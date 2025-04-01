المرفق المتكامل لنظام التشغيل Linux (IFL)

®IBM مرفق متكامل لـ Linux (IFL) هو معالج مخصص لـ Linux أحمال التشغيل على IBM Z و LinuxONE. يتم دعم المعلوماتية بواسطة نظام التشغيلLinux لنظام التشغيل IBM Z و IBM LinuxONE و IBM Z/VM® و KVM. ™ IBM z16 و LinuxONE 4 يوفران سعة معالجة هائلة وتسريعًا على الرقاقة وقدرات رائدة في مجال الاتصالات في مجال الإنترنت.
تحديث لسحابة هجينة الذكاء الاصطناعي مع منصة Linux القوية والآمنة للأعمال التجارية.
تقليل النفقات التشغيلية والبرامجية والمرفقية ونفقات الطاقة من خلال كثافة خوادم Linux عالية جداً.
الحماية من الانقطاعات بفضل التشخيصات الآلية المدمجة وتحديد المشاكل وعزلها.
قم بإنشاء قيمة جديدة مع كل تفاعل مع العملاء مع تسريع الذكاء الاصطناعي الرأسي من IBM z16 و LinuxONE 4.
دعم ما يصل إلى 200 ذاكرة IFL قابلة للتكوين من قِبل المستخدم وما يصل إلى 40 تيرابايت من مصفوفة الذاكرة المستقلة (RAIM). تعمل بشكل غير متزامن مع المعالجات القياسية.
تحسين القدرات على الأداء مع تحسين القدرات المتزامنة متعددة الخيوط (SMT) والتقنية المحسّنة متعددة التعليمات متعددة البيانات (SIMD).
يمكن إضافة IFLs على الفور. تدعم IFL التقنية IFL التقنية السعة عند الطلب (O/O CoD)، وترقية السعة عند الطلب، والسعة النسخ الاحتياطية عند الطلب (CBU).
توفر وظيفة HiperSockets من IBM ووظيفة اتصال الذاكرة المشتركة (SMC) اتصالاً عالي السرعة بين الأقسام المنطقية.
يوفر التسريع على الرقاقة سرعة أكبر في الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وزيادة معدلات نقل البيانات، وانخفاض استهلاك وحدة المعالجة المركزية (CPU) والتشفير السريع لمساعدات وظائف التشفير (CPACF).
لا يزيد IFL من رسوم برنامج IBM Z الذي يعمل على معالجات "قياسية"، كما لا تؤثر تكنولوجيا المعلومات على تصنيف MSU أو تسمية طراز ®IBM z Systems.
متوفر لجميع موديلات IBM z16 و ®z15 و z14 و ®z13 و ®z13 و ®z13s و IBM LinuxONE، ومدعوم من قبل نظام التشغيل Linux لنظام IBM Z و IBM LinuxONE و z/VM و KVM.
يمكن إدارتها بواسطة PR/SM أو مدير التقسيم الديناميكي من IBM في قسم منطقي (LPAR) مع معالجات مخصصة أو مشتركة. يتطلب تعريف LPAR.
توفير إدارة مبسّطة للبنية الأساسية كخدمة (IaaS) لإدارة أحمال التشغيل.
قم بتحسين الأداء من خلال برنامجنا الآمن للغاية للتوسع في محاكاة افتراضية للتوسع في الأداء.
تسريع سرعة اتخاذ القرار والحماية من التهديدات وتحديث سحابة هجينة.
منصة خوادم قابلة للتوسعة وآمنة للغاية للمساعدة في تحقيق تكاليف طاقة أقل وكربون أقل.
تعرّف على كيفية تشغيل Linux أحمال التشغيل IBM Z و LinuxONE بمعالج مخصص وفعال من حيث التكلفة. حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع أحد ممثلي IBM Z و LinuxONE.