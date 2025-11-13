رغم أن كوكبنا مغطى بالماء بمقدار الثلثين، فإن العثور على مياه نظيفة صالحة للشرب والحفاظ عليها قد يكون تحديًا كبيرًا في بعض الأحيان. لحسن الحظ، في المناخ الجاف لغرب أستراليا، تتولى مؤسسة Water Corporation هذه المهمة بكفاءة.
بصفتها جهة مملوكة للدولة، تُدير مؤسسة Water Corporation شبكة واسعة تمتد لأكثر من 52 ألف كيلومتر من الأنابيب، لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي وتصريف المياه في منطقة تبلغ مساحتها نحو 2.6 مليون كيلومتر مربع. ولضمان استمرار تدفق هذا المورد الحيوي إلى ملايين العملاء، تعتمد المؤسسة بشكل كبير على بنية SAP الراسخة لديها.
يوضِّح Steve Elliott، رئيس خدمات تكنولوجيا المعلومات في شركة Water Corporation: يُعَد SAP هو الجوهر -القلب النابض، إذا جاز التعبير- لأنظمتنا المؤسسية. إنه يمسّ العديد من جوانب عملياتنا عبر المؤسسة بأكملها. لم نكن قادرين على إدارة مساراتنا، ولا تتبُّع أمورنا المالية، ولا ضمان استمرار تشغيل المياه من دونه.
للأسف، كانت مجموعة الخوادم المحلية التي اعتمدت عليها مؤسسة Water Corporation لدعم بنية SAP التحتية تقترب من نهاية عمرها التشغيلي وتحتاج إلى تحديث. لكن شراء المزيد من الأجهزة لا يبدو أنه الحل الصحيح.
يقول Steve: "تُعَد الاستدامة أولوية بالنسبة لنا. نحن ملتزمون بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2035، واستخدمنا هذا الالتزام لتوجيه استراتيجيتنا الجديدة بشأن تكنولوجيا المعلومات المستدامة التي وضعناها مؤخرًا. نحن نريد تطوير أنظمتنا بطريقة مسؤولة، ولهذا نلتزم بمبدأين أساسيين في بنية هذه الرحلة المستدامة. أولًا: نتَّبِع نهج السحابة أولًا في خدماتنا الإدارية. ثانيًا: نعيد استخدام ما لدينا قبل أن نشتري، ونشتري قبل أن نبني".
نظرًا للمزايا البيئية والتشغيلية، قررت مؤسسة Water Corporation التحول إلى استراتيجية سحابية، مدعومة من Amazon Web Services (AWS)، لأنظمة SAP الحيوية لديها. وسرعان ما أوضحت التعقيدات في البنية الحالية أن الشركة ستحتاج إلى دعم خارجي لإتمام عملية الانتقال.
يقول Steve Elliott: "على مر السنين، جمعنا كمية كبيرة من البيانات. ولأكون أكثر تحديدًا - أكثر من 50 تيرابايت. وكنا بحاجة للحفاظ على أمان هذه البيانات، وليس فقط في أثناء نقلها، بل أعني ضمان سلامتها طوال عملية التغيير بأكملها. وفي الوقت نفسه، كان هناك العديد من التكاملات التي أجريناها بين SAP وأنظمتنا الأخرى، لذا فإن فصل هذه الروابط وإعادة ربطها في السحابة سيكون تحديًا حقيقيًا".
بعد أن تعاونت Water Corporation مع IBM في مشروعات SAP متعددة لأكثر من عقد، اختارت بسرعة IBM® Consulting لتخطيط عملية الانتقال، مستعينة بدعم إضافي وخبرة من AWS وSXiQ، إحدى شركات IBM.
يوضِّح Brad Filmer، مدير تطبيقات المؤسسات في Water Corporation: "مع مشروع بهذا الحجم والأهمية الحرجة لأعمالنا، كانت الثقة عاملًا بالغ الأهمية في عملية اتخاذ القرار. لدينا أكثر من 140 شخصًا من 16 قسمًا مختلفًا داخل Water Corporation يستخدمون SAP بصور متعددة، لذا فإن المخاطرة ليست خيارًا مطروحًا. كان التعاون والحرص والاعتمادية التي شهدناها من IBM وSXiQ وAWS لا تُقدَّر بثمن. لقد فهموا أنظمتنا وبياناتنا وتكاملاتنا".
تولَّت خدمات IBM Consulting لسحابة AWS قيادة المشروع، مع مسؤولية وضع تصميم للبيئة السحابية بأكملها وبنية SAP المستهدفة بشكل عام. كما وضع فريق IBM خطة الترحيل، واختار نهجًا يتكون من ثلاث مراحل. ركَّزت الموجة الأولى -وهي الأكبر- على نقل أنظمة المعاملات المرتبطة ببيئة SAP. ثم ركَّزت الموجتان الثانية والثالثة على ترحيل عناصر التحليلات وأنظمة الإدارة على التوالي.
يضيف Steve: "كان هناك الكثير لنقله. "لقد كان علينا نقل أكثر من 50 تيرابايت من البيانات. اضطررنا إلى ترحيل حوالي 100 نظام SAP -أكثر من 125 خادمًا إجمالًا- وعمليات تكامل لا حصر لها. استغرقت عملية الترحيل الأولى يومين وساعتين و20 دقيقة من التعطل المخطط له لإتمام النقل والتكامل اللاحق. وفي الوقت نفسه، نسَّقنا مع IBM Consulting لتحديث أنظمة التشغيل الأساسية وقواعد البيانات وخوادم SQL التي تدعم بنية SAP لدينا".
خلال عملية التخطيط والترحيل بأكملها، قدَّم مهندسو Water Corporation وAWS وSXiQ مساهمات كبيرة. تولَّت SXiQ على وجه الخصوص مسؤولية هندسة المنصة والتصميم العام للبيئة الافتراضية الجديدة. وخلال مرحلة التصميم هذه، أجرى موظفو AWS مراجعة هندسية متقنة للمساعدة على ضمان توافق التصميم المقترح مع أفضل الممارسات الخاصة بكلٍّ من AWS وSAP.
خلال عملية الانتقال نفسها والتنفيذ المصاحب لها، قدَّمت فرق الدعم الفني في AWS المساعدة لكلٍّ من IBM وSXiQ، حيث وفَّرت موارد إضافية للاختبار وحل المشكلات التي ظهرت في أثناء العملية. والآن، بعد أن أصبحت بيئة SAP الجديدة تعمل في السحابة، يواصل فريق AWS تقديم الدعم المستمر للمنصة السحابية وتنفيذ التحديثات لضمان سير العمل بسلاسة. إلى جانب هذه الجهود المستمرة، يقدِّم الفريق أيضًا خبراته ورؤاه وريادته الفكرية في الإدارة الفعَّالة لأعباء عمل SAP والموضوعات ذات الصلة.
نظرًا لحجم المشروع والجدول الزمني الطموح، تبنّى فريق IBM Consulting استراتيجية ترتكز على المرونة والأتمتة لتسريع جهود الترحيل. على وجه الخصوص، استفاد الفريق المشترك من قوالب AWS CloudFormation لإنشاء بنية تحتية وفق مبدأ Infrastructure as Code، ما يجعل من السهل إزالة الموارد أو نشر موارد جديدة داخل سحابة AWS.
في الوقت نفسه، توفِّر منصة Red® Hat Ansible Lightspeed إمكانات أتمتة لتهيئة ونشر وإعداد أكثر من 20 نظام SAP وقواعد بيانات SQL المرتبطة بها، والتي تستخدمها Water Corporation يوميًا.
بالاستفادة من تقنية IBM® watsonx Code Assistant، تمكَّن مهندسو البنية التحتية السحابية من استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل النصوص باللغة الإنجليزية العادية إلى توصيات برمجية لوظائف الأتمتة المستهدفة لترحيل بيئة SAP الجديدة وصيانتها. يتم بعد ذلك تجميع هذه العمليات في أدلة Ansible -أو مخططات المهام الآلية المعتمدة- والتي يمكن استخدامها لأداء المهام الداعمة الشائعة والمتكررة بشكل تلقائي.
يضيف براد قائلًا: "لقد واجهنا صعوبات في الماضي فيما يتعلق بالتخطيط وإعداد الميزانيات لدورة صيانة تكنولوجيا المعلومات. على سبيل المثال، يتطلب بدء تشغيل بيئات SAP وإغلاقها جهدًا كبيرًا. فالأمر لا يقتصر على مجرد إيقاف التشغيل، بل يتعين عليك أيضًا مسح قوائم الانتظار. يجب عليك إعادة جدولة الخدمات. ولكن من خلال أتمتة هذه المهام، يمكننا تقليل تكلفة العمليات".
بشكل إجمالي، تُقدِّر IBM وWater Corporation أن الاستراتيجية الجديدة للأتمتة توفِّر للشركة نحو 1,500 ساعة عمل يدوي سنويًا مرتبطة بدعم البنية التحتية. وفي الوقت نفسه، سرَّعت تقنية watsonx Code Assistant إنشاء أدلة Ansible وخفَّضت جهود التطوير والتكاليف المرتبطة بها بنسبة 30%. وساعدت كل هذه التوفيرات الشركة على تعويض أكثر من 40% من تكلفة تشغيل بيئة SAP السحابية.
علاوةً على ذلك، بينما كانت عملية إنشاء بيئة SAP جديدة تتطلب سابقًا عدة أسابيع، أصبح بإمكان Water Corporation الآن إطلاقها في وقت أقل بكثير مع تقليل الجهد اليدوي.
بالإضافة إلى المزايا التي حققتها الأتمتة، حققت شركة Water Corporation عدة فوائد إضافية.
يوضِّح Brad: في خطوة واحدة، أجرينا تحديثًا لبنية SAP التحتية لدينا بالكامل. وتمكَّنا من الوصول إلى جميع مزايا الحوسبة السحابية التي نتوقعها - قابلية التوسع والمرونة، والأهم من ذلك، مرونة الخدمات السحابية. كنا نسعى إلى تجنُّب المخاطر خلال هذا الانتقال، وقد نجحت IBM في تحقيق ذلك".
في الواقع، تم إنجاز مشروع الترحيل بالكامل الذي استمر 12 شهرًا -والذي شمل أكثر من 1,000 خطوة عملية- دون أي حالات تعطل غير مخطط لها. ومع وجود أدلة Ansible جاهزة، يمكن لفريق دعم السحابة تكرار أي تغييرات مستقبلية على البنية التحتية أو تنفيذ مبادرات التحول بسرعة أكبر وسهولة أكبر وبتكلفة أقل.
يضيف Brad: "كما قمنا بمواءمة عمليات وسياسات SAP الخاصة بنا بشكل أكبر مع استراتيجيتنا للاستدامة". تستفيد شركة Water Corporation من التزام AWS بتشغيل عملياتها باستخدام طاقة متجددة بنسبة 100% بحلول عام 2025، وذلك في إطار التزامها هي بالوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفري بحلول عام 2040. من خلال العمل على AWS، تتمكن شركة Water Corporation من الاستفادة القصوى من الأصول المتاحة، مع حصر بيئتها التشغيلية على الموارد الضرورية فقط.
حتى الآن، أسهم الانتقال إلى السحابة في خفض انبعاثات الكربون لشركة Water Corporation بنحو 150 طنًا متريًا سنويًا.
يختتم Steve قائلًا: الدرس الأهم الذي تعلمناه من هذا الترحيل هو "كُن مستعدًا للتغيير. مع عملية بهذا القدر من التعقيد، كنا نواجه تحديات متكررة باستمرار. لكن من خلال التنسيق مع IBM Consulting وSXiQ وAWS، تمكَّنا من تعديل خططنا وتحديد أفضل مسار ممكن للمضي قدمًا بناءً على الواقع الحالي".
تُعَد شركة Water Corporation جهة مملوكة للدولة، وتقدِّم خدمات المياه والصرف الصحي وتصريف المياه للمنازل والشركات والمزارع في منطقة تمتد على نحو 2.6 مليون كيلومتر مربع في غرب أستراليا. تمتلك المؤسسة أصولًا تُقدَّر بنحو 37 مليار دولار أسترالي، وتعمل على تشغيل أكثر من 52,000 كيلومتر من خطوط الأنابيب - أي ما يكفي للدوران حول خط الاستواء نحو 1.3 مرة.
