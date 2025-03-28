يُعد النقل البحري أساس الخدمات اللوجستية، ويؤدي ميناء برشلونة الدور الرئيسي في جنوب البحر الأبيض المتوسط. ففي هذا الميناء، يعمل 38000 شخص يوميًا، ويتعاملون مع 71 مليون طن من البضائع و3.5 مليون حاوية و3.9 مليون مسافر سنويًا. وتُدار هذه المنظومة اللوجستية، التي تتكون من أكثر من 500 شركة عامة وخاصة، بأكملها من خلال ميناء برشلونة. وتعتمد سلاسة العمليات اليومية بالميناء ومصالح الأطراف المعنية فيه على البنية التحتية لتقنية المعلومات.
يجمع نظام مجتمع الموانئ (PORTIC) هذه الشركات بعضها ببعض، وهو بمثابة منصة إلكترونية لتبادل المعلومات تأسست منذ أكثر من 10 سنوات. كان ميناء برشلونة بحاجة إلى التعامل مع وتيرة العمل الحالية، بمزيد من الكفاءة والسلاسة وبتعزيز استدامة البنية التحتية لتقنية المعلومات القائمة على البرمجيات. كما كان لزامًا أن تكون أوقات التنفيذ سريعة وفعالة. ولكونه شركة عامة، أعلنت إدارة ميناء برشلونة عن بدء عملية تقديم العطاءات حتى تتمكن من إيجاد مورد يكون مسؤولاً عن تنفيذ هذا التحول، ما أدى إلى التعاون مع شركة SEIDOR، وهي من شركاء أعمال شركة IBM.
طوّرت شركة SEIDOR تقنية IBM® LinuxONE، وهي منصة قابلة للتوسع قائمة على نظامي Linux وKubernetes وقادرة على دعم الآلاف من أحمال التشغيل على نظام واحد. وقد أدت هذه التقنية، التي تتميز بمعالج فائق الإمكانات، إلى الارتقاء بالأداء والمرونة إلى المستويات التي يحتاجها ميناء برشلونة.
كما تضمن المشروع تطوير البنية والتطبيقات، حيث انتقلوا إلى نموذج حاويات قائم على Red Hat® OpenShift®، بما في ذلك تقنية منتجات البرمجيات الجديدة للمحاسبة.
وبفضل استخدام تقنية LinuxONE، أصبح من الممكن أيضًا زيادة سعة معاملات المراسلة المتواصلة على منصة PORTIC. ولتعزيز الأمان، أسهم تطوير المنصة في تقليل زمن تعطل النظام بفضل دمج موقع التعافي من الكوارث الذي من شأنه استدراك العملية بأكملها في أقل من ساعتين.
وختامًا، ساعد أداء معالج LinuxONE على دمج الأحمال، ما قلل بشكل كبير من تكاليف الترخيص المطلوبة للمنصة وأسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
في غضون 10 أشهر - وهو زمن شبه قياسي - صمم ميناء برشلونة، بالتعاون مع شركتي SEIDOR وIBM، منصة فعالة وموثوقة ومعززة بالأمان تضمن تواصل مجموعة الشركات العاملة من خلال النظام بسلاسة. وقد أدى هذا المشروع إلى تحسين تدفق المعلومات وتحسين عملية اتخاذ هيئة الميناء للقرارات.
منصة تقنية المعلومات الجديدة هي منصة أكثر قابلية للتوسع وأكثر جاهزية للعمل وفقًا للمعايير والنماذج التقنية الحالية. ومن الآن فصاعدًا، سيكون ميناء برشلونة قادرًا على التكيف مع متطلبات نموه من دون الحاجة إلى زيادة الأثر المادي أو بذل جهد إضافي على مستوى البنية التحتية.
ستُتيح المنصة أيضًا لميناء برشلونة إمكانية خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن أعماله بنحو أكثر من 175 طنًا متريًا على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وكميزة إضافية، سيتمكن ميناء برشلونة من الاستفادة من أحدث التطورات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي والسحابة وشبكات الجيل الخامس في عملياته.
ميناء برشلونة (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) هو ركيزة النقل والخدمات في منطقة كاتالونيا، إحدى المناطق الأربع الرائدة في أوروبا. وميناء برشلونة هو ميناء لوجستي يربط الأسواق البعيدة مثل أسواق الشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية. وقد أدت الزيادة المستمرة في حركة البضائع والركاب إلى جعله الميناء الرئيسي في المنطقة الأوروبية - المتوسطية.
SEIDOR (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) هي شركة استشارات تقنية تقدم مجموعة شاملة من الحلول والخدمات التي تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الطرفية، وتجارب العملاء، وتجارب الموظفين، وتخطيط موارد المؤسسات، والبيانات، وتحديث التطبيقات، والسحابة، والتواصل، والأمن الإلكتروني. ويعمل بشركة SEIDOR أكثر من 9000 من الموظفين ذوي الكفاءة العالية، كما أن للشركة تواجدًا فعليًا في 45 دولة في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.
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