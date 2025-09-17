يقوم IBM Storage Networking SAN64B-7 Switch ببناء بنية تحتية من نوع Fibre Channel مع تقليل زمن الانتقال وزيادة عرض النطاق الترددي، ما يُتيح الأداء الأمثل لأعباء عمل NVMe وFICON وSCSI. بالإضافة إلى ذلك، تؤسِّس هذه البنية التحتية من الجيل السابع (Gen7) لبيئة SAN مستقلة من خلال دمج تحليلات قوية وقدرات أتمتة متقدمة لتعزيز الأداء وضمان الموثوقية، ما يمكِّن المؤسسات من تحقيق شبكة SAN ذاتية التعلم والتحسين والشفاء.



يدعم SAN64B-7 Switch عرض نطاق يصل إلى 64جيجابت/الثانية لكل منفذ مع كثافة منافذ رائدة في الصناعة، ما يشكِّل قاعدة أساسية لنمو البيانات السريع، وأعباء العمل الثقيلة، وتجميع مراكز البيانات. مع زمن انتقال أقل بنسبة 50% من الأجيال السابقة، يُتيح SAN64B-7 أقصى أداء للجيل التالي من وحدات التخزين NVMe.