حلول خوادم المؤسسة

بنية تحتية آمنة وموثوق بها ومرنة لأعباء العمل ذات المهام الحساسة
تقرير استشارات تقنية المعلومات (ITIC) حول الموثوقية لعام 2023
رسم توضيحي لخادم مؤسسة

تمكَّن من ضمان الأمان والموثوقية والتحكم الكامل في بنيتك التحتية لتقنية المعلومات مع خوادم على مستوى المؤسسات في مركزها.

تستطيع التكامل بكل سلاسة مع البنية التحتية المفضلة لديك، مع إمكانية نشر أعباء العمل ونقلها عبر السحابة الهجينة، سواء في البيئات المحلية أو السحابية. طوِّر استراتيجية تكنولوجيا معلومات منخفضة المخاطر وجاهزة للمستقبل تدعم الابتكار مع الاستفادة من استثماراتك الحالية.
الخوادم الفعلية
ibm z image for linux page
™IBM z17

ولتحسين الأداء والأمان وعملية اتخاذ القرارات، يُدمج IBM z17 الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة السحابة الهجينة على خادم قابل للتوسع يعمل على أنظمة ®z/OS و ®Linux و ®z/VM و KVM و z/TPF.

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Head on front shot of IBM z16 mainframe with no wheels and a transparent background
IBM z16

بادِر باكتساب معارف جديدة إلى جانب السرعة والمرونة والامتثال والاستدامة المتوفرة من خادم التوسّع الرأسي للكمبيوتر المركزي IBM z16 الذي يعمل بأنظمة التشغيل ®z/OS، و ®Linux، و ®z/VM و z/TPF.

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IBM LinuxONE Emperor 5 head on 1-frame configuration with transparent background
IBM LinuxONE 5

خادم Linux قوي وقابل للتوسع يوفر أعلى مستويات أمان المؤسسات والأداء وقابلية التوسع لأحمال عمل Linux، بما في ذلك تطبيقات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي.

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One frame IBM LinuxONE Emperor 4, front facing, on a transparent background
IBM LinuxONE 4

صُمّمَ هذا الخادم القوي القابل للتوسع بنظام Linux مع التركيز على الاستدامة والأمان والسحابة الهجينة والمرونة السيبرانية، لتلبية متطلبات أعباء العمل المؤسسية الحديثة.

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front facing e1080
IBM Power® E1080

خادم للتوسّع الرأسي يعمل بأنظمة التشغيل ®IBM أو AIX® أو IBM i أو Linux وهو مصمَّم للتعامل مع التحديات بمستويات جديدة من الأداء وحماية البيانات من الأساس إلى السحابة والمعارف والأتمتة المبسّطة.

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IBM Power10 e1050 faceplate
IBM Power E1050

خادم للتوسّع الرأسي عالي الأداء وذو أربع فتحات ومثبّت على حامل، ويعمل بأنظمة التشغيل IBM AIX أو Linux، وهو محسّن للتعامل مع التطبيقات كثيفة البيانات وعمليات النشر باستخدام السحابة الهجينة.

 عرض IBM Power E1050
IBM Power10 s1024 faceplate
IBM Power S1024

خادم قابل للتوسّع الأفقي بفتحتين و4 وحدات مثبتة على حامل ومعالج Power10. ويعمل بأنظمة التشغيل IBM AIX أو IBM i أو Linux ومتوفر بقدرات تسديد التكاليف حسب الحاجة وأمن البيانات الشامل والموثوقية الفائقة والموارد المشتركة على مستوى الأنظمة.

 عرض IBM Power S1024
IBM Power10 s1022 faceplate
IBM Power S1022

خادم للتوسّع الأفقي بفتحتين ووحدتين مثبتتين على حامل، ويعمل بأنظمة التشغيل IBM AIX أو IBM i أو Linux. ويمكن دمج أحمال التشغيل على عدد أقل من الخوادم، ما يقلل من التكاليف المتكبدة في ترخيص البرامج وتكاليف الكهرباء والتبريد.

 عرض IBM Power S1022
IBM Power10 s1014 faceplate
IBM Power S1014

خادم للتوسّع الأفقي بفتحة واحدة و4 وحدات مثبتة على حامل ومعالج Power10، ويعمل بأنظمة التشغيل IBM AIX أو IBM i أو Linux وهو مصمَّم للتعامل مع أحمال التشغيل المهمة للعمل.

 عرض IBM Power S1014
The IBM Power S1012 is a 1-socket, half-wide Power10 processor-based system designed for both edge computing and core business workloads.
IBM Power S1012

IBM Power® S1012 هو نظام بفتحة واحدة وبنصف العرض ومعالج Power10، وهو مصمَّم للاستخدام في حوسبة الحافة وأحمال تشغيل الأعمال الأساسية.

 عرض IBM Power S1012
Virtual Servers IBM Power Virtual Server

مجموعة من خوادم IBM Power الظاهرية متعددة المستأجرين والقابلة للتكوين، وهذه الخوادم مزوَّدة بإمكانية الوصول إلى خدمات ®IBM Cloud التي تعمل على نقل أحمال التشغيل وإدارتها بسلاسة على مستوى كل من البيئات السحابية والمحلية.

 استكشِف Power Virtual Server IBM Hyper Protect Virtual Servers

هو أحد الحلول البرمجية المصمَّمة لحماية أحمال تشغيل المهام الحساسة على نظام التشغيل Linux التي تضم بيانات حساسة من التهديدات الداخلية في خادمَي ®IBM Z و LinuxONE.

 استكشِف Hyper Protect Virtual Servers IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers

وقت تشغيل لحاوية حوسبة سرية بإدارة كاملة يتيح نشر أحمال التشغيل الحساسة المعبأة في حاويات في بيئة معزولة للغاية مع الضمان الفني.

 استكشِف Hyper Protect Virtual Servers for Virtual Private Cloud IBM Cloud Virtual Server for VPC

أجهزة افتراضية قابلة للتوسع بشكل كبير، وأحادية المستأجر ومتعددة المستأجرين يمكنك تشغيلها بسرعة لتحقيق أقصى قدر من العزل والتحكم في الشبكة. 

 استكشِف Virtual Servers IBM Cloud Virtual Servers on IBM Cloud Classic Infrastructure

هي خوادم ظاهرية "موضعية" عامة ومخصصة ومحفوظة ومؤقتة ومزودة بمعالجات Intel Xeon.

 استكشِف Virtual Servers الكلاسيكية IBM Cloud Bare Metal Servers

هي خوادم مخصَّصة لمستأجر واحد يمكن نشرها وإدارتها كخدمات سحابية. 

 استكشِف Bare Metal Servers
دراسات حالة
Hacker team coding at laptop and computer monitor at hackathon in dark office
خفض التكاليف والمساحة التخزينية واستهلاك الطاقة
وفرت شركة Compuware ملايين الدولارات وقامت بتسريع عمليات التطوير من خلال تقليص بصمة مركزها للبيانات ووضع استراتيجية لتقنية المعلومات لمنصتين على مستوى الموارد المحلية والسحابية.
Bosch boxes with wind turbines
نشر أنظمة عمل SAP للمهام الحساسة
انتقلت Bosch إلى خوادم IBM Power10، وحققت تحسينات في الأداء تصل إلى 75% لنفس أعباء العمل مع دعم طموحاتها المناخية.
DCO native image for cyber-resiliency, security, woman with laptop
دمج سهولة استخدام السحابة العامة مع الأمن غير المسبوق
اكتشِف كيف تجمع شركة Phoenix Systems بين النقل بالحاويات وقوة LinuxONE لتوفير حل للأمن السحابي مؤتمت بالكامل للعملاء النهائيين.
Close-up portrait typing keyboard on laptop computer. Working online on white table at office. Facebook chat. Website meeting. Blogger. Jour
تغيير نموذج الأعمال لتقديم خدمات الترجمة عبر الإنترنت
سعت Straker Translations إلى إيجاد حل بنية تحتية سحابية يوفر قدرة حوسبة أعلى ومرونة في التوسع حسب الحاجة.
Doctor working in hospital laboratory
تلبية متطلبات الصحة الرقمية
استخدَم المستشفى الجامعي University of Fukui Hospital مجموعة من العروض، مثل Bare Metal Servers و Power Virtual Servers، لطرح نظام آمن للغاية مصمَّم ليتيح درجة عالية من التوفر.
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أجهزة الكمبيوتر المركزية للمؤسسات من IBM Z

بادِر بحماية مركز بيانات أعمالك من هجمات الأمن الإلكتروني باستخدام قدرات الأمن والمرونة الإلكترونية المبتكرة.

 استكشِف أجهزة الكمبيوتر المركزية من IBM Z خوادم المؤسسة من IBM LinuxONE

يمكنك تعزيز الأمان والاستقرار داخل البنية التحتية لتقنية المعلومات في مؤسستك للحصول على نشر سلس وأقصى مدة تشغيل.

 استكشِف خوادم IBM LinuxONE خوادم المؤسسة من IBM Power

يمكنك معالجة كميات ضخمة من البيانات بسرعة وكفاءة باستخدام الخوادم المفتوحة والقابلة للتوسع.

 استكشِف خوادم IBM Power IBM Cloud Virtual Server for VPC

بادِر باكتشاف بنية تحتية سهلة الاستخدام للمطورين تساعد في إتمام أحمال التشغيل الحديثة بشكل أسرع وأسهل من خلال ملفات تعريف المثيلات المعدة مسبقًا والنشر السريع والتحكم في الشبكة الخاصة في بيئة سحابة عامة سريعة الاستجابة. 

 استكشِف IBM Cloud Virtual Servers IBM Cloud Bare Metal Servers

استخدِم بنية تحتية سحابية تحظى بالأمن وأداء الأجهزة المخصصة بالإضافة إلى الخبرة، لا سيّما فيما يتعلق بتوفير الخدمات السحابية وإعداد فواتيرها وإدارتها. 

 استكشِف IBM Cloud Bare Metal Servers