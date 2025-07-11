إدارة مفاتيح متعددة السحابة آمنة وبسيطة
يعمل Unified Key Orchestrator المتكامل كمستودع مفاتيح آمن لتوزيع المفاتيح وتنسيقها عبر بيئات سحابية متعددة، ما يُتيح التعافي السريع بعد فقدان المفاتيح أو التعافي من الكوارث.
تشفير خدمات وتطبيقات IBM Cloud المتكاملة باستخدام KYOK. الاحتفاظ بالتحكم الكامل في مفاتيح تشفير بياناتك مع ضمان تقني، وتوفير عزل أثناء التشغيل باستخدام الحوسبة السرية.
تعزيز الأمان وإدارة المفاتيح باستخدام Unified Key Orchestrator عبر IBM Cloud وMicrosoft Azure وAWS وGoogle Cloud Platform، مع تحقيق أقصى كفاءة بفضل تجربة المستخدم الحائزة على جوائز.
حماية بياناتك الحساسة بإجراءات مقاومة للحوسبة الكمية باستخدام خدمة Hyper Protect Crypto وميزة Dillithium للتوقيع الآمن الكمي. استخدام نظام إدارة المفاتيح لضمان مرونة التشفير وحماية أمانك في المستقبل من تهديدات الحوسبة الكمية.
استخدام وحدة أمان الأجهزة FIPS 140-2 من المستوى 4 للاستفادة من أعلى مستويات الأمان في الصناعة لتخزين ونقل الأصول الرقمية ذات القيمة العالية في محافظ آمنة وموثوق بها على نطاق واسع.
حماية بياناتك الحساسة باستخدام IBM® Cloud Hyper Protect Crypto Services المبنية على أجهزة معتمدة بمستوى FIPS 140-2 من المستوى 4 لضمان أمان لا مثيل له. الحفاظ على التحكم الحصري في مفاتيح التشفير الخاصة بك، حتى في البيئة متعددة السحابات. استخدام Unified Key Orchestrator لتبسيط إدارة المفاتيح عبر المنصات وزيادة حماية بياناتك بثقة.
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