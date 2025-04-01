إن SAN384C-6 من IBM Storage Networking SAN384C-6 هو محول SAN من فئة المدير مع ما يصل إلى 384 منفذ قناة ليفية بسرعة 32 جيجابت في الثانية. تكنولوجيا المعلومات IBMهي جزء من مجموعة أجهزة مفات يح شبك التخزين .
محول SAN من الجيل التالي من فئة المديرين مصمم للنشر في شبكات التخزين واسعة النطاق، IBM Storage Networking SAN384C-6 مدير متعدد الطبقات يتيح السحابة للمؤسسات لتحويل الأعمال. من خلال إضافة خيارات الاتصال المؤسسي التي تدعم ®FICON، توفر SAN384C-6 بنية تحتية ®FICON عالية الأداء وموثوقة مصممة لدعم خوادم ®FICON السريعة والمصممة للتوسعIBM z Systems. من خلال مشاركة نفس نظام التشغيل وواجهة الإدارة مع محولات IBM Storage Networking c-type c الأخرى، يتيح SAN384C-6 من IBM النشر السلس للأقمشة الموحدة مع اتصال FC عالي الأداء لتحقيق تكلفة إجمالية منخفضة للملكية.
ساعد في حماية مركز البيانات السحابة والبيانات الكبيرة في المستقبل.
الجمع بين شبكات التخزين واسعة النطاق وبروتوكولات التخزين المتعددة على شبكة واحدة متقاربة.
تمكين حلول تمديد شبكة التخزين (SAN) الكبيرة والموسعة للتوسعة الكبيرة للتوسعة مع وحدة تمديد شبكة التخزين (SAN) 24/10 منافذ SAN Module.
تحقيق توافر عالٍ بفضل التوافر العالي مع عنصر التكرار الكامل من شبكة SAN الافتراضية التقنية وقوائم التحكم في الوصول والمعالجة الذكية للإطار.
مع النمو الهائل للبيانات في بيئات الأعمال الذكية اليوم، يتعين علينا نشر شبكات SAN واسعة النطاق بأكثر الطرق فعالية وأقلها تكلفة. لتلبية متطلبات التوسعة السكانية مع إدارة التكلفة الإجمالية للملكية تقدم SAN384C-6 العديد من القدرات لتمكين دمج بياناتها الأصلية في شبكات SAN أقل وأكبر وأكثر قابلية للإدارة. تساعد تكنولوجيا المعلومات في تقليل بصمة أجهزة بيانات المركز والنفقات الرأسمالية والتشغيلية المرتبطة بها.
IBM Storage Networking SAN384C-6 شارك نفس نظام التشغيل وواجهة الإدارة مثل المحولات الأخرى من نوع IBM Storage Networking c، مما يتيح نشر النسيج بسلاسة مع اتصال قناة FLIB عالية الأداء و ®FICON و FCIP. توفر وحدة تبديل القناة الليفية ذات 48 منفذًا بسرعة 32 جيجابت في الثانية وحدة تبديل القناة الليفية عالية الأداء والمبتكرة التي تمكّن من تمكين قابلية التحويل والذكاء في مركز البيانات الافتراضية الكبيرة والافتراضية.
بالإضافة إلى تلبية المتطلبات الأساسية لترقيات البرمجيات غير المعطلة والتكرار في حساس عنصر الأجهزة، IBM Storage Networking توفر بنية برمجيات عائلة c مستوى عالٍ من التوافر. توفر تكنولوجيا المعلومات التكرار على جميع الأجهزة الرئيسية عنصر التكرار، بما في ذلك وحدات المشرف ووحدات النسيج ووحدات النسيج و ®إمدادات الطاقة وصواني المروحة. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحفاظ على التوافر شبه المستمر.
تم تصميم SAN384C-6 لتوفير مرونة عالية قابلة للتوسيع والدفع عند النمو، وأمان قوي لتطبيق السحابة متعدد الإيجارات، ووزن عالي يمكن التنبؤ به مطلوب للوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة الصارمة (SLAs)، ® اتصال مرن مطلوب لعدم- تحتاج البنى التحتية لتعطل السحابة وإدارة حركة المرور المتقدمة - مثل جودة الخدمة - إلى تخصيص شبكة مرنة لتطبيق السحابة بسرعة وفعالية من حيث التكلفة.
لتلبية احتياجات أي مستخدم، يوفر SAN384C-6 ثلاثة أوضاع إدارة رئيسية: واجهة سطر أوامر عائلة IBM Storage Networking من النوع c (CLI)، و DCNM والتكامل مع أدوات إدارة التخزين من طرف ثالث. تستفيد تكنولوجيا المعلومات من واجهة CLI السهلة التعلم من عائلة IBM Storage Networking c-type لتقديم قدرات إدارية واسعة النطاق. تم تصميم هذه الواجهة عالية الكفاءة والمباشرة لتوفير قدرات متسقة ومنطقية ومثالية للمسؤولين في بيئات المؤسسات.
تُلبي الحاجة إلى أمان مضمون في شبكات التخزين؛ حيث توفر بطاقة SAN384C-6 وبطاقة الخط ذات 48 منفذًا بسرعة 32 جيجابت في الثانية إطار أمان شامل لحماية البيانات الحساسة للغاية التي تعبر شبكات المؤسسات اليوم. يستخدم نظام المعلومات التكنولوجية فحصاً ذكياً للحزم على مستوى المنفذ، بما في ذلك تطبيق قوائم التحكم في الوصول (ACLs) لفرض الأجهزة للمناطق وشبكات VSAN وأمن المنافذ المتقدمة ميزة أمان المنافذ المتقدمة.
تتطلب إدارة شبكات التخزين على نطاق واسع أدوات تشخيص استباقية لتحقيق الاتصال وتوجيه زمن الانتقال، بالإضافة إلى آليات لالتقاط وتحليل حركة مرور الشبكة. يوفر SAN384C-6 إحصائيات شاملة قائمة على المنفذ وقائمة على التدفق تتيح تحليل الأداء المتطور ومحاسبة اتفاقية مستوى الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تضيف القدرات المدمجة للاتصال بالمنزل المزيد من الموثوقية وتسريع حل المشاكل والمساعدة في تقليل تكاليف الخدمة.
تكوين فتحة الهيكل
- فتحات البطاقة الخطية: 8
- فتحات المشرف: 2
- فتحات نسيج التبديل المتقاطع: 6
- صواني المروحة: 3 صواني مروحة في الجزء الخلفي من الهيكل
- ®فتحات إمداد الطاقة: 8
- عنصر قابل للتبديل السريع
عنصر قابل للتبديل السريع
®إمدادات الطاقة، ووحدات المروحة، ووحدات المروحة، ووحدات توصيل صغيرة الحجم، ووحدات المشرف، ووحدات النسيج
الضمان
عام واحد، IBM في الموقع المحدود، 24 × 7 في نفس اليوم على مدار الساعة؛ خيارات الخدمة متاحة.
ميزة اختيارية
حزمة وحدة FC 32 جيجابت في الثانية لـ 48 منفذًا و16 جيجابت في الثانية (#AJL2)، ووحدة تبديل FC ذات 48 منفذًا 32 جيجابت في الثانية (#AJL4)، ووحدة تمديد شبكة SAN 24/10 منافذ (#AJL5)، ووحدة تبديل SAN384C-6 Fabric-1 (#AJJKE), حزمة المؤسسات (#AJJJ9)، حزمة المؤسسات (#AJJJ9)، الإصدار المتقدم لشبكة منطقة التخزين (#AJJJA)، حزمة الحاسوب الرئيسي (#AJJJB)، وحدة إمداد طاقة التيار المتردد 3000 واط (#AJKF)، وحدات توصيل صغيرة الحجم، مراوح، وحدة AJN6Supervisor-4، وحدة AJNB Fabric-3
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق)
- أبعاد الهيكل (14RU): 61.9 سم (24.35 بوصة) × 43.9 سم (17.3 بوصة) × 86.4 سم (34 بوصة)
- وحدة تبديل القناة الليفية من IBM ذات 48 منفذًا بسرعة 32 جيجابت في الثانية: 4.4 سم × 40.39 سم × 55.37 سم (1.75 بوصة). × 15.9 بوصة. × 21.8 بوصة)
- ®مزود الطاقة (3000 واط تيار متردد): 55.98 سم × 10.03 سم × 4.06 سم (22.04 بوصة). × 3.95 بوصة × 1.6 بوصة)
- وحدة النسيج-1: 82.3 سم × 5.13 سم × 25.96 سم (32.40 بوصة. × 2.02 بوصة. × 10.22 بوصة)
- وحدة المشرف-1E: 5.18 سم × 20.17 سم × 55.5 سم (2.04 بوصة. × 7.94 بوصة × 21.85 بوصة)
- صينية المروحة 91.87 سم × 13.08 سم × 4.75 سم (36.17 بوصة). × 5.15 بوصة. × 1.87 بوصة) SFP+: 1.25 سم × 1.36 سم × 5.65 سم (0.49 بوصة). × 0.54 بوصة. × 2.22 بوصة)
- الهيكل (بما في ذلك المراوح): 84.2 كجم (185.5 رطلاً)
- بطاقة خط القناة الليفية ذات 48 منفذًا سعة 32 جيجابت في الثانية: 7.94 كجم (17.5 رطل)
الوزن
- ®مزود الطاقة (3,000 واط تيار متردد): 2.7 كجم (6 أرطال)
- وحدة النسيج: 5.0 كجم (11 رطلاً)
- وحدة المشرف 1: 3.2 كجم (7 أرطال)
إعادة تدوير الأجزاء
IBM لا يوصي بإزالة بطاريات منتج المعلوماتية لأسباب تتعلق بالسلامة. يُرجىالاستفادة من برامج IBM لجمع المنتجات وإعادة تدويرها.
دمج البيانات الأصل في شبكات SAN أقل وأكبر وأكثر قابلية للإدارة لمواكبة نمو البيانات.
تمكين مجموعتك من دعم النمو الهائل للبيانات وتوفير المرونة التشغيلية.