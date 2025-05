يُتيح IBM Unified Key Orchestrator for Containers (UKO for Containers) للمؤسسات إدارة دورة حياة مفاتيح التشفير بالكامل بشكل مركزي عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحب. صُمِّم UKO for Containers لتلبية الاحتياجات الحديثة للصناعات الخاضعة لتنظيمات صارمة مثل المالية والرعاية الصحية والقطاع الحكومي، فهو يوحِّد إدارة المفاتيح ضمن واجهة واحدة، ما يساعد على تطبيق السياسات، وتعزيز الرؤية، وتقليل التعقيد التشغيلي.