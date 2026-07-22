استفِد من حلول الأمن الإلكتروني الشاملة التي تركِّز على حماية البيانات والهويات لتأمين برمجيات SAP.
تخزِّن حلول برمجيات SAP كميات هائلة من البيانات الحساسة. ولذلك، فإن تأمين هذه الحلول يُعَد أمرًا أساسيًا للحفاظ على سرية هذه البيانات وسلامتها وتوافرها، وحمايتها من الوصول غير المصرَّح به أو التلاعب بها أو الإفصاح عنها.
يوفر IBM Guardium حماية شاملة ورؤية متكاملة للبيانات أثناء انتقالها بين البيئات السحابية وقواعد البيانات والتطبيقات، ما يضمن تأمين برمجيات SAP وما يتجاوزها.
اعتماد مبدأ أقل قدر من الامتيازات لضمان الوصول إلى البيانات عند الحاجة فقط. ويُتيح هذا النهج مراقبة وإدارة وصول المستخدمين ذوي الامتيازات والجهات الخارجية إلى بيانات SAP والبيانات المؤسسية الحساسة.
يدعم IBM Guardium عمليات نشر SAP داخل المؤسسة وعلى المنصات السحابية، بما في ذلك Amazon AWS وGoogle Cloud وIBM Cloud وMicrosoft Azure وOracle OCI، ويوفر حماية للبيانات أثناء انتقالها عبر بيئات السحابة الهجينة.
استخدام قوالب جاهزة للمتطلبات التنظيمية ومهام سير عمل مؤتمتة لإعداد تقارير الامتثال، ما يؤدي إلى تسريع عمليات التدقيق من خلال إجراءات أكثر كفاءة وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية وتعزيز مستوى الامتثال.
تتم مشاركة الأحداث المهمة وعالية الأولوية تلقائيًا من خلال عمليات تكامل جاهزة مع SIEM وSOAR وPAM وغيرها من أدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM)/العمليات الأمنية (SecOps)؛ لأتمتة تنسيق الاستجابة للحوادث وتسريعها.
يوفر IBM Verify إمكانات متقدمة للتحقق من الهوية، ما يساعد على حماية البيانات الحساسة ومنع الوصول غير المصرَّح به إلى تطبيقات SAP. وباعتباره منصة لإدارة الهوية والوصول (IAM) مدعومة بالذكاء الاصطناعي ترتكز على مفهوم نسيج الهوية (Identity Fabric)، فإن IBM Verify يدعم بيئات SAP الهجينة من خلال تنسيق وإدارة الهويات بكفاءة عبر مختلف أنواع تطبيقات الأعمال. وتشمل هذه التطبيقات حلول SAP SaaS السحابية الحديثة، إلى جانب بيئات SAP المحلية.
تمكين تسجيل الدخول الموحَّد والمصادقة متعددة العوامل والمصادقة دون كلمة مرور. تقييد الوصول أو تقييمه في الحالات التي تنطوي على مخاطر مرتفعة.
الحصول على رؤية شاملة لأنشطة المستخدمين عبر برمجيات SAP وتطبيقاتها، سواء في البيئات السحابية أو حلول SaaS أو البيئات المحلية. رصد مسارات الوصول باستمرار واكتشاف الهويات المخترقة وعمليات الوصول غير المرئية والأصول المكشوفة والاستجابة لها بفاعلية.
أتمتة إدارة هويات تطبيقات SAP NetWeaver وبيئات SAP Cloud طوال دورة حياة المستخدم، بدءًا من إنشاء الحساب وحتى إنهاء الارتباط بالمؤسسة.
اكتشاف الحسابات غير المعروفة والحسابات ذات الامتيازات وإدارتها باستمرار، مع مراقبة أي أنشطة غير اعتيادية للمستخدمين. تخزين بيانات الاعتماد والأسرار الرقمية وإدارتها بأمان باستخدام إمكانات خزائن مستقلة عن المنصة.
تسريع تحوُّل SAP باستخدام خدمات استشارات SAP. تحسين تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وتمكين سير العمل الذكي، وإطلاق العنان لقيمة المؤسسة لتحقيق النمو المستدام.
تسريع كفاءة SAP مع IBM Consulting. تساعد خدمات SAP المُدارة على تقليل التعقيد وتحسين الأداء وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية.
توفِّر IBM Consulting خدمات استشارية متخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات على بناء استراتيجيات ذكاء اصطناعي مسؤول وقابل للتوسع.
أحدِث تحولًا في أعمالك وتمكَّن من إدارة المخاطر في مؤسستك مع شركة عالمية رائدة في مجال الأمن السيبراني والخدمات السحابية والأمنية المُدارة.