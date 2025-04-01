إن ®IBM ®Power S1014 هو الخادم المبتدئ في مجموعة IBM ®Power. يدعم S1014 ما يصل إلى 8 أنوية معالج Power10 وذاكرة تصل إلى 1 تيرابايت، وهو مصمم لتشغيل ®AIX, IBM i و Linux. تتوفر المعلوماتية في هيكل 4U أو هيكل برجي.