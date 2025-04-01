يعد SAN42B-R7 من IBM Storage Networking SAN42B-R7 محول SAN من فئة الامتداد مع ما يصل إلى 24 منفذ قناة ليفية بسرعة 64 جيجابت في الثانية. تكنولوجيا المعلومات IBMهي جزء من مجموعة أجهزة مفاتيح تمدي د شبكة التخزين .
مع نمو حركة مرور البيانات بين مركز البيانات في بيئات القناة الليفية و ®FICON و IP التخزينية، هناك طلب متزايد على اتصال شبكة WAN (شبكة واسعة النطاق) قوية. IBM Storage Networking تم تصميم SAN42B-R7 لسد الفجوة بين مراكز البيانات المتفرقة جغرافيًا لتمكين التشفير السريع والمستمر, وآمنة للبيانات عبر التشفير الآمن لبيانات التشفير عبر أجهزة AES 256-bit القوية لمنع فقدان البيانات أو اختراق أمن البيانات عند التنقل عبر شبكة WAN.
يمكنك زيادة إنتاجية النسخ الاحتياطية الاحتياطية عبر المسافة باستخدام ضغط البيانات وتسريع بروتوكول القرص والشريط وبروتوكول TCP المحسّن للشبكة الواسعة وغيرها من تقنيات الشبكات الممتدة. مع ميزة تحديد المعدل التكيّفي للمعلوماتية التفاعلية في نظام المعلومات المتكامل، وميزة الأمان المدمجة مثل التشفير عبر بروتوكول الإنترنت وتحديثات البرامج الثابتة غير المعطلة, يمكنك الحصول على واحد من أكثر الأقمشة التي يمكن التنبؤ بها وثباتًا وعالية الأداء.
استفد من الاتصال عالي السرعة مع منافذ FC/®FICON سعة 64G ومنافذ Ethernet/شبكة WAN سعة 100/25/10/1Gb لتحسين أهداف الاسترداد من أجل نقل البيانات بسرعة وموثوقية مع تقليل زمن الانتقال وفقدان الحزمة عبر المسافات الطويلة.
الحماية من أعطال وصلات WAN من خلال وصلة التمديد التي تقوم بتحويل حركة مرور البيانات إلى وصلات بديلة في حالة حدوث عطل للحفاظ على نقل البيانات دون انقطاع، بينما يساعد تحديد المعدل التكيفي (ARL) وتحسين تدفق TCP في تخصيص النطاق الترددي وتخفيف مخاطر التعطل.
تسريع حركة البيانات من خلال تغليف عالي الإنتاجية وعالي الكفاءة لـ FCIP وبرنامج TCP المحسّن لشبكة WAN لنقل البيانات عبر مسافات طويلة في وقت أقل. بالإضافة إلى ذلك، يعمل برنامج FCIP FastWrite على تسريع معالجة الكتابة لزيادة الأداء إلى أقصى حد وتقليل زمن الانتقال.
استفد من الأمان المدمج في بوابة إدارة IBM SANnav لتكوين عتبات الأمان والوصول وتخصيصها. تمنع شهادات SSL وبروتوكولات الأمان التلاعب بالبيانات. تساعد خوارزمية IPsec القوية المستندة إلى الأجهزة مع خوارزمية AES 256 بت في حماية البيانات أثناء الإرسال وتلبية الامتثال.
يجمع بين اتصالات WAN متعددة في وصلة واحدة منطقية ذات نطاق ترددي عالٍ، مما يوفر موازنة تحميل نشطة ومرونة في الشبكة للحماية من أعطال وصلات WAN.
جزء من الربط التكميلي، يوفر استعادة البيانات المفقودة أثناء الطيران عند انقطاع الاتصال. من وجهة نظر التخزين التخزين لم يحدث شيء على الإطلاق لأن جميع البيانات يتم تسليمها وتسليمها بالترتيب.
يتم تعيين المقاييس للدوائر ووضعها في مجموعة تجاوز الفشل. إذا تعطلت جميع دوائر المقاييس الأدنى ضمن مجموعة تجاوز الفشل، فإن دوائر المقاييس الأعلى ستحل محلها دوائر المقاييس الأعلى. لن يعرف التطبيق التخزين التخزين أن عملية تجاوز الفشل/إعادة الفشل قد حدثت.
يقوم بضبط مشاركة النطاق الترددي ديناميكيًا بين الحد الأدنى والحد الأقصى للمعدل لتحسين استخدام النطاق الترددي والحفاظ على الحد الأقصى من أداء الشبكة الواسعة أثناء الانقطاعات.
يضمن النقل الآمن للبيانات عبر وصلات WAN بمعدل خط كامل. يتم تشغيل الأمان بدون عقوبة الأداء أو إضافة زمن الانتقال المفرط. يتم تشفير البيانات أثناء الطيران باستخدام خوارزمية AES القياسية 256 بت التي يتم تنفيذها بواسطة الأجهزة.
مجموعة قوية من TCP، تعمل على تحسين حجم نافذة TCP والتحكم في التدفق وتسريع نقل TCP من أجل التخزين التخزين عالي الإنتاجية.
يوفر أوضاعًا متعددة لتحسين نسب الضغط لمختلف متطلبات الإنتاجية.
يعمل على تسريع معالجة الكتابة على SCSI، مما يزيد من أداء اتصالات شبكة WAN المتزامنة وغير المتزامنة عبر أي مسافة.
تسريع معالجة أشرطة القراءة والكتابة عبر المسافة، مما يقلل بشكل كبير من أوقات النسخ الاحتياطي والاسترداد.
المواصفات
تفاصيل المواصفات
الضميمة
هيكل 1U مصمم ليتم تركيبه في خزانة مقاس 19 بوصة
منافذ القناة الليفية
24 منفذاً، 64G، عالمية (منافذ E، F، M، D، D، EX):
الأداء
الأبعاد المادية
الضمان
ضمان قياسي لمدة سنة واحدة؛ ضمان قياسي لمدة سنة واحدة؛ ضمان IBM CRU وفي الموقع، 9x5 يوم العمل التالي. IBM 1، 3، 5 سنوات خيارات خدمة رعاية خبير 1، 3، 5 سنوات متوفرة
إعادة تدوير الأجزاء
IBM لا يوصي بإزالة بطاريات منتج المعلوماتية لأسباب تتعلق بالسلامة. يُرجى اتباع برامج IBM لجمع المنتجات وإعادة تدويرها.
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