IBM Storage Networking SAN48C-7 Switch

يقدِّم محوِّل SAN من طراز IBM Storage Networking SAN48C-7 ما يصل إلى 48 منفذ Fibre Channel بسرعة 64 جيجابت في الثانية، وهو جزء من مجموعة IBM من أجهزة محوِّلات شبكات التخزين (SAN) من النوع c.

يوفر هذا المحوِّل اتصالًا عالي السرعة عبر Fibre Channel لمصفوفات الذاكرة الوميضية فقط والمضيفين ذوي الأداء العالي. يوفّر قدرات تحليل وقياس عن بُعد متقدمة مدمجة في شريحته من الجيل الجديد من الدوائر المتكاملة المخصصة للتطبيقات (ASIC). يُتيح هذا الحل الانتقال بسلاسة إلى أعباء عمل NVMe عبر Fibre Channel (NVMe/FC) عند توفُّرها، دون الحاجة إلى ترقية الأجهزة في شبكة SAN، ما يمكِّن المؤسسات التي تقوم بنشر تطبيقات سحابية واسعة النطاق باستخدام خوادم افتراضية عالية الكثافة من الاستفادة من مزايا عرض النطاق الترددي الأكبر، والقدرة على التوسع، والدمج.