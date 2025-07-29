محول IBM Storage Networking SAN24C-7

محوِّل قناة ليفية يحتوي على ما يصل إلى 24 منفذًا بسرعة 64 جيجابت في الثانية، وهو جزء من مجموعة أجهزة محولات شبكات التخزين من IBM. يقدِّم أحدث تقنيات شبكة التخزين عبر قناة ليفية (SAN) عالية الأداء وذات زمن انتقال قصير. يوفر هذا المحوِّل اتصالًا عالي السرعة عبر قناة ليفية إلى مصفوفات الذاكرة الوميضية فقط، والمضيفين ذوي الأداء العالي، والقدرات المتقدمة للتحليلات والقياس عن بُعد، وجميعها مدمجة داخل شريحة ASIC الخاصة به. يُتيح لك هذا الحل الانتقال بسلاسة إلى أعباء عمل NVMe عبر القناة الليفية (NVMe/FC) دون الحاجة إلى ترقية أي من أجهزة شبكة التخزين SAN.