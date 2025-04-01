تحسين الأداء والاستدامة والأمان باستخدام عائلة IBM LinuxONE 4

تقليل التكلفة الإجمالية للملكية

®IBM LinuxONE 4 هي عائلة من الخوادم المؤسسية التي تعمل بمعالج ™ IBM Telum الرائد. تقدم تكنولوجيا المعلومات قدرات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي المبتكر على الرقاقة Quantumفي الإسناد -Safe التقنية المبتكرة التي تضع معايير جديدة في الصناعات.

IBM يساعد نظام LinuxONE 4 المجموعة المهتمة بتحقيق أهداف الاستدامة على تقليل تكاليف الطاقة وانبعاثات الكربون من خلال منصة خوادم غنية بالأمان وعالية الأداء لـ

اختر من بين الإطار الفردي أو متعدد الإطارات أو التركيب على حامل أو مهيأ مسبقًا ليناسب احتياجاتك من تحسين التشغيل والبنية الأساسية.
IBM LinuxONE 4 Express

اكتشف تقنيات وتحديات تحسين الخصوصية والأمان في أنظمة الذكاء الاصطناعي.
عند الطلب ندوة الإنترنت عند الطلب تعرف كيف يمكن أن يساعدك IBM LinuxONE في إلغاء القفل حالة استخدام الذكاء الاصطناعي الجديد عبر الصناعات.
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ميزة
تجربة الاستدلال بالذكاء الاصطناعي عالي الأداء

تسريع عملية الاستدلال على الذكاء الاصطناعي وتقليل استخدام الطاقة من خلال الاستفادة من المسرع المدمج على الرقاقة للذكاء الاصطناعي على IBM LinuxONE. هذه ميزة من معالج Telum داخل IBM LinuxONE، وهي مدعومة من قبل الذكاء الاصطناعي الشهير إطار العمل مثل Tensorflow. يؤدي تجميع الذكاء الاصطناعي والبيانات إلى تقليل زمن الانتقال إلى الحد الأدنى مما يؤدي إلى زيادة الأداء وانخفاض استهلاك الطاقة.

 مسرع مدمج لـ الذكاء الاصطناعي المتكامل
تقليل الاستهلاك والبصمة الكربونية

تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 75% من خلال دمج Linux التشغيل على نظام التشغيل IBM لينكسون روكهوبر 4 بدلاً من تشغيلها على X86 Server بنفس الظروف والموقع

 تعرف على المزيد عن الاستدامة
دمج وتحديث التطبيق مع سحابة هجينة مفتوحة

حركة إلى منصة السحابة الهجينة المفتوحة على البنية التحتية التي تختارها. ®Red Hat تتيح منصة OpenShift حاوية على IBM LinuxONE 4 للشركات دمج وتحديث تطبيقها مع أساس قوي مبني على بنية تحتية مستدامة, massive قابلية التوسع and cyber-مرونة.

 استكشف ®Red Hat OpenShift على LinuxONE
احصل على توافر 99.9999999999%

استمتع بفترة تعطل منخفضة IBM LinuxONE Emperor 4 أنظمة، مع ®GDPS، IBM ®DS8000 سلسلة التخزين مع Hyper Swap® وتشغيل بيئة منصة Red Hat OpenShift حاوية مصممة لتوفير توافر بنسبة 99.99999999٪.

 استكشف GDPS استكشف وحدة التخزين DS8900F من IBM DS8900F
حماية البيانات من المهاجمين

قم بتأمين البيانات الحساسة وحمايتها من المهاجمين باستخدام أجهزة الكمبيوتر Quantum مع التشفير المتكامل الذي يمتد إلى Quantumالتقنية الآمنة المدمجة. 

 تعرف على المزيد عن Quantum-آمنة التقنية مع IBM مدونة: IBM العلماء يساعدون في تطوير معايير المعهد الوطني للمعايير الوطنية للمعايير والتقنية Quantumالآمنة
استفد من الحوسبة السرية مع IBM

إنشاء بيئة تنفيذ موثوق بها في الحوسبة السرية تساعد على حماية البيانات قيد الاستخدام. من خلال الاستفادة من IBM Secure Execution for Linux Technical، وهو جزء من أجهزة أنظمة الجيل IBM LinuxONE III، توفر IBM حلول الحوسبة السرية كخدمة مع ضمان فني. 

 استكشف التنفيذ الآمن من IBM لنظام التشغيل IBM Secure Execution لنظام التشغيل Linux تعرف على المزيد حول الحوسبة السرية مع IBM
تأمين حساس أحمال التشغيل الآمن

بناء حساسيات مهمة حساسية التطبيق لبيئات سحابة متعددة هجينة على أنظمة IBM لينكسون. تم تصميم تكنولوجيا المعلومات استنادًا إلى IBM التنفيذ الآمن لـ Linux وحماية مهمة حساسة Linux أحمال التشغيل مع البيانات الحساسة من التهديدات الداخلية والخارجية. 

 استكشاف IBM Hyper Protect Virtual Servers تعرف على المزيد حول الأمان على IBM LinuxONE
تبسيط عملية سير العمل والتدقيق

تبسيط وأتمتة مهام الامتثال باستخدام ®IBM Z و LinuxONE Security and Compliance Center. توفر تكنولوجيا المعلومات مجموعة متكاملة من الخدمة المصغرة التي تجمع بيانات الأدلة من البرامج والمنتجات المشاركة IBM عنصر ومنتجات المشاركة التي تزيل التعقيد من سير العمل والغموض من عمليات التدقيق.

 استكشف IBM Z و لينكسون Security and Compliance Center تعرف على المزيد حول الأمان على IBM LinuxONE
مقارنة المنتج

اختر من بين أربعة تكوينات LinuxONE 4.

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IBM LinuxONE Emperor 4 متعدد الأطر IBM LinuxONE Emperor 4 متعدد الأطر إطار IBM LinuxONE Rockhopper 4 أحادي الإطار IBM LinuxONE LinuxONE Rockhopper 4 حامل رف التثبيت 4 IBM LinuxONE 4 Express

ابتداءً من 135,000 دولارأمريكي3

الحد الأقصى لعدد المحركات

200

68

68

16

الحد الأقصى لعدد الأدراج

4

2

2

1

الحد الأقصى لعدد أدراج الإدخال والإخراج

12

3

3

1

عدد الإطارات

1 إلى 4

1

لا يوجد إطار

لا يوجد إطار

التردد

5.2 جيجا هرتز

4.6 جيجا هرتز

4.6 جيجا هرتز

4.6 جيجا هرتز

الذاكرة القصوى

48 تيرابايت

16 تيرابايت

16 تيرابايت

1 تيرابايت

المقاسات

39، و82، و125، و168، و200

5 و16 و32 و68

5 و32 و68

16

التجميع مع التخزين/التبديل

رقاقة تيلوم

أوراق المواصفات

 المزيد من المواصفات المزيد من المواصفات المزيد من المواصفات المزيد من المواصفات

كفاءة الطاقة

 تقرير البصمة الكربونية تقرير البصمة الكربونية تقرير البصمة الكربونية تقرير البصمة الكربونية

جولة تفاعلية

 جولة في المنتج ثلاثي الأبعاد جولة في المنتج ثلاثي الأبعاد جولة في المنتج ثلاثي الأبعاد جولة في المنتج ثلاثي الأبعاد

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.

الخدمات والدعم

IBM يتوفر برنامج LinuxONE خبير لينكسون كير لجميع أنظمة لينكسون 4.
استكشف نهج دعم مبسط لتحسين التوافر وتقليل التكلفة مع خبير IBM الرعاية.
الموارد لينكسون 4 إكسبريس: الإجابة على أسئلتك الأساسية

تابع القراءة حيث تتناول هذه الورقة البحثية التقنيات والتحديات في تحسين الخصوصية والأمان في أنظمة الذكاء الاصطناعي, تقدم الرؤى للمطورين ومجموعة من المطورين الذين يطبقون الضمانات في تطبيق الذكاء الاصطناعي.

 الاستدامة والأمان وقابلية التوسع مع IBM LinuxONE 4

قم بحماية البيانات والتطبيقات على نطاق واسع من خلال الحوسبة السرية على نظام مصمم لتوفير 99.99999999% من التوافر.

 الابتكار مع نظام LinuxONE من IBM

تعرف على المزيد حيث يناقش مارسيل ميتران، IBM زميل و CTO من لينكسون، حول أحدث الابتكارات التقنية في IBM لينكسون 4 وكيف يستفيد العملاء من هذا الخادم المستدام.

 جولة في المنتج ثلاثي الأبعاد

تعرف على خوادم LinuxONE واستكشف المنتجات بمزيد من التفصيل.

 تعرف على IBM النظام البنائي لينكسون

تابع آخر أخبار إطلاق IBM LinuxONE 4 Express على IBM Z و LinuxONE Community.
المنتجات ذات الصلة IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services

استفد من خدمة إدارة مفاتيح سحابة متعددة المفاتيح للتحكم الكامل في مفاتيح التشفير ووحدات الأمان.

 IBM Cloud منصة هايبر بروتيكت رقم أصولية

بناء محلي باستخدام IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers مدعوم من لينكسون.

 IBM Cloud LinuxONE Virtual Server for Virtual Private Cloud

استفد من توفر LinuxONE، لأول مرة، كخيار في سحابة عامة.

 IBM DS8900F

نظام التخزين التخزين الأسرع والأكثر موثوقية والأكثر ثراءً من حيث الأمان للمؤسسات، والمصمم بأكثر المعالجات التقنية تقدمًا لخوادم IBM Z وLinuxONE.

 مدير متعدد الطبقات من طراز IBM SAN384C-6

جهاز تبديل نظام مصمم لشبكات التخزين واسعة النطاق يوفر دعمًا مرنًا ومستقرًا لخوادم IBM Z و LinuxONE.

 مكتبة الأشرطة الافتراضية TS7700 من IBM

حل الأشرطة الافتراضية من الكمبيوتر المركزي الذي يعمل على تحسين حماية البيانات واستمرارية الأعمال والبنية التحتية تخزين الكائنات لبيانات IBM Z و LinuxONE.
اتخذ الخطوة التالية

اكتشف LinuxONE 4. حدد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM LinuxONE.

 استكشاف الاستدامة مع IBM LinuxONE 4
المزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم الإمبراطور 4 الدعم: روكهوبر 4 الدعم: حامل الحامل Rockhopper 4 المراجعات LinuxONE على G2 المراجعات LinuxONE على TrustRadius الدعم والخدمات
الحواشي

¹ تنويه: بالمقارنة مع IBM الماكينة من النوع 3932 ماكس 68 من الطراز 3932 ماكس 68 الذي يتكون من درج CPC ودرج للإدخال/الإخراج لدعم الشبكة والتخزين الخارجي مع 68 IFLs و7 تيرابايت من الذاكرة في إطار واحد مقابل 36 X86 Server (2 رقاقة Skylake Xeon Gold، 40 نواة) بإجمالي 1440 نواة. IBM تم قياس استهلاك طاقة الماكينة طراز 3932 ماكس 68 ®Power على الأنظمة وتأكيده باستخدام مقدر الطاقة IBM ®Power لتكوين طراز الماكينة IBM طراز 3932 ماكس 68؛ استندت قيم x86 ®Power إلى قيم QPI ®Power الصادرة عن IDC لشهر فبراير 2023 وتم تخفيضها إلى 55% استنادًا إلى قياسات X86 Server بواسطة IBM والقيم الملاحظة في الميدان. X86 Server مقارنة باستخدامات حوالي .6083 KWhr، وهو ما يعادل 55% من قيمة واط نظام IDC QPI. وتفترض الوفورات أن مركز البيانات العالمي ®معامل فعالية استخدام الطاقة (PUE) على مستوى العالم يبلغ 1.55 لحساب الطاقة الإضافية ®اللازمة للتبريد. يعتمد PUE على مدة التشغيل معهد 2022 مركز البيانات العالمي (https://uptimeinstitute.com/resources/research-and-reports/uptime-institute-global-data-center-survey-results-2022). تتطلب حسابات مساحة النظام x86 3 رفوف. قد تختلف النتائج بناءً على الاستخدام الخاص بالعميل وموقعه.

² إخلاء المسؤولية: تم استخدام بيانات IBM الداخلية القائمة على القياسات والتوقعات في حساب القيمة المتوقعة. عنصر ضروري يشمل IBM LinuxONE Emperor 4 ؛ IBM Z/VM V7.2 أنظمة /VM V7.2 المجمعة في صورة نظام واحدة، كل منها يعمل بنظام RHOCP 4.10 أو أعلى؛ IBM مدير العمليات؛ GDPS 4.5 لإدارة استعادة البيانات واسترداد Virtual Machines الاسترداد عبر أنظمة ™METRO عن بُعد و™METRO عن بُعد، بما في ذلك ™METRO متعدد المواقع أحمال التشغيل GDPS Global؛ و IBM ®DS8000 سلسلة التخزين مع IBM ®HyperSwap. تم استخدام MongoDB v4.2 أحمال التشغيل . يجب تمكين مرونة التقنية اللازمة، بما في ذلك z/VM تجميع صورة النظام الأحادية GDPS xDR Proxy لـ z/VM و Red Hat OpenShift Data Foundation (ODF) 4.10 لإدارة أجهزة التخزين المحلية. لا يتم تضمين الانقطاعات الناتجة عن التطبيقات في القياسات المذكورة. قد توفر التكوينات الأخرى (الأجهزة أو البرامج) خصائص توافر مختلفة.

3 إخلاء المسؤولية: يمثل هذا تكوينًا أساسيًا للأجهزة ولا يتضمن المزيد من العناصر أو الصيانة أو البرامج. الأسعار معروضة بالدولار الأمريكي. الأسعار المعروضة لا تشمل الضريبة. يختلف السعر حسب الدولة والعملة. الخصومات المتاحة من خلال الاتفاقيات الحالية غير مؤهلة. للحصول على معلومات مفصلة حول النماذج، قم بزيارة علامة تبويب الموارد.