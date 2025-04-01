يوفر محول شبكة التخزين SAN96C-7 من IBM Storage Networking SAN96C-7 ما يصل إلى 96 منفذ قناة ليفية بسرعة 64 جيجابت في الثانية. تعد تكنولوجيا المعلومات جزءًا من مجموعة IBMأجهزة مفاتيح شبكة ا لتخزي ن الخاصة بشبكة التخزين
يوفر محول القناة الليفية من الجيل التالي IBM SAN96C-7 من الجيل التالي SAN96C-7 سعة 64 جيجابت في الثانية سعة 96 منفذًا سعة 96 منفذًا بوحدتي رف (2 RU) اتصالاً عالي السرعة بالقناة الليفية لمضيفة مصفوفة الذاكرة الوميضية فقط ومضيفات عالية السرعة, وأحدث تقنيات التحليلات والقياس عن بُعد - كلها مدمجة في شرائح تكنولوجيا المعلومات ASIC. يتيح لك هذا الحل الانتقال بسلاسة إلى أحمال التشغيل السريع للذاكرة غير المتطايرة (NVMe/FC) دون الحاجة إلى ترقية أي أجهزة شبكة SAN.
يعد هذا الإعداد مثاليًا للمؤسسات التي تنشر السحابة بسرعة على نطاق واسع مع خوادم افتراضية كثيفة حيث توفر المعلومات التكنولوجية فوائد عرض نطاق ترددي أكبر وتوسيع نطاق ودمج.
يحتوي المحول IBM SAN96C-7 على 96 × 8/16/32/64 جيجابت في الثانية متعدد المنافذ متعددة السرعات والتي توفر نطاقًا تردديًا إجماليًا يبلغ 6 تيرابايت في الثانية لكل محول للتصاميم عالية التوسعة في البيئات فائقة النطاق التي تقود عدة آلاف من مثيلات Virtual Machines داخل الحامل.
تحسين الأداء من خلال التحكيم المركزي غير المتوقف الذي يوفر تحكيمًا مركزيًا غير متوقف يوفر تحكيمًا متسقًا بسرعة 64 جيجابت في الثانية عبر جميع ظروف حركة المرور لكل منفذ قناة ليفية على المحول.
تحقيق التوافر شبه المستمر والموثوقية من خلال توفير التكرار في جميع العناصر الرئيسية مثل ®إمدادات الطاقة وأنظمة التبريد الفرعية.
استفد من ميزة تصحيح الأخطاء الأمامية (FEC) بين منافذ المحول ومنافذ HBA على جميع المحولات الثابتة للقناة الليفية ذات القناة الليفية سعة 64 جيجابت في الثانية لتعزيز الموثوقية.
يستخدم أجهزة مدمجة تحمي النظام بأكمله من الهجمات الخبيثة من خلال تأمين الوصول إلى عنصر حساس مثل أداة تحميل الإقلاع، ومحمّل صور النظام وواجهة مجموعة عمل الاختبار المشتركة (JTAG).
يوفر أحدث تحليلات حركة مرور البيانات التي تحسب بيانات الأداء على متن المحول في الوقت الفعلي ويتم بثها إلى أي منصة تصور التحليلات.
يوفر خدمات مثل التقسيم التلقائي، والتقسيم الذكي للمناطق، وتقسيم المناطق الذكية، والعزل البطيء, شبكة SAN الافتراضية (VSAN) والتوجيه بين شبكات SAN (التوجيه بين شبكات SAN) والتوجيه بين شبكات SAN (التوجيه بين شبكات SAN) وجودة الخدمة على مستوى النسيج لتمكين الانتقال من جزر SAN إلى شبكات التخزين على مستوى المؤسسة.
يتضمن تشخيصات الوصلة البينية (ISL) ، وتشخيصات محول الناقل المضيف (HBA)، وجمع أخطاء SFP عن بُعد (جمع أخطاء المهايأة الصغيرة القابلة للتوصيل)، ومحلل المنافذ المحولة (SPAN)، ومراقبة الاستنزاف البطيء ونظام إدارة السلامة عبر الإنترنت لزيادة الموثوقية وحل المشاكل بشكل أسرع وتقليل تكاليف الخدمة.
يوفر ميزة الإشعار بتغيير حالة المخزن المؤقت إلى المخزن المؤقت (BBSCN) للمساعدة في تصحيح أي خطأ يتم إدخاله أثناء الطيران في طرف المستقبِل.
يكشف تلقائياً أي أعراض للازدحام ويطبق بشكل ديناميكي حدود المعدل على الأجهزة المزدحمة وبطيئة الاستنزاف حتى لا تنتشر التأثيرات الضارة إلى الأجهزة الأخرى.
SAN96C-6 هو المحول السابق لهذا المحول الذي يعمل بسرعة قصوى تبلغ 32 جيجابت في الثانية.
يوفر محول القناة الليفية من الجيل التالي IBM SAN48C-7 من الجيل التالي SAN48C-7 سعة 64 جيجابت في الثانية سعة 48 منفذًا للقناة الليفية اتصالاً عالي السرعة بالقناة الليفية لمضيفي مصفوفة الذاكرة الوميضية فقط والمضيفين ذوي الأصول العالية.
استخدم الإنتاجية العالية والتحويل قصير المدى مع أحدث قناة من الجيل السابع من قنوات الألياف التقنية التي تستخدم محول SAN سعة 64 جيجابت في الثانية و24 منفذاً.