تمكِّن خدمات تكامل الذكاء الاصطناعي لدينا المؤسسات من ابتكار تجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعملاء والموظفين، بما يفتح آفاق نمو جديدة. من خلال دمج خدمات الذكاء الاصطناعي الجاهزة، بما في ذلك IBM Consulting Advantage for Agentic Applications، يمكنك تحسين جاهزية الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج قابلة للقياس عبر مجالات حيوية تشمل الموارد البشرية، والمشتريات، وخدمة العملاء وغيرها.

لا تقتصر على تعزيز المهام فقط، بل أعِد التفكير في كيفية إنجاز العمل باستخدام بياناتك مع تنظيم ذكاء اصطناعي قابل للملاحظة والحوكمة، متاح من خلال أي واجهة مستخدم، لإنشاء مهام سير عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقابلة للتوسع بسرعة أكبر.