تحسين الأداء والاستدامة والأمان باستخدام عائلة IBM LinuxONE 4
®IBM LinuxONE 4 هي عائلة من الخوادم المؤسسية التي تعمل بمعالج ™ IBM Telum الرائد. تقدم تكنولوجيا المعلومات قدرات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي المبتكر على الرقاقة Quantumفي الإسناد -Safe التقنية المبتكرة التي تضع معايير جديدة في الصناعات.
IBM يساعد نظام LinuxONE 4 المجموعة المهتمة بتحقيق أهداف الاستدامة على تقليل تكاليف الطاقة وانبعاثات الكربون من خلال منصة خوادم غنية بالأمان وعالية الأداء لـ
اختر من بين الإطار الفردي أو متعدد الإطارات أو التركيب على حامل أو مهيأ مسبقًا ليناسب احتياجاتك من تحسين التشغيل والبنية الأساسية.
اكتشف تقنيات وتحديات تحسين الخصوصية والأمان في أنظمة الذكاء الاصطناعي.
تسريع عملية الاستدلال على الذكاء الاصطناعي وتقليل استخدام الطاقة من خلال الاستفادة من المسرع المدمج على الرقاقة للذكاء الاصطناعي على IBM LinuxONE. هذه ميزة من معالج Telum داخل IBM LinuxONE، وهي مدعومة من قبل الذكاء الاصطناعي الشهير إطار العمل مثل Tensorflow. يؤدي تجميع الذكاء الاصطناعي والبيانات إلى تقليل زمن الانتقال إلى الحد الأدنى مما يؤدي إلى زيادة الأداء وانخفاض استهلاك الطاقة.
تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 75% من خلال دمج Linux التشغيل على نظام التشغيل IBM لينكسون روكهوبر 4 بدلاً من تشغيلها على X86 Server بنفس الظروف والموقع.¹
حركة إلى منصة السحابة الهجينة المفتوحة على البنية التحتية التي تختارها. ®Red Hat تتيح منصة OpenShift حاوية على IBM LinuxONE 4 للشركات دمج وتحديث تطبيقها مع أساس قوي مبني على بنية تحتية مستدامة, massive قابلية التوسع and cyber-مرونة.
استمتع بفترة تعطل منخفضة IBM LinuxONE Emperor 4 أنظمة، مع ®GDPS، IBM ®DS8000 سلسلة التخزين مع Hyper Swap® وتشغيل بيئة منصة Red Hat OpenShift حاوية مصممة لتوفير توافر بنسبة 99.99999999٪.².
قم بتأمين البيانات الحساسة وحمايتها من المهاجمين باستخدام أجهزة الكمبيوتر Quantum مع التشفير المتكامل الذي يمتد إلى Quantumالتقنية الآمنة المدمجة.
إنشاء بيئة تنفيذ موثوق بها في الحوسبة السرية تساعد على حماية البيانات قيد الاستخدام. من خلال الاستفادة من IBM Secure Execution for Linux Technical، وهو جزء من أجهزة أنظمة الجيل IBM LinuxONE III، توفر IBM حلول الحوسبة السرية كخدمة مع ضمان فني.
بناء حساسيات مهمة حساسية التطبيق لبيئات سحابة متعددة هجينة على أنظمة IBM لينكسون. تم تصميم تكنولوجيا المعلومات استنادًا إلى IBM التنفيذ الآمن لـ Linux وحماية مهمة حساسة Linux أحمال التشغيل مع البيانات الحساسة من التهديدات الداخلية والخارجية.
تبسيط وأتمتة مهام الامتثال باستخدام ®IBM Z و LinuxONE Security and Compliance Center. توفر تكنولوجيا المعلومات مجموعة متكاملة من الخدمة المصغرة التي تجمع بيانات الأدلة من البرامج والمنتجات المشاركة IBM عنصر ومنتجات المشاركة التي تزيل التعقيد من سير العمل والغموض من عمليات التدقيق.
ابتداءً من 135,000 دولارأمريكي3
الحد الأقصى لعدد المحركات
200
68
68
16
الحد الأقصى لعدد الأدراج
4
2
2
1
الحد الأقصى لعدد أدراج الإدخال والإخراج
12
3
3
1
عدد الإطارات
1 إلى 4
1
لا يوجد إطار
لا يوجد إطار
التردد
5.2 جيجا هرتز
4.6 جيجا هرتز
4.6 جيجا هرتز
4.6 جيجا هرتز
الذاكرة القصوى
48 تيرابايت
16 تيرابايت
16 تيرابايت
1 تيرابايت
المقاسات
39، و82، و125، و168، و200
5 و16 و32 و68
5 و32 و68
16
التجميع مع التخزين/التبديل
رقاقة تيلوم
أوراق المواصفات
كفاءة الطاقة
تابع القراءة حيث تتناول هذه الورقة البحثية التقنيات والتحديات في تحسين الخصوصية والأمان في أنظمة الذكاء الاصطناعي, تقدم الرؤى للمطورين ومجموعة من المطورين الذين يطبقون الضمانات في تطبيق الذكاء الاصطناعي.
قم بحماية البيانات والتطبيقات على نطاق واسع من خلال الحوسبة السرية على نظام مصمم لتوفير 99.99999999% من التوافر.
تعرف على المزيد حيث يناقش مارسيل ميتران، IBM زميل و CTO من لينكسون، حول أحدث الابتكارات التقنية في IBM لينكسون 4 وكيف يستفيد العملاء من هذا الخادم المستدام.
تعرف على خوادم LinuxONE واستكشف المنتجات بمزيد من التفصيل.
تابع آخر أخبار إطلاق IBM LinuxONE 4 Express على IBM Z و LinuxONE Community.
استفد من خدمة إدارة مفاتيح سحابة متعددة المفاتيح للتحكم الكامل في مفاتيح التشفير ووحدات الأمان.
بناء محلي باستخدام IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers مدعوم من لينكسون.
استفد من توفر LinuxONE، لأول مرة، كخيار في سحابة عامة.
نظام التخزين التخزين الأسرع والأكثر موثوقية والأكثر ثراءً من حيث الأمان للمؤسسات، والمصمم بأكثر المعالجات التقنية تقدمًا لخوادم IBM Z وLinuxONE.
جهاز تبديل نظام مصمم لشبكات التخزين واسعة النطاق يوفر دعمًا مرنًا ومستقرًا لخوادم IBM Z و LinuxONE.
حل الأشرطة الافتراضية من الكمبيوتر المركزي الذي يعمل على تحسين حماية البيانات واستمرارية الأعمال والبنية التحتية تخزين الكائنات لبيانات IBM Z و LinuxONE.
اكتشف LinuxONE 4. حدد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM LinuxONE.
¹ تنويه: بالمقارنة مع IBM الماكينة من النوع 3932 ماكس 68 من الطراز 3932 ماكس 68 الذي يتكون من درج CPC ودرج للإدخال/الإخراج لدعم الشبكة والتخزين الخارجي مع 68 IFLs و7 تيرابايت من الذاكرة في إطار واحد مقابل 36 X86 Server (2 رقاقة Skylake Xeon Gold، 40 نواة) بإجمالي 1440 نواة. IBM تم قياس استهلاك طاقة الماكينة طراز 3932 ماكس 68 ®Power على الأنظمة وتأكيده باستخدام مقدر الطاقة IBM ®Power لتكوين طراز الماكينة IBM طراز 3932 ماكس 68؛ استندت قيم x86 ®Power إلى قيم QPI ®Power الصادرة عن IDC لشهر فبراير 2023 وتم تخفيضها إلى 55% استنادًا إلى قياسات X86 Server بواسطة IBM والقيم الملاحظة في الميدان. X86 Server مقارنة باستخدامات حوالي .6083 KWhr، وهو ما يعادل 55% من قيمة واط نظام IDC QPI. وتفترض الوفورات أن مركز البيانات العالمي ®معامل فعالية استخدام الطاقة (PUE) على مستوى العالم يبلغ 1.55 لحساب الطاقة الإضافية ®اللازمة للتبريد. يعتمد PUE على مدة التشغيل معهد 2022 مركز البيانات العالمي (https://uptimeinstitute.com/resources/research-and-reports/uptime-institute-global-data-center-survey-results-2022). تتطلب حسابات مساحة النظام x86 3 رفوف. قد تختلف النتائج بناءً على الاستخدام الخاص بالعميل وموقعه.
² إخلاء المسؤولية: تم استخدام بيانات IBM الداخلية القائمة على القياسات والتوقعات في حساب القيمة المتوقعة. عنصر ضروري يشمل IBM LinuxONE Emperor 4 ؛ IBM Z/VM V7.2 أنظمة /VM V7.2 المجمعة في صورة نظام واحدة، كل منها يعمل بنظام RHOCP 4.10 أو أعلى؛ IBM مدير العمليات؛ GDPS 4.5 لإدارة استعادة البيانات واسترداد Virtual Machines الاسترداد عبر أنظمة ™METRO عن بُعد و™METRO عن بُعد، بما في ذلك ™METRO متعدد المواقع أحمال التشغيل GDPS Global؛ و IBM ®DS8000 سلسلة التخزين مع IBM ®HyperSwap. تم استخدام MongoDB v4.2 أحمال التشغيل . يجب تمكين مرونة التقنية اللازمة، بما في ذلك z/VM تجميع صورة النظام الأحادية GDPS xDR Proxy لـ z/VM و Red Hat OpenShift Data Foundation (ODF) 4.10 لإدارة أجهزة التخزين المحلية. لا يتم تضمين الانقطاعات الناتجة عن التطبيقات في القياسات المذكورة. قد توفر التكوينات الأخرى (الأجهزة أو البرامج) خصائص توافر مختلفة.
3 إخلاء المسؤولية: يمثل هذا تكوينًا أساسيًا للأجهزة ولا يتضمن المزيد من العناصر أو الصيانة أو البرامج. الأسعار معروضة بالدولار الأمريكي. الأسعار المعروضة لا تشمل الضريبة. يختلف السعر حسب الدولة والعملة. الخصومات المتاحة من خلال الاتفاقيات الحالية غير مؤهلة. للحصول على معلومات مفصلة حول النماذج، قم بزيارة علامة تبويب الموارد.