ذكاء اصطناعي مدمج قابل للتوسع وموفر للطاقة وآمن
يُحدِث الذكاء الاصطناعي تحولًا في الصناعات، وتحتاج الشركات إلى بنية تحتية قادرة على التعامل مع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي بكفاءة وأمان. يوفر خادم IBM LinuxONE، المدعوم بمعالج IBM Telum®، تسريع الذكاء الاصطناعي مباشرةً داخل الشريحة، ما يُتيح الاستدلال الفوري لعدة نماذج ذكاء اصطناعي بزمن انتقال قصير للغاية. تُتيح هذه القدرة المتقدمة -عند دمجها مع الذكاء الاصطناعي التنبؤي والنماذج اللغوية الكبيرة- للشركات تحليل البيانات في موقعها، ما يوفر رؤى أسرع وأكثر عمقًا للتطبيقات الحيوية مثل الكشف المتقدم عن الاحتيال، وتحليل المخاطر، والتصوير الطبي.
يُتيح مسرِّع الذكاء الاصطناعي المدمج في الشريحة تنفيذ الاستدلال بزمن انتقال قصير، من خلال تحليل البيانات أثناء حدوث المعاملات. ويُسهم اتساق الذاكرة والوصول المباشر إلى البنية التحتية في إزالة العوائق، ما يُتيح تنفيذًا سلسًا للذكاء الاصطناعي.
يؤدي استخدام مسرِّع متكامل واحد للذكاء الاصطناعي -على عبء عمل OLTP على خادم IBM LinuxONE Emperor 5- إلى تحقيق معدل المعالجة نفسه للاستدلال مقارنةً بخادم x86 بعيد مزود بـ 13 نواة.1
باستخدام IBM LinuxONE Emperor 5، يمكنك معالجة ما يصل إلى 450 مليار عملية استدلال يوميًا بزمن استجابة يبلغ 1 مللي ثانية باستخدام نموذج تعلم عميق للكشف عن الغش في بطاقات الائتمان.2
باستخدام IBM LinuxONE Emperor 5، يمكنك معالجة ما يصل إلى 5 ملايين عملية استدلال في كل ثانية بزمن استجابة يبلغ 1 مللي ثانية باستخدام نموذج تعلم عميق للكشف عن الغش في بطاقات الائتمان.3
تتعاون IBM مع منظومة IBM LinuxONE لمساعدة مزودي الحلول المستقلين (ISVs) على تقديم حلول لتحديات الذكاء الاصطناعي، والاستدامة والأمن الإلكتروني الحالية.
استكشِف حلَّين مبتكرَين مصممَين خصيصًا للمؤسسات المالية والرعاية الصحية: Clari5 Enterprise Fraud Management على IBM LinuxONE 4 Express لمنع الاحتيال في الوقت الفعلي ومنصة الذكاء الاصطناعي Enso Decision Intelligence من Exponential AI على LinuxONE لحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة على نطاق واسع.
تعرَّف على المزيد حول الذكاء الاصطناعي على IBM LinuxONE من خلال جدولة اجتماع مدته 30 دقيقة دون تكلفة مع أحد ممثلي IBM.
1 إخلاء المسؤولية: إخلاء المسؤولية: تستند نتائج الأداء إلى اختبارات ®IBM الداخلية التي يتم تشغيلها على IBM Systems Hardware من نوع الجهاز 9175. تم نشر تطبيق OLTP وPostgreSQL على أجهزة IBM Systems. يتكون إعداد الذكاء الاصطناعي لمجموعة الكشف عن الغش في بطاقات الائتمان (CCFD) من نموذجَين (LSTM وTabFormer). على أجهزة IBM Systems، يتم تشغيل تطبيق OLTP باستخدام المحوِّل البرمجي IBM Z Deep Learning (zDLC) مع ملف JAR المحوَّل برمجيًا وIBM Z Accelerated for NVIDIA® Triton™ Inference Server محليًا ومعالجة عمليات الاستدلال الذكي على النوى والمسرع المتكامل للذكاء الاصطناعي مقارنةً بتشغيل تطبيق OLTP محليًا ومعالجة عمليات الاستدلال الذكي عن بُعد على خادم x86 يعمل بنظام NVIDIA Triton Inference Server مع واجهة ™OpenVINO للمعالجة الخلفية باستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) (مع AMX). تم تشغيل كل سيناريو من Apache JMeter™ 5.6.3 مع 64 مستخدمًا متوازيًا. تكوين أجهزة IBM Systems: 1 LPAR يعمل بنظام Ubuntu 24.04 مع 7 أنوية مخصصة (SMT)، وذاكرة 256 جيجابايت، ووحدة التخزين IBM FlashSystem® 9500. تم تخصيص محولات الشبكة لاستخدام NETH على Linux. تكوين خادم x86: خادم واحد يعمل بنظام Ubuntu 24.04، مزود بـ 28 معالج Intel® Xeon® Gold من نوع Emerald Rapids بسرعة 2.20 جيجاهرتز، مع تفعيل Hyper-Threading، وذاكرة بحجم 1 تيرابايت، وأقراص SSD محلية، ونظام UEFI مع تفعيل ملف الأداء الأقصى، بالإضافة إلى تعطيل التحكم في حالة P للمعالج (P-State) وحالات C (C-States). وقد تختلف النتائج.
2، 3 إخلاء المسؤولية: تستند نتيجة الأداء إلى اختبارات داخلية أجرتها ®IBM على أجهزة IBM Systems من النوع 9175. تم تنفيذ الاختبار باستخدام خيط واحد يُجري عمليات استدلال محلية باستخدام نموذج اصطناعي للكشف عن الغش في بطاقات الائتمان قائم على LSTM، بهدف الاستفادة من المسرِّع المتكامل للذكاء الاصطناعي. تم استخدام حجم الدفعة 160. تكوين أجهزة IBM Systems: وحدة LPAR واحدة تعمل بنظام Red Hat® Enterprise Linux® 9.4، مزودة بـ 6 أنوية (مع تفعيل المعالجة المتزامنة للخيوط SMT) وذاكرة بسعة 128 جيجابايت. وقد تختلف النتائج.