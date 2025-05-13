الاستدامة مع IBM LinuxONE

يجمع IBM LinuxONE بين كفاءة استهلاك الطاقة والأداء العالي لدعم تكنولوجيا المعلومات المستدامة. من خلال دمج أعباء عمل Linux، يمكن للشركات تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 65% وتقليل انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 109 أطنان مترية سنويًا، ما يساعد على تحقيق أهداف الاستدامة.2
بفضل وحدة المعالجة Telum II DPU، ووحدة الذكاء الاصطناعي AIU، ومسرِّع IBM Spyre، يمكنك الحصول على استدلال في الوقت الفعلي دون زيادة في استهلاك الطاقة. وفِّر ما يصل إلى 83% من استهلاك الطاقة مقارنةً بحل x86 عند تشغيل أعباء عمل معالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) المدعومة بالذكاء الاصطناعي.3
يمكنك تقليل التكاليف والحد من التأثير البيئي من خلال ترحيل أعباء عمل x86 إلى IBM LinuxONE. يمكنك توفير الطاقة والمساحة الأرضية وما يصل إلى 44% من إجمالي تكلفة الملكية على مدار 5 سنوات عند تشغيل أعباء العمل السحابية الأصلية القائمة على الحاويات مقارنةً بحل x86.4
تتبَّع استهلاك النظام للطاقة والحرارة وغيرها من المؤشرات في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات HMC وواجهات برمجة التطبيقات. احصل على رؤى من المقاييس على مستوى نظام التشغيل وعلى مستوى الأقسام لإثبات التقدم نحو أهداف صافي الانبعاثات الصفري والامتثال لمتطلبات الجهات التنظيمية والتقارير الخارجية.
تم تصميم أجهزة LinuxONE باستخدام مواد مستدامة، مما يقلل من التأثير البيئي للتصنيع والتخلص منها في نهاية العمر الافتراضي. تُتيح خدمات استعادة الأصول العالمية من IBM إعادة استخدام الأجهزة وإعادة تدويرها مع الحد الأدنى من الفاقد.
استخدِم هذه الأدوات لتخطيط جهودك في مجال الاستدامة وقياسها وتحسينها باستخدام IBM LinuxONE. بدءًا من توحيد أعباء العمل ووصولًا إلى مراقبة استهلاك الطاقة، تدعم كل أداة رحلتك نحو بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.
اكتشِف كيف يساهم الترحيل من x86 إلى IBM LinuxONE 5 في تقليل استهلاك الطاقة، والانبعاثات الكربونية، وإجمالي تكلفة الملكية.
استخدِم لوحة معلومات LinuxONE HMC البيئية لتتبُّع استهلاك الطاقة ومتطلبات التبريد ومقاييس الاستدامة الأخرى.
استعِد القيمة وقلِّل الأثر البيئي من خلال إعادة أو إعادة تدوير أنظمة IBM LinuxONE عبر خدمات استعادة الأصول العالمية من IBM.
اقرأ كيف تمكَّن ميناء برشلونة من تعزيز أداء ومرونة أنظمته التقنية الأساسية باستخدام IBM LinuxONE وRed Hat OpenShift.
اكتشِف تكنولوجيا المعلومات الموفرة للطاقة والمستدامة مع IBM LinuxONE. حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM.
¹ تُظهر اختبارات داخلية من IBM تحاكي حل تكنولوجيا معلومات كامل يشغِّل أعباء عمل WebSphere Liberty وEDB Postgres المعتمدة على الحاويات أن جهاز IBM LinuxONE Emperor 5 Max 136 يمكنه أداء عمل يصل إلى 2,944 نواة مقارنةً بحل x86.
إخلاء المسؤولية: استهدفت اختبارات الأداء الداخلية التي أجرتها IBM لدراسة الدمج الأساسية مقارنةً بين الخوادم التالية. يتكون نظام IBM Machine Type 9175 MAX 136 من ثلاثة أدراج CPC تحتوي على 136 وحدة معالج قابلة للتكوين وستة أدراج إدخال/إخراج لدعم كل من الشبكة والتخزين الخارجي. استخدَم حل x86 خادمًا مؤسسيًا متاحًا تجاريًا مع معالجَين من الجيل الخامس من Intel Xeon Platinum 8592+، و64 نواة لكل وحدة معالجة مركزية. وكِلا الحلين كانت لديهما إمكانية الوصول إلى التخزين المشترك. تكوَّنت أعباء العمل من تطبيق WebSphere Liberty v25 القائم على الحاويات لمعالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) الذي يعمل على منصة الحاويات Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) v4.17، وEDB Postgres for Kubernetes v1.25 على مجموعة OCP نفسها التي تحاكي الوظائف الأساسية للبنوك عبر الإنترنت. كِلا الحلين استخدما Red Hat Enterprise Linux v9.5 وKVM. وقد تختلف النتائج. أُسقطت نتائج الاختبار على حل تكنولوجيا معلومات متكامل ومعتاد لدى العملاء يشمل بيئات تكنولوجيا معلومات إنتاجية وغير إنتاجية معزولة عن بعضها. شملت تكلفة الملكية الإجمالية (TCO) تكاليف البرمجيات والأجهزة والطاقة والشبكة ومساحة مركز البيانات وتكاليف العمل. على جانب IBM z17، يتطلب الحل الكامل جهاز IBM z17 نوع 9175 MAX 136، بينما على جانب x86، يتطلب الحل الكامل لتكنولوجيا المعلومات 23 خادمًا مقارنًا.
2 دمج حل تكنولوجيا المعلومات الكامل على جهاز IBM LinuxONE Emperor 5 بدلًا من تشغيله على حل x86 مقارن تحت ظروف مشابهة في نيويورك يقلل استهلاك الطاقة بنسبة 65% وبصمة CO2e بأكثر من 109 أطنان مترية سنويًا. وهذا يعادل استهلاك 12,284 جالونًا أقل من البنزين.
إخلاء المسؤولية: اختبارات الأداء الداخلية من IBM لدراسة دمج النوى قارنت بين جهاز IBM من النوع 9175 Max136 مع 136 وحدة معالجة قابلة للتخصيص وحل x86 استخدَم خادمًا مؤسسيًا متاحًا تجاريًا يحتوي على معالجَين من الجيل الخامس Intel Xeon Platinum 8592+ مع 64 نواة لكل معالج. تكوَّنت أعباء العمل من تطبيق WebSphere Liberty v25 لمعالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) القائم على الحاويات ويعمل على Red Hat OCP v4.17، بالإضافة إلى EDB Postgres for Kubernetes v1.25 على مجموعة OCP نفسها. كِلا الحلين استخدما Red Hat Enterprise Linux v9.5 وKVM. أُسقطت نتائج الاختبار على حل تكنولوجيا معلومات متكامل ومعتاد لدى العملاء يشمل بيئات تكنولوجيا معلومات إنتاجية وغير إنتاجية معزولة عن بعضها. تطلَّب حل IBM Machine Type 9175 وحدة Max136 واحدة وتطلَّب حل x86 23 خادمًا مقارنًا. يتضمن معلومات من بيانات كثافة الكربون من Electricity Maps، والمتاحة هنا بموجب ترخيص قاعدة البيانات المفتوحة (ODbL). تستند المعادلات إلى حاسبة الغازات الدفيئة التابعة لوكالة حماية البيئة (EPA). وقد تختلف النتائج.
3 وفِّر ما يصل إلى 83% من استهلاك الطاقة عند تشغيل أعباء عمل OLTP المدعومة بالذكاء الاصطناعي على IBM LinuxONE Emperor 5 بدلًا من حل x86 مقارَن مكوَّن من خوادم عمرها عامان.
إخلاء المسؤولية: استنادًا إلى اختبارات الأداء الداخلية من IBM التي أُجريت على جهاز IBM من النوع 9175، مقارنةً بالاختبارات نفسها التي أُجريت على خادم مؤسسي متاح تجاريًا مزوَّد بمعالجَين Intel Xeon Gold 5420+ (28 نواة) بتردد 2.20 جيجاهرتز. يُعَد معيار MegaCard تطبيق حاويات لمعالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) باستخدام IBM WebSphere Liberty v24، تم نشره على منصة Red Hat OpenShift Container Platform (RHOCP) 4.17 على Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.4 باستخدام KVM. يتم استخدام EDB Postgres for Kubernetes v1.25 كقاعدة بيانات. أسقط النموذج نتائج الاختبار على حل تكنولوجيا معلومات متكامل ومعتاد لدى العملاء يشمل بيئات تكنولوجيا معلومات إنتاجية وغير إنتاجية معزولة عن بعضها. يتطلب حل IBM Machine Type 9175 الكامل وحدة Max136 واحدة، بينما يتطلب الحل الكامل باستخدام x86 عدد 72 خادمًا مقارَنًا. وقد تختلف النتائج.
4 وفِّر ما يصل إلى 44% من إجمالي تكلفة الملكية على مدى 5 سنوات عند نقل أعباء العمل السحابية الأصلية والقائمة على الحاويات من حل x86 مقارَن إلى IBM z17 يعمل بالبرمجيات نفسها.
إخلاء المسؤولية: استهدفت اختبارات الأداء الداخلية التي أجرتها IBM لدراسة الدمج الأساسية مقارنةً بين الخوادم التالية. يتكون نظام IBM Machine Type 9175 MAX 136 من ثلاثة أدراج CPC تحتوي على 136 وحدة معالج قابلة للتكوين وستة أدراج إدخال/إخراج لدعم كل من الشبكة والتخزين الخارجي. استخدَم حل x86 خادمًا مؤسسيًا متاحًا تجاريًا مع معالجَين من الجيل الخامس من Intel Xeon Platinum 8592+، و64 نواة لكل وحدة معالجة مركزية. وكِلا الحلين كانت لديهما إمكانية الوصول إلى التخزين المشترك. تكوَّنت أعباء العمل من تطبيق WebSphere Liberty v25 القائم على الحاويات لمعالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) الذي يعمل على منصة الحاويات Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) v4.17، وEDB Postgres for Kubernetes v1.25 على مجموعة OCP نفسها التي تحاكي الوظائف الأساسية للبنوك عبر الإنترنت. كِلا الحلين استخدما Red Hat Enterprise Linux v9.5 وKVM. وقد تختلف النتائج. أُسقطت نتائج الاختبار على حل تكنولوجيا معلومات متكامل ومعتاد لدى العملاء يشمل بيئات تكنولوجيا معلومات إنتاجية وغير إنتاجية معزولة عن بعضها. شملت تكلفة الملكية الإجمالية (TCO) تكاليف البرمجيات والأجهزة والطاقة والشبكة ومساحة مركز البيانات وتكاليف العمل. على جانب IBM Machine Type 9175، يتطلب الحل الكامل وحدة Max136 واحدة، بينما على جانب x86، يتطلب الحل الكامل لتكنولوجيا المعلومات 23 خادمًا من الخوادم المقارَنة.