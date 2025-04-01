Virtual Dev and Test for z/OS عبارة عن منصة تطوير واختبار افتراضية لنظام ™zSystems تعمل على Linux على نظام ™zSystems. تتيح ZVDT تشغيل أنظمة تشغيل الكمبيوتر المركزي والبرامج الوسيطة والبرامج الأخرى على Linux على بيئات أنظمة ZSystems. يتيح هذا الأمر دورة تطوير واختبار الأساليب الرشيق مع بنية تحتية مرنة وحسب الطلب للمراحل الأولية من التطوير مع التحكم الكامل في البنية التحتية المستخدمة.
تحسين ترحيل الإصدار إلى الإصدار، وتطوير واختبار z/OS التطبيق Linux على خوادم ™zSystems مع التحكم الكامل في البنية التحتية المستخدمة.
تحقيق التكامل المستمر بجودة أعلى وتسليم أسرع مع بيئة تطوير واختبار عالية الدقة z/OS تعمل تحت محلي Linux على أنظمة ™zSystems.
يقوم المبرمجون بإنشاء صور التطبيق z/OS بسرعة أكبر، مع توفير الأمان والتحكم الذي يطلبونه، بينما يقوم المطورون والمختبرون بإنشاء صور التطبيق تلقائيًا ببضع نقرات فقط.
حزمة مهيأة مسبقًا من برنامج IBM zSystems تتضمن z/OS والبرمجيات الوسيطة، مثل ®CICS و IMS و ®Db2، مع z/OS عنصر عمليات التطوير المتعددة لأدوات أنظمة المؤسسة.
واجهة مستندة إلى الويب لإنشاء وأتمتة نشر بيئات تطوير واختبار z/OS. قم بإنشاء z/OS التطبيق الصور بسرعة أكبر مع الأمان والتحكم المطلوبين.
يأتي مع توزيع برامج z/OS كما هي وغير مدعومة بما في ذلك IBM IMS و و z/OS و Db2 و IBM ®WebSphere و z/OS Connect و COBOL و PL/I و C++ و Java® و High Level Assembler HLASM.
يمكن تمكين الأتمتة في عملية إنشاء ونشر بيئات z/OS. من خلال واجهات برمجة تطبيقات RESTful APIs، يمكنك دمج وظائفنا في خط أنابيب DevSecOps الخاص بك.
يمكن للعملاء تقليل الوقت اللازم لتسويق منتجاتهم بالاستفادة من بيئات التطوير والاختبار للتوسع في السوق التي تعمل تحت Linux على أنظمة ™zSystems.
قم بإجراء IBM نظام zSystem التعليم تقريبًا في أي وقت وفي أي مكان باستخدام Linux على البنية التحتية لأنظمة zSystems - وجرّب دون الخوف من الإضرار ببيئات إنتاج الكمبيوتر المركزي.
احصل على مزايا التكلفة لنظام تطوير واختبار موزع مع تحرير سعة الكمبيوتر المركزي من أجل إنتاج أكثر قيمة.
يشرح خبيرنا مجموعة الحلول التي يمكن أن تساعدك على تقديم برامج عالية الجودة بشكل أسرع.
انضم إلى المجتمع للتعاون والمساهمة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأقران الذين يقومون ببناء حلول اختبار مؤتمتة على IBM zSystems.
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