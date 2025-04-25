يعتمد نظام IBM LinuxONE 4 على معالج ®IBM® Telum حيث إنه يوفر تسريعًا للذكاء الاصطناعي، وأمانًا، وأداءً عاليًا لأعباء العمل ذات المهام الحساسة. ويأتي معالج Telum II ليخلفه، حيث يشكل أساس نظام IBM LinuxONE 5، فهو يعزز الأداء، وسعة الذاكرة، وقدرات الذكاء الاصطناعي. وصُممت هذه المعالجات لتحقيق قابلية التوسع، إذ تعمل على تحسين تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والمعاملات عبر صناعات مثل الخدمات المصرفية والمالية، والرعاية الصحية، بينما توفر السرعة، والموثوقية، وكفاءة استهلاك الطاقة.