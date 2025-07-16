حماية بياناتك من خلال التحكم الدقيق في عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة.
مع تزايد هجمات الفدية والتهديدات الإلكترونية، أصبحت حماية بياناتك في Salesforce أكثر أهمية من أي وقت مضى. حماية سجلات العملاء ومسارات المبيعات والبيانات المالية باستخدام IBM® Storage Protect for Cloud Salesforce، وهي منصة أساسية للبرمجيات كخدمة (SaaS).
ضمان توفُّر البيانات وسلامتها داخل تطبيقات Salesforce حتى أربع مرات في اليوم.
تفويض أذونات الاستعادة لتمكين المستخدمين النهائيين من تنفيذ عمليات الاستعادة ذاتيًا.
المساعدة على ضمان استمرارية الأعمال من خلال تقليل فترات التعطل والانقطاعات بفضل استعادة موثوق بها للبيانات.
إظهار الالتزام بالمتطلبات التنظيمية بسهولة من خلال سجلات النسخ الاحتياطي التلقائية ومسارات التدقيق التفصيلية.
يمكنك الوصول إلى هذا الحل كخدمة SaaS، وهو متاح بشكل عام دون الحاجة إلى تثبيت أو تطبيق تصحيحات أو تحديثات.
تمكّن من تصفية المحتوى المطلوب استعادته بناءً على نوع المحتوى، والمالك، وتاريخ الإنشاء، وحجم الملف، وموضوع البريد الإلكتروني، وتاريخ الإرسال، وغيرها المزيد.
الاستفادة من الأمان المدمج باستخدام مفاتيح التشفير الخاصة بك، وتخزين البيانات، والمصادقة متعددة العوامل، والتحكم في الوصول القائم على الأدوار.
تأمين بياناتك في تخزين IBM أو استخدام التخزين الخاص بك.
يوفر IBM® Storage Protect for Cloud Salesforce نسخًا احتياطيًا واستعادة لتطبيقات Salesforce، ما يعزز مرونة مؤسستك التشغيلية. يتم نسخ البيانات احتياطيًا إلى تخزين IBM، أو يمكنك دمج نظام التخزين الخاص بك.
استعادة الملفات المحذوفة بالخطأ خارج فترة الاستعادة الأصلية. ويمكن التعامل معها من خلال المسؤول، أو المسؤول المفوض، أو الخدمة الذاتية، أو دعم مكتب المساعدة.
اكتشاف الحالات الشاذة مثل عمليات الإضافة أو الحذف أو التحديث الكبيرة باستخدام قواعد تنبيه لمراقبة البيانات، ومتابعة سجل الأنشطة عبر لوحة معلومات مركزية تلخِّص سجل النسخ الاحتياطي وتغيُّرات الكائنات واستخدام واجهات برمجة التطبيقات والنشاطات الخاصة بالمستخدمين.
استخدام قدرات تنظيف البيانات للامتثال لمتطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). تساعد ميزات الاحتفاظ طويل الأجل بالبيانات والاستعادة على ضمان توفُّر البيانات لتلبية الاحتياجات القانونية والامتثال التنظيمي.
شاهِد IBM® Storage Protect for Cloud Salesforce أثناء العمل. تعرَّف عمليًا على كيفية إجراء النسخ الاحتياطي والاستعادة لأعباء عمل Salesforce.