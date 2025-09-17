يُعَد IBM Storage Networking SAN32C-6 Fabric Switch نموذجًا ابتدائيًا ضمن مجموعة مفاتيح شبكة مساحة التخزين (SAN) من IBM. يوفر اتصال Fibre Channel عالي السرعة من رف الخوادم إلى مركز شبكة SAN. يمكِّن هذا المفتاح المؤسسات التي تنشر تطبيقات على نطاق السحابة بسرعة باستخدام خوادم افتراضية عالية الكثافة، من خلال توفير عرض نطاق أكبر وإمكانيات تجميع محسَّنة. وهو مصمم لدعم عمليات نشر شبكات SAN الصغيرة والكبيرة، ويوفر مرونة فائقة من خلال وحدة توسيع المنافذ الفريدة، التي توفِّر خيار ترقية المنافذ بتكلفة ميسورة وبصورة قابلة للتبديل في مكان العمل. تحصل من اليوم الأول على خيار الترقية إلى اتصال خادم فوري 32 جيجابت/ثانية باستخدام بطاقات HBA بسرعة 32 جيجابت/ثانية.