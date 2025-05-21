IBM Unified Key Orchestrator for Containers

تنسيق دورة حياة المفاتيح بالكامل — بما في ذلك الإنشاء، والتخزين، والتوزيع، والتدوير، والإلغاء، والإتلاف — من خلال واجهة UKO for Containers الموحدة. يتم إنشاء المفاتيح باستخدام بطاقات التشفير IBM LinuxONE Crypto Express استنادًا إلى قوالب سياسات محددة مسبقًا.