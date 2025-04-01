IBM Cloud Continuous Delivery

يُمكنك إدارة الوصول إلى سلسلة الأدوات التي تستخدمها عبر علامة التبويب "إدارة" في صفحة سلسلة الأدوات. وعند إنشاء سلسلة أدوات، تُضاف سلسلة أدوات المؤسسة مع حقوق "المسؤول" على نحوٍ افتراضي. وهذا يعني أن جميع أعضاء سلسلة أدوات المؤسسة يُمكنهم عرض سلسلة الأدوات، وتعديلها، وحذفها. ويُمكنك تقييد الوصول إلى سلسلة الأدوات من خلال السماح لمستخدمين محددين فقط بعرضها، والسماح لمستخدمين آخرين بإدارتها.