مع نمو حركة مرور البيانات بين مركز البيانات في بيئات القناة الليفية و ®FICON و IP التخزينية، هناك طلب متزايد على اتصال شبكة WAN (شبكة واسعة النطاق) قوية. IBM Storage Networking تم تصميم SAN42B-R7 لسد الفجوة بين مراكز البيانات المتفرقة جغرافيًا لتمكين التشفير السريع والمستمر, وآمنة للبيانات عبر التشفير الآمن لبيانات التشفير عبر أجهزة AES 256-bit القوية لمنع فقدان البيانات أو اختراق أمن البيانات عند التنقل عبر شبكة WAN.

يمكنك زيادة إنتاجية النسخ الاحتياطية الاحتياطية عبر المسافة باستخدام ضغط البيانات وتسريع بروتوكول القرص والشريط وبروتوكول TCP المحسّن للشبكة الواسعة وغيرها من تقنيات الشبكات الممتدة. مع ميزة تحديد المعدل التكيّفي للمعلوماتية التفاعلية في نظام المعلومات المتكامل، وميزة الأمان المدمجة مثل التشفير عبر بروتوكول الإنترنت وتحديثات البرامج الثابتة غير المعطلة, يمكنك الحصول على واحد من أكثر الأقمشة التي يمكن التنبؤ بها وثباتًا وعالية الأداء.