IBM Storage Networking SAN24B-7

محول قنوات ليفية من الجيل السابع للمستوى المبدئي، يجمع بين قدرات أداء بسرعات 8 و16 و32 و64 جيجابت في الثانية، مع ميزات وأمان على مستوى المؤسسات.

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مكونات أجهزة IBM SAN24B-7

اربط أعمالك بشبكة متقدمة

يوفر IBM® SAN24B-7 سرعة وأمانًا وميزات وموثوقية من فئة المؤسسات لشبكات Fibre Channel ‏(FC) بسعر منخفض.يدعم كل منفذ في المحول أداءً يصل إلى 64 جيجابت في الثانية لشبكات FC، ويتضمن ميزات مؤتمتة وذاتية، ويأتي مزوّدًا بجميع تراخيص البرامج، بالإضافة إلى ضمان IBM Expert Care.
تم تصميم محول SAN للمستوى المبدئي هذا؛ ليتناسب مع مراكز البيانات المعتمدة على البيانات، حيث تُعَد استمرارية التشغيل، وقابلية التوسع، والمرونة الإلكترونية عناصر أساسية. وهو مثالي لبيئات تكنولوجيا المعلومات المتنامية التي تستخدم وحدات تخزين IBM FlashSystem®‎.
 مميزات ترقية المحولات القديمة إلى IBM SAN24B-7
تمكين الأداء عالي السرعة

الحصول على ضعف عرض النطاق الترددي (64 جيجابت) وزمن انتقال أقل بنسبة 50% مقارنةً بشبكات Fibre Channel من الجيل السادس.
وسّع شبكة SAN الخاصة بك حسب الحاجة

يمكن توسيع عدد المنافذ (من 8 إلى 24 منفذًا) باستخدام تراخيص المنفذ عند الطلب (PoD)، وزيادة عرض النطاق الترددي للمنافذ (بسرعات 8 أو 16 أو 32 أو 64 جيجابت/ثانية) عبر وحدات إرسال واستقبال بسرعة 32 أو 64 جيجابت في الثانية. توسيع نسيج SAN من خلال إضافة المزيد من المحولات.
بناء شبكة تخزين قادرة على التصدي للهجمات الإلكترونية

يتضمن الجيل السابع من نوع b نظام تشغيل محصَّنًا، وإقلاعًا آمنًا، وجذر ثقة مُعتمدًا في الأجهزة أو البرمجيات، للحماية من التهديدات الإلكترونية المتطورة.
بسّط الإعداد والإدارة

تتضمن ميزات الجيل السابع قدرات التعلم الذاتي، والشفاء الذاتي، والتحسين الذاتي، بهدف تقليل الجهد الإداري واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

الميزات

توصيل يدوي لعدة أسلاك
اتصال عبر القنوات الليفية بسرعة 64 جيجابت

دعم لما يصل إلى 24 منفذًا من نوع 64G FC SFP+‎ مع التوافق مع الإصدارات السابقة بسرعات 32G/16G (كما يدعم 32G FC SFP+‎ أيضًا سرعات 16G/8G).

كما يوفر اتصالًا عالي السرعة بالخوادم ووحدات تخزين FlashSystem بسرعة 64G.
غرفة خوادم مظلمة وفارغة
التبديل ذو زمن الانتقال القصير

يوفر زمن تبديل قدره 460 نانوثانية، أي أقل بحوالي 50% مقارنةً بالجيل السابق.

كما يسرِّع الوصول إلى مصفوفات التخزين لتحسين زمن استجابة التطبيقات وتجربة المستخدم.
شخصان يعملان على كمبيوتر محمول داخل غرفة خوادم
توصيل ISL

يدعم الربط القائم على الإطارات لما يصل إلى 8 منافذ لكل ربط، لتوفير عرض نطاق إجمالي يصل إلى 512 جيجابت بين محولات الجيل السابع.

كما يساهم في زيادة استخدام الروابط، وتقليل العوائق، وضمان اتصال عالي السرعة ومرن بين المحولات.
رسم توضيحي ثلاثي الأبعاد تجريدي يُصوّر نقل البيانات بأسلوب مستقبلي
بنية للأمن السيبراني

يتكامل مع نظام تشغيل معزز الأمان، وإقلاع آمن، وجذر ثقة (للأجهزة أو البرمجيات)، بالإضافة إلى DH-CHAP وFCAP وربط المنافذ.

كما يوفر الحماية من الوصول غير المصرح به، والتلاعب في البرمجيات الثابتة، وغيرها من التهديدات الإلكترونية، ويُعَد هذا ضروريًا للامتثال التنظيمي.
زميلان ينظران إلى كمبيوتر محمول في غرفة خوادم
التشخيص والمراقبة المتقدمة

يوفر أدوات مثل مجموعة سياسات المراقبة والتنبيهات (MAPS)، وأداة Flow Vision، وتشخيص ClearLink، وإشعارات تأثير الأداء في النسيج (FPIN).

يساعد أيضًا على تقليل الأخطاء البشرية، وتبسيط الإدارة، وتقليل فترات التعطل من خلال تحديد الأعطال وحلها بشكل استباقي.
شخص يقف أمام صف من الخوادم
بنية قابلة للتوسع تعتمد على المنافذ حسب الطلب

يتم شحنه مزودًا بـ 8 منافذ نشطة مع وحدات +SFP بسرعة 64 أو 32 جيجابت في الثانية.

يساعد أيضًا على تقليل التكاليف الأولية، ودعم قابلية التوسع التدريجي حسب الحاجة، ووضع استراتيجيات نشر مرنة.
توصيل يدوي لعدة أسلاك
اتصال عبر القنوات الليفية بسرعة 64 جيجابت

دعم لما يصل إلى 24 منفذًا من نوع 64G FC SFP+‎ مع التوافق مع الإصدارات السابقة بسرعات 32G/16G (كما يدعم 32G FC SFP+‎ أيضًا سرعات 16G/8G).

كما يوفر اتصالًا عالي السرعة بالخوادم ووحدات تخزين FlashSystem بسرعة 64G.
غرفة خوادم مظلمة وفارغة
التبديل ذو زمن الانتقال القصير

يوفر زمن تبديل قدره 460 نانوثانية، أي أقل بحوالي 50% مقارنةً بالجيل السابق.

كما يسرِّع الوصول إلى مصفوفات التخزين لتحسين زمن استجابة التطبيقات وتجربة المستخدم.
شخصان يعملان على كمبيوتر محمول داخل غرفة خوادم
توصيل ISL

يدعم الربط القائم على الإطارات لما يصل إلى 8 منافذ لكل ربط، لتوفير عرض نطاق إجمالي يصل إلى 512 جيجابت بين محولات الجيل السابع.

كما يساهم في زيادة استخدام الروابط، وتقليل العوائق، وضمان اتصال عالي السرعة ومرن بين المحولات.
رسم توضيحي ثلاثي الأبعاد تجريدي يُصوّر نقل البيانات بأسلوب مستقبلي
بنية للأمن السيبراني

يتكامل مع نظام تشغيل معزز الأمان، وإقلاع آمن، وجذر ثقة (للأجهزة أو البرمجيات)، بالإضافة إلى DH-CHAP وFCAP وربط المنافذ.

كما يوفر الحماية من الوصول غير المصرح به، والتلاعب في البرمجيات الثابتة، وغيرها من التهديدات الإلكترونية، ويُعَد هذا ضروريًا للامتثال التنظيمي.
زميلان ينظران إلى كمبيوتر محمول في غرفة خوادم
التشخيص والمراقبة المتقدمة

يوفر أدوات مثل مجموعة سياسات المراقبة والتنبيهات (MAPS)، وأداة Flow Vision، وتشخيص ClearLink، وإشعارات تأثير الأداء في النسيج (FPIN).

يساعد أيضًا على تقليل الأخطاء البشرية، وتبسيط الإدارة، وتقليل فترات التعطل من خلال تحديد الأعطال وحلها بشكل استباقي.
شخص يقف أمام صف من الخوادم
بنية قابلة للتوسع تعتمد على المنافذ حسب الطلب

يتم شحنه مزودًا بـ 8 منافذ نشطة مع وحدات +SFP بسرعة 64 أو 32 جيجابت في الثانية.

يساعد أيضًا على تقليل التكاليف الأولية، ودعم قابلية التوسع التدريجي حسب الحاجة، ووضع استراتيجيات نشر مرنة.
حالات الاستخدام قواعد بيانات عالية الأداء

يمكن ربطه مع مصفوفة تخزين FlashSystem لتشغيل قواعد البيانات الحيوية وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بزمن انتقال بالغ الانخفاض وقناة ألياف ضوئية بسرعة 64G.

 حلول آمنة لتخزين بيانات الرعاية الصحية

ضمان توفير حلول بيانات آمنة باستخدام تخزين FlashSystem، ما يضمن الوصول الفوري إلى سجلات السلامة الإلكترونية مع توفير وقت تشغيل مستمر وأمان شامل لشبكة SAN.

 التحليلات الفورية

دعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال بأداء NVMe-FC فائق السرعة وشبكة Fibre Channel دون فقدان بيانات.
الموارد تثبيت IBM b-type Gen 7، والترحيل، وأفضل الممارسات

يساعد IBM Redbooks المسؤولين على فهم كيفية تنفيذ عملية التثبيت والترحيل إلى شبكة SAN من نوع IBM b-type Gen 7.

 اقرأ المزيد بسيط وآمن - يساعد IBM b-type Gen 7 على تسهيل إدارة بيئتك.

تساعد ميزات IBM b-type Gen 7 المسؤولين على الاستفادة من أداء رائد، وبيئة تشغيل مستمرة، وأمان عالٍ، دون الحاجة إلى إدارة نشطة.

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