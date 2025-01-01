IBM z/OS Parallel Sysplex

تعزيز اتصالات الخوادم باستخدام تقنية التجميع

وحدات متعددة من IBM Z موضوعة بمحاذاة

تعافي أسرع من دون أي تكاليف إضافية

تُعَد Parallel Sysplex ميزة في IBM Z تُتيح ربط ما يصل إلى 32 نظامًا من أنظمة z/OS ضمن منصة حوسبة منطقية عالية الأداء. وتُتيح لك تشغيل وإدارة عدة مثيلات من z/OS كنظام واحد، ما يوفر تحكُّمًا مركزيًا، وتوافرًا محسَّنًا، ومشاركة سلسة لأعباء العمل.

توفُّر التطبيق

تحقيق توافر يصل إلى 99.99999%¹ من خلال القضاء على نقاط الفشل الأحادية، ما يضمن خدمة مستمرة وموثوقًا بها.
الموازنة الديناميكية لأعباء العمل

تحسين أداء النظام إلى أقصى حد من خلال توزيع أعباء العمل تلقائيًا وتعديل سعة النظام في الوقت الفعلي.
مشاركة الموارد

تمكين التطبيقات من الوصول إلى جميع الأصول بسلاسة دون تغيير إعدادات مشاركة البيانات، ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وقابلية التوسُّع.
توفير تكاليف ترخيص البرامج

تقليل تكاليف البرمجيات من خلال نظام الترخيص في Parallel Sysplex، الذي يعتمد على السعة المشتركة ووحدات خدمة الأجهزة.

الميزات

مدير إعادة التشغيل التلقائي
إعادة تشغيل الأنظمة الفرعية الحيوية تلقائيًا على النظام نفسه أو على نظام بديل للحفاظ على استمرارية التطبيقات.
تقنية الربط بين الأنظمة
توفير تخزين مؤقت عالي السرعة، وآليات إغلاق ومعالجة قوائم لتبادل البيانات بسرعة وتنسيق بين الأنظمة.
GDPS للتعافي من الكوارث
دعم التجميع عبر مواقع متعددة مع نسخ البيانات المتطابق، للمساعدة على ضمان التوافر العالي والتعافي السريع من الكوارث.
بروتوكول وقت الخادم (STP)
مزامنة الوقت عبر جميع الأنظمة ومرافق الربط لضمان عمليات متسقة ودقة في البيانات.
مدير أعطال Sysplex
اكتشاف حالات الفشل وتطبيق سياسات استرداد تلقائية لعزل العناصر المتعطلة وإزالتها بسرعة.
إدارة أعباء عمل z/OS
موازنة أعباء العمل ديناميكيًا من خلال تخصيص الموارد استنادًا إلى أهداف الأداء وسعة النظام.
مشاركة الموارد المادية
إتاحة الوصول المشترك إلى الملفات ومحركات الأشرطة ووحدات التحكم والفهارس، ما يحسِّن استخدام الأجهزة.
موازنة أعباء عمل البرامج الوسيطة
توزيع أعباء العمل عبر الأنظمة للقضاء على نقاط الفشل الفردية وتعزيز المرونة.

الموارد

تكوين مرفق الربط

استكشِف خيارات تقنية مرفق الربط وبدائلها.

 معلومات مرفق الربط (CF)

استفِد من قائمة هياكل CF ووظيفتها.

 اعتبارات CFLEVEL

اكتشِف كل شيء عن دعم CPC لمستويات رمز مرفق الربط.

ازدواجية هيكل CF

تعرَّف على آلية الإرسال المزدوج لبيانات هيكل CF.
الحواشي

¹ القيمة المتوقعة محسوبة في قاعدة بيانات القياسات والتوقعات الداخلية. يجب تكوين خوادم IBM Z في Parallel Sysplex باستخدام إصدار z/OS 2.3 أو أحدث، مع إدارة بيانات GDPS واسترداد البرمجيات الوسيطة عبر أنظمة المسافات والتخزين من Metro، بالإضافة إلى DS888X مع تقنية IBM HyperSwap. قد تكون هناك حاجة إلى تقنيات وتكوينات إضافية لتعزيز المرونة.