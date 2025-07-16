IBM Storage Protect for Cloud Salesforce

حماية بياناتك من خلال التحكم الدقيق في عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة.

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لقطة شاشة من واجهة Storage Protect for Cloud Salesforce

حماية بياناتك

مع تزايد هجمات الفدية والتهديدات الإلكترونية، أصبحت حماية بياناتك في Salesforce أكثر أهمية من أي وقت مضى. حماية سجلات العملاء ومسارات المبيعات والبيانات المالية باستخدام IBM® Storage Protect for Cloud Salesforce، وهي منصة أساسية للبرمجيات كخدمة (SaaS).

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تمكين الحماية الشاملة

ضمان توفُّر البيانات وسلامتها داخل تطبيقات Salesforce حتى أربع مرات في اليوم.
توسيع نطاق فريق تكنولوجيا المعلومات لديك

تفويض أذونات الاستعادة لتمكين المستخدمين النهائيين من تنفيذ عمليات الاستعادة ذاتيًا.

 
تحسين استمرارية الأعمال

المساعدة على ضمان استمرارية الأعمال من خلال تقليل فترات التعطل والانقطاعات بفضل استعادة موثوق بها للبيانات.
تبسيط الامتثال

إظهار الالتزام بالمتطلبات التنظيمية بسهولة من خلال سجلات النسخ الاحتياطي التلقائية ومسارات التدقيق التفصيلية.
منصة حقيقية للبرمجيات كخدمة (SaaS)

يمكنك الوصول إلى هذا الحل كخدمة SaaS، وهو متاح بشكل عام دون الحاجة إلى تثبيت أو تطبيق تصحيحات أو تحديثات.
قدرات الاستعادة الدقيقة

تمكّن من تصفية المحتوى المطلوب استعادته بناءً على نوع المحتوى، والمالك، وتاريخ الإنشاء، وحجم الملف، وموضوع البريد الإلكتروني، وتاريخ الإرسال، وغيرها المزيد.
الأمن المحسّن

الاستفادة من الأمان المدمج باستخدام مفاتيح التشفير الخاصة بك، وتخزين البيانات، والمصادقة متعددة العوامل، والتحكم في الوصول القائم على الأدوار.
خيارات تخزين البيانات المرنة

تأمين بياناتك في تخزين IBM أو استخدام التخزين الخاص بك.

ضمان استمرارية الأعمال والوصول إلى البيانات

يوفر IBM® Storage Protect for Cloud Salesforce نسخًا احتياطيًا واستعادة لتطبيقات Salesforce، ما يعزز مرونة مؤسستك التشغيلية. يتم نسخ البيانات احتياطيًا إلى تخزين IBM، أو يمكنك دمج نظام التخزين الخاص بك.

 بدء الإصدار التجريبي لمدة 30 يومًا
حالات الاستخدام
عمال يتحدثون حول طاولة
استعادة المستندات المحذوفة للمستخدمين النشطين

استعادة الملفات المحذوفة بالخطأ خارج فترة الاستعادة الأصلية. ويمكن التعامل معها من خلال المسؤول، أو المسؤول المفوض، أو الخدمة الذاتية، أو دعم مكتب المساعدة.

 
امرأتان تشيران إلى شاشة
الحصول على الكشف عن الحالات الشاذة وإدارتها

اكتشاف الحالات الشاذة مثل عمليات الإضافة أو الحذف أو التحديث الكبيرة باستخدام قواعد تنبيه لمراقبة البيانات، ومتابعة سجل الأنشطة عبر لوحة معلومات مركزية تلخِّص سجل النسخ الاحتياطي وتغيُّرات الكائنات واستخدام واجهات برمجة التطبيقات والنشاطات الخاصة بالمستخدمين.
رجل ينظر إلى جهازه
الامتثال للمتطلبات التنظيمية والقانونية

استخدام قدرات تنظيف البيانات للامتثال لمتطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). تساعد ميزات الاحتفاظ طويل الأجل بالبيانات والاستعادة على ضمان توفُّر البيانات لتلبية الاحتياجات القانونية والامتثال التنظيمي.
اتخِذ الخطوة التالية

شاهِد IBM® Storage Protect for Cloud Salesforce أثناء العمل. تعرَّف عمليًا على كيفية إجراء النسخ الاحتياطي والاستعادة لأعباء عمل Salesforce.

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