"كيفية" التغلب على تعقيدات الذكاء الاصطناعي الوكيل

لقد انتهى عصر الأتمتة بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي الوكيل بمثابة قوة تحويلية جديدة واعدة بتطوير عمليات الأعمال والكفاءات التشغيلية. وكما هو الحال مع أي تقنية متطورة، فإن استخدامه محفوف بالتعقيدات التي يمكن أن تعرقل حتى أكثر المؤسسات تفكيرًا في المستقبل.
أتعامل يوميًا مع العملاء الذين يحاولون توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الوكيل عبر مؤسساتهم. وجميعهم يواجهون تحديات متشابهة: جاهزية المؤسسة (على سبيل المثال: كيف يمكنني دمج الذكاء الاصطناعي الوكيل بفعالية وأمان في عمليات الأعمال بالمؤسسة وبنية تكنولوجيا المعلومات)، وضمان الثقة (على سبيل المثال: كيف أتأكد من أن وكلاء الذكاء الاصطناعي لدي يعملون بشكل صحيح)، وتقليص الوقت اللازم للطرح في السوق (على سبيل المثال: كيف يمكنني تجاوز مرحلة إثبات المفهوم بسرعة).
لكن مجرد الحصول على وكلاء ذكاء اصطناعي لا يكفي، ولن يؤدي إلى نتيجة ناجحة. الضرورة الإستراتيجية هنا تكمن في توفير الإمكانات اللازمة لإدارتهم.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
يتمثل واحد من أكبر التحديات في نشر الذكاء الاصطناعي الوكيل في جعل التطبيقات جاهزة للمؤسسات. ويتضمن ذلك دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل آمن في بيئة تكنولوجيا المعلومات المعقدة وتنسيق تفاعلاتهم عبر مختلف الأنظمة. ولتحقيق ذلك، يتعين على المؤسسات فعل ما يلي:
الاستفادة من الاستثمارات الحالية: البناء على الاستثمارات الإستراتيجية الحالية في منصات البيانات والذكاء الاصطناعي. وسواء كانت IBM watsonx، أو Microsoft Azure، أو Amazon Web Services (AWS)، أو Google Cloud، فهذه المنصات تشكل الطبقة الأساسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل.
تقييم حالات الاستخدام: إجراء تقييمات شاملة لعمليات الأعمال لتحديد تلك التي يمكن أن تستفيد من الذكاء الاصطناعي الوكيل. ويتضمن ذلك تقييم مدى ملاءمة العمليات للذكاء الاصطناعي الوكيل وتحديد إمكانات الذكاء الاصطناعي اللازمة لتحويلها.
تصميم بنية قابلة للتوسع: تطوير بنية تدعم التكامل السلس للوكلاء عبر مختلف المنصات والتنسيق بينهم. يتضمن ذلك إمكانات مثل التنسيق بين الوكلاء المتعددين، والتعاون الآمن بين الوكلاء، والتحكم في الوصول إلى الأدوات، والإدارة المركزية لدورة حياة الوكلاء.
تُعد الثقة أمرًا بالغ الأهمية في ضمان تبني الذكاء الاصطناعي الوكيل وفعاليته. يجب على المؤسسات معالجة العديد من المخاوف المتعلقة بجودة البيانات والحوكمة والأمان، ومنها ما يلي:
جاهزية البيانات: ضمان وصول الوكلاء إلى بيانات فائقة الجودة وذات صلة. يتضمن ذلك تنسيق منتجات البيانات، وإدارة البيانات المنظمة وغير المنظمة، والحفاظ على جودة البيانات لدعم التحليلات الفورية ودقة نماذج الذكاء الاصطناعي.
دمج الضوابط: تنفيذ ضوابط صارمة ضمن مهام سير عمل الوكلاء، خاصةً في حالات الاستخدام عالية المخاطر. ويتضمن ذلك تضمين قابلية الملاحظة، وضوابط التدخل البشري، ومسارات التدقيق لمراقبة سلوك الوكلاء وتأثيرهم في نتائج الأعمال.
التدابير الأمنية: وضع بروتوكولات أمنية شاملة تحمي البيانات في أثناء النقل والتخزين. يتضمن ذلك تأمين البيانات عبر بيئات السحابة المتعددة وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات.
تعتمد الميزة التنافسية في الأعمال على السرعة والمرونة. ولتعظيم قيمة الذكاء الاصطناعي الوكيل، يجب على المؤسسات تسريع الوقت اللازم للطرح في السوق:
المشاريع التجريبية القائمة على القيمة: إعطاء الأولوية للمشاريع التجريبية التي تقدم قيمة فورية. يتضمن ذلك اختيار حالات الاستخدام التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُظهر فيها مزايا ملموسة حتى في شكل الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP)، وعادةً ما يكون ذلك في غضون 8 إلى 12 أسبوعًا.
التنسيق قابل للتوسع: تنفيذ طبقات تنسيق فائقة بين الوكلاء تتيح للوكلاء العمل عبر المنصات مع تنسيق المهام والالتزام بحدود العمليات.
تحسين الأداء: تحقيق التوازن بين السرعة والموثوقية والتكلفة مع توسع نطاق عمل الوكلاء. يتضمن ذلك تحسين توجيه المهام إلى أنسب الأدوات والنماذج اللغوية الكبرى (LLMs)، باستخدام نماذج التخزين المؤقت، والنماذج الاحتياطية، وضوابط الاستخدام لزيادة عائد الاستثمار (ROI).
يتمتع الذكاء الاصطناعي الوكيل بإمكانات فائقة تساعد على تحويل عمليات الأعمال، ولكن نشره بنجاح يتطلب التغلب على هذه التحديات المعقدة. ومن خلال معالجة جاهزية المؤسسة وضمان الثقة وتسريع الوقت اللازم للطرح في السوق، يمكن للمؤسسات التغلب على هذه العقبات واستكشاف المزايا الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي الوكيل.
وبما أننا على وشك الدخول في عصر جديد من العمليات الرقمية، التي تتميز بالتلقائية والسرعة والتحسين المستمر، فإن الرحلة نحو الذكاء الاصطناعي الوكيل لا تصبح مجرد نقلة تقنية بل رحلة تحويلية للمؤسسات بأكملها. لقد حان الوقت الآن لتبني هذا التغيير والمجازفة المحسوبة للانفتاح على المستقبل حيث يعزز وكلاء الذكاء الاصطناعي القدرات البشرية ويحسنونها بسلاسة، ما يؤدي إلى كفاءة وابتكار غير مسبوقين.
اكتشف كيف يمكنك الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي.
تعمّق في هذا الدليل الشامل الذي يفصّل حالات الاستخدام الرئيسية والقدرات الأساسية والتوصيات خطوة بخطوة لمساعدتك على اختيار الحلول المناسبة لأعمالك.
شكّل الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال تقديم مساهمات في النماذج اللغوية الكبيرة بطريقة مفتوحة ومتاحة.
استكشف الفرق بين وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي وتعرف على كيفية تغيير قواعد اللعبة في إنتاجية المؤسسات.
هل سيكون عام 2025 عام وكلاء الذكاء الاصطناعي؟ في هذه الحلقة من Mixture of Experts، نستعرض نماذج الذكاء الاصطناعي، والوكلاء، والأجهزة، وإصدارات المنتجات مع نخبة من خبراء الصناعة.
تمكين المطورين من إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي ونشرهم ومراقبتهم باستخدام استوديو IBM watsonx.ai.
حقِّق إنتاجية غير مسبوقة مع مجموعة من أكثر الحلول تكاملًا في القطاع لمساعدة الأعمال على بناء وتخصيص وإدارة وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي.
تحقيق وفورات في التكاليف تزيد على 90% باستخدام نماذج Granite الصغيرة والمفتوحة المصممة لتعزيز كفاءة المطوِّرين. تقدِّم هذه النماذج الجاهزة للمؤسسات أداءً استثنائيًا في معايير الأمان، وتتفوق في مجموعة واسعة من المهام المؤسسية من الأمن الإلكتروني إلى التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG).
تمكَّن من أتمتة سير عملك المعقد وتحقيق إنتاجية غير مسبوقة باستخدام واحدة من أكثر مجموعات القدرات شمولًا في القطاع لمساعدة الشركات على بناء وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي وتخصيصهم وإدارتهم.