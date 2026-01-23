تستخدم العديد من المؤسسات الذكاء الاصطناعي اليوم -من خلال المساعدين والوكلاء والأتمتة- لكنها لا تزال تكافح لتحقيق عوائد ملموسة. غالبًا ما تظل الجهود مجزأة، مع مهام سير عمل منفصلة، وبيانات معزولة، وحوكمة غير متسقة، ما يجعل من الصعب توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، وبناء الثقة في النتائج، وتحقيق عائد الاستثمار من استثمارات الذكاء الاصطناعي.

تساعد IBM Enterprise Advantage على تغيير ذلك. وهي خدمة لبناء وتشغيل منصة الذكاء الاصطناعي المؤسسية لديك لتحقيق التوسع والقيمة الأسرع. توفِّر هذه الخدمة هيكلًا وسياقًا وتنفيذًا للذكاء الاصطناعي المؤسسي، ما يساعدك على الانتقال من حالات استخدام منفصلة إلى نتائج على نطاق واسع باستخدام التكنولوجيا الحالية مع دمج ما تحتاجه.

ما تغيّره هذه التحوُّلات عبر مؤسستك: