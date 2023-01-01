الاستدامة مع IBM LinuxONE

بفضل وحدة المعالجة Telum II DPU، ووحدة الذكاء الاصطناعي AIU، ومسرِّع IBM Spyre، يمكنك الحصول على استدلال في الوقت الفعلي دون زيادة في استهلاك الطاقة. وفِّر ما يصل إلى 83% من استهلاك الطاقة مقارنةً بحل x86 عند تشغيل أعباء عمل معالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) المدعومة بالذكاء الاصطناعي.3