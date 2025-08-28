يُعَد IBM Storage Networking SAN24B-6 مفتاحًا أساسيًا يجمع بين قدرات عالية الأداء بسرعات 4 و8 و16 و32 جيجابت/ثانية، مع سهولة استخدام بنقرة واحدة ووظائف من فئة المؤسسات. ويوفر للمراكز الصغيرة والمتوسطة إمكانية الوصول بتكلفة منخفضة إلى تقنية Gen 6 Fibre Channel الرائدة في الصناعة، مع إمكانية البدء بعدد قليل من المنافذ والتوسع حسب الحاجة -من 8 إلى 24 منفذًا- لدعم بيئة تخزين متطورة. تم تصميم منتجات IBM b-type Gen 6 Fibre Channel لإطلاق الإمكانات الكاملة لتقنيات التخزين الجديدة لدعم أعباء العمل الحديثة عالية الأداء.