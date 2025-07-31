IBM Storage Networking SAN48C-7 Switch

استفِد من الأداء العالي وزمن الانتقال القصير باستخدام أحدث تقنيات القنوات الليفية من الجيل السابع باستخدام مبدل SAN بسرعة 64 جيجابت في الثانية و48 منفذًا.
يقدِّم محوِّل SAN من طراز IBM Storage Networking SAN48C-7 ما يصل إلى 48 منفذ Fibre Channel بسرعة 64 جيجابت في الثانية، وهو جزء من مجموعة IBM من أجهزة محوِّلات شبكات التخزين (SAN) من النوع c.
يوفر هذا المحوِّل اتصالًا عالي السرعة عبر Fibre Channel لمصفوفات الذاكرة الوميضية فقط والمضيفين ذوي الأداء العالي. يوفّر قدرات تحليل وقياس عن بُعد متقدمة مدمجة في شريحته من الجيل الجديد من الدوائر المتكاملة المخصصة للتطبيقات (ASIC). يُتيح هذا الحل الانتقال بسلاسة إلى أعباء عمل NVMe عبر Fibre Channel (NVMe/FC) عند توفُّرها، دون الحاجة إلى ترقية الأجهزة في شبكة SAN، ما يمكِّن المؤسسات التي تقوم بنشر تطبيقات سحابية واسعة النطاق باستخدام خوادم افتراضية عالية الكثافة من الاستفادة من مزايا عرض النطاق الترددي الأكبر، والقدرة على التوسع، والدمج.
استخدِم ميزة تصحيح الأخطاء المتقدمة (FEC) بين منافذ المحوِّل ومنافذ HBA على جميع محوِّلات القناة الليفية الثابتة بسرعة 64 جيجابت في الثانية لزيادة الموثوقية.
الحصول على رؤية شاملة لجميع الأجهزة الافتراضية التي تصل إلى وحدات التخزين (LUNs) أو المساحات الاسمية داخل البنية. زيادة قابلية التوسُّع في البنية للمساعدة على تعزيز المرونة لعدة أنواع من بِنى شبكات SAN.
تحقيق نسبة توافر شبه مستمرة وموثوقية عالية من خلال توفير التكرار في جميع العناصر الرئيسية مثل أنظمة إمدادات الطاقة وأنظمة التبريد الفرعية.
تحسين الأداء من خلال تحكيم مركزي بلا توقف يتيح أداءً متسقًا بسرعة 64 جيجابت في الثانية وبزمن انتقال قصير عبر جميع ظروف حركة البيانات لكل منفذ قناة ليفية على المحول.
تتضمن تشخيصات الوصلة بين المحولات (ISL) ، وتشخيصات محول الناقل المضيف (HBA)، وجمع أخطاء SFP عن بُعد (جمع أخطاء وحدات قابلة للتوصيل صغيرة التصميم)، ومحلل المنافذ المحولة (SPAN)، ومراقبة الاستنزاف البطيء ونظام إدارة السلامة عبر الإنترنت لزيادة الموثوقية وحل المشاكل بشكل أسرع وخفض تكاليف الخدمة.
توفير خدمات مثل التقسيم التلقائي للمناطق، والتقسيم الذكي للمناطق، واكتشاف وعزل الاستنزاف البطيء، وشبكة التخزين الافتراضية (VSAN) والتوجيه بين شبكات التخزين الافتراضية (IVR) وجودة الخدمة (QoS) على مستوى النسيج لتمكين الانتقال من شبكات منطقة التخزين المنعزلة إلى شبكات التخزين على مستوى المؤسسة.
استخدام أجهزة مدمجة تحمي النظام بأكمله من الهجمات الضارة من خلال تأمين الوصول إلى العناصر الحساسة مثل أداة تحميل التمهيد وأداة تحميل صور النظام وواجهة مجموعة عمل الاختبار المشتركة (JTAG).
الاكتشاف التلقائي لأي أعراض للازدحام وتطبيق حدود المعدل بشكل ديناميكي على الأجهزة المزدحمة وبطيئة الاستنزاف حتى لا تنتشر التأثيرات الضارة إلى الأجهزة الأخرى.
توفير أحدث تحليلات حركة مرور البيانات التي تحسب بيانات الأداء في المحول في الوقت الفعلي والتي يتم بثها إلى أي منصة لتصور التحليلات.
توفير ميزة إشعار تغيير الحالة من المخزن المؤقت إلى المخزن المؤقت (BBSCN) لمساعدة الجانب المستقبِل في تصحيح أي خطأ قد يحدث أثناء النقل.
تم تصميم هذا المحوِّل لشبكات التخزين الصغيرة إلى المتوسطة، ويضيف مجموعة واسعة من الميزات الذكية إلى بنيته عالية الأداء ومستقلة عن البروتوكولات.
يُعَد IBM Storage Networking SAN24C-7 محول قنوات ليفية يحتوي على ما يصل إلى 24 منفذًا بسرعة 62 جيجابت في الثانية. وهو جزء من مجموعة محوّلات شبكة التخزين من IBM.
نشر التطبيقات على السحابة بسرعة باستخدام خوادم افتراضية، والاستفادة من اتصال Fibre Channel عالي السرعة من رف الخادم إلى نواة شبكة SAN.
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