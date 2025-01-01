تعزيز اتصالات الخوادم باستخدام تقنية التجميع
تُعَد Parallel Sysplex ميزة في IBM Z تُتيح ربط ما يصل إلى 32 نظامًا من أنظمة z/OS ضمن منصة حوسبة منطقية عالية الأداء. وتُتيح لك تشغيل وإدارة عدة مثيلات من z/OS كنظام واحد، ما يوفر تحكُّمًا مركزيًا، وتوافرًا محسَّنًا، ومشاركة سلسة لأعباء العمل.
تحقيق توافر يصل إلى 99.99999%¹ من خلال القضاء على نقاط الفشل الأحادية، ما يضمن خدمة مستمرة وموثوقًا بها.
تحسين أداء النظام إلى أقصى حد من خلال توزيع أعباء العمل تلقائيًا وتعديل سعة النظام في الوقت الفعلي.
تمكين التطبيقات من الوصول إلى جميع الأصول بسلاسة دون تغيير إعدادات مشاركة البيانات، ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وقابلية التوسُّع.
تقليل تكاليف البرمجيات من خلال نظام الترخيص في Parallel Sysplex، الذي يعتمد على السعة المشتركة ووحدات خدمة الأجهزة.
طوّر إمكانات نظام التشغيل لديك باستخدام مزايا IBM z/OS الإضافية الاختيارية.
¹ القيمة المتوقعة محسوبة في قاعدة بيانات القياسات والتوقعات الداخلية. يجب تكوين خوادم IBM Z في Parallel Sysplex باستخدام إصدار z/OS 2.3 أو أحدث، مع إدارة بيانات GDPS واسترداد البرمجيات الوسيطة عبر أنظمة المسافات والتخزين من Metro، بالإضافة إلى DS888X مع تقنية IBM HyperSwap. قد تكون هناك حاجة إلى تقنيات وتكوينات إضافية لتعزيز المرونة.