مبدل SAN96C-7

يوفر هذا المبدل، مدعومًا بتقنية الجيل التالي، اتصال قنوات ليفية عالي السرعة للانتقال بسلاسة إلى أعباء عمل الذاكرة السريعة غير المتطايرة (NVMe/FC) دون حاجة إلى ترقية أي أجهزة SAN. حيث ينشر التطبيقات على نطاق السحابة بسرعة باستخدام خوادم افتراضية كثيفة، كما يوفر مزايا النطاق الترددي الأكبر وقابلية التوسع والدمج.