تمكَّن من ضمان الأمان والموثوقية والتحكم الكامل في بنيتك التحتية لتقنية المعلومات مع خوادم على مستوى المؤسسات في مركزها.

تستطيع التكامل بكل سلاسة مع البنية التحتية المفضلة لديك، مع إمكانية نشر أعباء العمل ونقلها عبر السحابة الهجينة، سواء في البيئات المحلية أو السحابية. طوِّر استراتيجية تكنولوجيا معلومات منخفضة المخاطر وجاهزة للمستقبل تدعم الابتكار مع الاستفادة من استثماراتك الحالية.