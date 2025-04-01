محول SAN من الجيل التالي من فئة المديرين مصمم للنشر في شبكات التخزين واسعة النطاق، IBM Storage Networking SAN384C-6 مدير متعدد الطبقات يتيح السحابة للمؤسسات لتحويل الأعمال. من خلال إضافة خيارات الاتصال المؤسسي التي تدعم ®FICON، توفر SAN384C-6 بنية تحتية ®FICON عالية الأداء وموثوقة مصممة لدعم خوادم ®FICON السريعة والمصممة للتوسعIBM z Systems. من خلال مشاركة نفس نظام التشغيل وواجهة الإدارة مع محولات IBM Storage Networking c-type c الأخرى، يتيح SAN384C-6 من IBM النشر السلس للأقمشة الموحدة مع اتصال FC عالي الأداء لتحقيق تكلفة إجمالية منخفضة للملكية.