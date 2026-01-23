توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي لديك لتحقيق قيمة أسرع
تستخدم العديد من المؤسسات الذكاء الاصطناعي اليوم -من خلال المساعدين والوكلاء والأتمتة- لكنها لا تزال تكافح لتحقيق عوائد ملموسة. غالبًا ما تظل الجهود مجزأة، مع مهام سير عمل منفصلة، وبيانات معزولة، وحوكمة غير متسقة، ما يجعل من الصعب توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، وبناء الثقة في النتائج، وتحقيق عائد الاستثمار من استثمارات الذكاء الاصطناعي.
تساعد IBM Enterprise Advantage على تغيير ذلك. وهي خدمة لبناء وتشغيل منصة الذكاء الاصطناعي المؤسسية لديك لتحقيق التوسع والقيمة الأسرع. توفِّر هذه الخدمة هيكلًا وسياقًا وتنفيذًا للذكاء الاصطناعي المؤسسي، ما يساعدك على الانتقال من حالات استخدام منفصلة إلى نتائج على نطاق واسع باستخدام التكنولوجيا الحالية مع دمج ما تحتاجه.
ما تغيّره هذه التحوُّلات عبر مؤسستك:
تحويل العمليات المجزأة إلى مهام سير عمل قائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل تحافظ على سياق عملك بشكل كامل، مع دقة مدعومة ببياناتك وفهم دقيق لتخصصك.
تسريع تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات من خلال مهام سير عمل مستقلة للتطوير تتولى توليد الكود واختباره ونشره مع مراعاة بيئة البناء المثالية لديك.
تمكين الموظفين لديك من الوصول الدقيق إلى معرفة المؤسسة، ما يعزز الثقة والتبني، ويمكِّنهم من اتخاذ قرارات أفضل.
إدخال المزيد من الأفكار إلى السوق بسرعة أكبر من خلال دمج تعليقات العملاء في الوقت الفعلي، وأتمتة النماذج الأولية، وتضمين الجودة والامتثال منذ البداية.
تصميم ونشر وتوسيع تجارب الخدمة الذاتية للعملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي - مع ضوابط مدمجة على مستوى المؤسسة.
يتوقع العملاء الحصول على إجابات سريعة عند زيارتهم لموقع إلكتروني أو تطبيق - سواء أكانوا يبحثون عن تفاصيل المنتج، أم حالة الطلب، أم المساعدة على حل مشكلة.
يوضِّح هذا العرض التوضيحي كيف تمكِّن تجربة الخدمة الذاتية الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل، باستخدام IBM Enterprise Advantage، المساعدين الأذكياء من الإجابة عن الأسئلة، وتقديم توصيات للمنتجات، وحل المشكلات. كما تمنح الشركات السيطرة على أسلوب العلامة التجارية والدقة والتكاليف والحوكمة.
تكوين وتدريب وتشغيل مهام سير عمل المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي - دون الحاجة إلى كتابة أي كود.
تعمل الفِرق على إصدار المناقصات، واستلام العروض من عدة مورِّدين، ومراجعة كميات كبيرة من العقود لتقييم الأسعار والشروط والامتثال.
هذا العرض التوضيحي يوضِّح كيف تساعد معالجة المستندات القائمة على الوكلاء، المبنية على خدمة تطبيقات IBM Enterprise Advantage، الفِرق على تحويل عروض المناقصات والعقود إلى بيانات منظمة وقابلة للاستخدام - بسرعة أكبر وثقة أعلى.
إنشاء وتكوين وتشغيل مهام سير عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإعداد تقارير تنظيمية - مع إشراف بشري مدمج.
تتطلب التقارير التنظيمية من الفِرق مراجعة آلاف الصفحات من المستندات المصدرية وتحويلها إلى تقارير منظمة تلبي المتطلبات التنظيمية.
يوضِّح هذا العرض التوضيحي كيف يساعد التأليف التنظيمي الوكيل المبني على IBM Enterprise Advantage الفِرق على إنشاء تقارير جاهزة للجهات التنظيمية بسرعة أكبر، من خلال الذكاء الاصطناعي الوكيل، والمراجعة الآلية، والتحقق البشري لضمان الدقة والثقة.
من خلال مهام سير عمل وكيلة تتعلَّم وتحسِّن نفسها تلقائيًا 1
من خلال منظومات التطوير ذاتية الإدارة 1
لأعمال عالية القيمة، مع تحسين ملموس في جودة القرارات 1
زيادة في المنتجات الرقمية الناجحة 1
يعمل الخبراء والمهندسون على تصميم ونشر وتخصيص وإدارة منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك، بالإضافة إلى الوكلاء والتطبيقات الوكيلة المحددة. مُعترف بها من قِبل IDC وGartner وEverest Group، وتُعَد IBM Consulting رائدة في خدمات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي.
مجموعة من الوكلاء والتطبيقات الوكيلة المتخصصة في مجالات وصناعات معينة، لتمكين الفِرق الهجينة من العاملين البشر والرقميين. توفِّر مهام سير العمل الجاهزة هذه بداية قوية تصل إلى 80% لأهم عمليات الأعمال، تعمل على تحسين نفسها باستمرار، ويمكن نشرها في أي بيئة.
أنشأنا منصة ذكاء اصطناعي مفتوحة لمساعدتك على دمج الذكاء في أي حالة استخدام أو مستخدم، مع تضمين السياق المتخصص، والتنسيق، والحوكمة الخاصة بك. من خلال Enterprise Advantage، تتوفر لك تقنيات متعددة من مورِّدين مختلفين على هذه المنصة المعيارية لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي - كل ذلك في بيئة الذكاء الاصطناعي المفضلة لديك. ودليل على ذلك أننا نستخدمه بأنفسنا لتعزيز قدرات ما يقرب من 150,000 مستشار يوميًا.
كشريك استشاري رائد لدى AWS، تساعد IBM على تحديث وتوسيع مراكز الاتصال المعتمدة على منصة Amazon Connect، ودمج حلول الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والأتمتة على AWS Cloud.
منصة تمكِّن مستشارينا من استخدام مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم قيمة ملموسة بسرعة وعلى نطاق واسع لأهم المبادرات لديك.
حقِّق القيمة من خلال خدمات تكامل الذكاء الاصطناعي. أنشئ سير عمل متكاملًا بالذكاء الاصطناعي الوكيل يحوِّل أسلوب العمل ويضمن استدامة العوائد المالية.
اكتشف كيف يمكن لخدمات الذكاء الاصطناعي والخدمات الاستشارية ذات الصلة به من IBM أن تساعد في تطبيق الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقه في مؤسستك لإعادة ابتكار مسارات العمل فيها.
تساعدك خدمات استشارات البيانات والتحليلات من IBM على إطلاق الإمكانات الكاملة لبياناتك، حتى تتمكن من التركيز على دفع مؤسستك نحو المستقبل باستخدام الذكاء الاصطناعي أو القوى العاملة الفاعلة.
Thiru Venkatachalam من IBM Consulting يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والبيانات والسحابة الهجينة.