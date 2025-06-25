تُعدّ ®IBM® GDPS مجموعة من حلول التعافي من الكوارث والمرونة التشغيلية مبنية على تقنية IBM Parallel Sysplex توفّر GDPS إمكانات أتمتة شاملة تشمل إدارة التخزين، وتهيئة النسخ الاحتياطي عن بُعد، والتحويل التلقائي بين المواقع المتعددة. من خلال التجميع، والأتمتة، وتكرار التخزين، تضمن GDPS توفّراً دائماً للخدمات، وتقليل فترات التعطل، وتمكين الاستعادة السريعة من الأعطال أو التهديدات السيبرانية.