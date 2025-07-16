حماية بياناتك من خلال التحكم الدقيق في عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة.
مع الارتفاع السريع في هجمات برامج الفدية والتهديدات الإلكترونية الأخرى، يتعيّن على المؤسسات تأمين بياناتها بما يتجاوز مستوى الحماية الذي يوفّره مقدمو الخدمات السحابية ضمن نموذج المسؤولية المشتركة. يضمن IBM® Storage Protect for Cloud Google Workspace حماية آمنة للمستخدمين والمجموعات والإعدادات من خلال توفير نسخ احتياطي مرن وقدرات استعادة دقيقة.
ضمان توفُّر البيانات وسلامتها داخل تطبيقات Google Workspace حتى أربع مرات في اليوم.
تفويض أذونات الاستعادة لتمكين المستخدمين النهائيين من تنفيذ عمليات الاستعادة ذاتيًا.
المساعدة على ضمان استمرارية الأعمال من خلال تقليل فترات التعطل والانقطاعات بفضل استعادة موثوق بها للبيانات.
إظهار الالتزام بالمتطلبات التنظيمية بسهولة من خلال سجلات النسخ الاحتياطي التلقائية ومسارات التدقيق التفصيلية.
يمكنك الوصول إلى هذا الحل كخدمة SaaS، وهو متاح بشكل عام دون الحاجة إلى تثبيت أو تطبيق تصحيحات أو تحديثات.
تمكّن من تصفية المحتوى المطلوب استعادته بناءً على نوع المحتوى، والمالك، وتاريخ الإنشاء، وحجم الملف، وموضوع البريد الإلكتروني، وتاريخ الإرسال، وغيرها المزيد.
الاستفادة من الأمان المدمج باستخدام مفاتيح التشفير الخاصة بك، وتخزين البيانات، والمصادقة متعددة العوامل، والتحكم في الوصول القائم على الأدوار.
احمِ بياناتك باستخدام تخزين IBM أو التخزين الخاص بك، مع تكامل سلس ضمن البنية التحتية الحالية لديك.
استعادة الملفات المحذوفة بالخطأ خارج فترة الاستعادة الأصلية. ويمكن التعامل معها من خلال المسؤول، أو المسؤول المفوض، أو الخدمة الذاتية، أو دعم مكتب المساعدة.
البحث باستمرار عن الحالات الشاذة والتهديدات والوصول غير المصرح به. إرسال تنبيهات استباقية إلى فريق تكنولوجيا المعلومات لضمان استجابة سريعة وتحسين إدارة الحوادث.
استخدام قدرات تنظيف البيانات للامتثال لمتطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). تساعد ميزات الاحتفاظ طويل الأجل بالبيانات والاستعادة على ضمان توفُّر البيانات لتلبية الاحتياجات القانونية والامتثال التنظيمي.
شاهِد IBM® Storage Protect for Cloud Google Workspace أثناء العمل. تعرَّف عمليًا على كيفية إجراء النسخ الاحتياطي والاستعادة لأعباء عمل Google Workspace.