، وكل ذلك مستضاف داخل IBM® Storage Protect for Cloud Azure.
حماية موارد Azure الأساسية مثل الأجهزة الافتراضية وEntra ID وحسابات التخزين من خلال جدولة نسخ احتياطية كاملة وتزايدية بانتظام، مع سياسات احتفاظ مرنة لضمان أمن البيانات والامتثال.
إذا تم حذف مجموعة في Microsoft Entra ولم تكن الاستعادة الأصلية متاحة، يمكن للمسؤولين استرجاع المجموعة وأعضائها من نقاط النسخ الاحتياطي - حتى بعد انتهاء فترة الاحتفاظ القياسية.
عند حذف كائنات Blob دون معرفة وقت الحذف، يمكن للمستخدمين استعادة كائنات أو مجلدات محددة من نقاط النسخ الاحتياطي، مع خيارات للدمج أو الاستبدال لتحقيق استعادة سريعة ودقيقة.
شاهِد IBM® Storage Protect for Cloud Azure أثناء العمل باستخدام بيانات أعباء عمل Azure الفعلية.