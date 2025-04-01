IBM Cloud Container Registry
سجل خاص لكشف نقاط الضعف في الصور
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منظر جوي لشخص يواجه حائطاً من الكرات الملونة
Container Registry
تخزين وتوزيع صور حاوية في سجل خاص مُدار بالكامل. ادفع الصور الخاصة لتشغيلها بسهولة في IBM Cloud Kubernetes Service وبيئات وقت التشغيل الأخرى. يتم فحص الصور بحثًا عن مشكلات الأمان حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عمليات النشر الخاصة بك. إنشاء مستودع

كيفية الاستخدام

إدارة صورك مراقبة أمان الصور
متعدد المستأجرين. متاح للغاية. قابل للتوسيع والتشفير. توافق أمن الصور مع Vulnerability Advisor

Vulnerability Advisor يوفر توصيات خاصة بنظام التشغيل لإصلاح الثغرات المحتملة وحماية حاويتك من الاختراق.

 التكامل

سجل الصور مدمج مسبقاً مع IBM Cloud Kubernetes Service and Red Hat OpenShift on IBM Cloud لتسريع نشر التطبيق الخاص بك.

 الأمن

تتوفر عناصر تحكم دقيقة في الوصول للمستخدمين داخل حساب ®IBM Cloud الخاص بك، إلى جانب دعم التحقق من سلامة الصور المشفرة باستخدام توقيعات Red Hat.

 دفع الصور وسحبها باستخدام الأدوات القياسية للصناعات

IBM Cloud Container Registry يدعم مواصفات توزيع مبادرة Open حاوية مفتوحة - OCI (الرابط موجود خارج ®IBM.com) بحيث يمكنك استخدام الأدوات الشائعة مثل Docker و Skopeo للتفاعل مع صورك.

 إدارة الصور باستخدام سياسات الاحتفاظ بالصور

يمكنك إدارة التكاليف باستخدام سياسات الاحتفاظ التلقائية للاحتفاظ فقط بالصور التي تحتاج إليها وحذف الصور القديمة أو القديمة.

 سجل خاص متاح للغاية ومتاح للتوسع في السجل الخاص

قم بإعداد مساحة أسماء الصور الخاصة بك في سجل خاص متعدد المستأجرين ومتوفر بشكل كبير ومتاح للتوسع ومشفّر ومشفّر، ويستضيفه ويديره IBM.

دراسات الحالة

مؤسسة أكواخ ماوسون

التكنولوجيا تأخذ الأطفال إلى القارة القطبية الجنوبية مؤسسة أكواخ ماوسون تطلق مدعوم بالذكاء الاصطناعي التعلم على IBM Cloud. اقرأ دراسة الحالة
مجموعة بليندو

قفزة مجموعة بليندو إلى الذكاء الاصطناعي-تحليل الذكاء القانوني المحسّن مع IBM. اقرأ دراسة الحالة

تيرنر

تُعد Turnr رائدة في مجال الإرجاع من عميل إلى عميل وعمليات التبادل بنقرة واحدة. اقرأ دراسة الحالة

المنتجات ذات الصلة IBM Cloud Kubernetes Service

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استخدم منصة العمليات الآلية المرنة والمرنة للتوسع في التعلم الآلي للتوسع في العمليات الآلية مع أدوات لإنشاء التطبيق الممكّن للتطبيق الاصطناعي الذي ينشره ويديره.

IBM Cloud Continuous Delivery

إنشاء سلاسل أدوات لدعم مهام تسليم التطبيقات. أتمتة عمليات الإنشاء، والاختبارات، وعمليات النشر وغيرها.
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