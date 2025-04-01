IBM Power® S1012
®حاسبة التكلفة الإجمالية للملكية للطاقة
منظر من ثلاثة أرباع الخادم IBM ®Power S1012

إن ®IBM® Power S1012 هو الخادم على مستوى الحافة من مجموعة ®IBM Power. تكنولوجيا المعلومات عبارة عن نظام قائم على معالج Power10 ذو مقبس واحد ونصف عريض مصمم لكل من حوسبة الأعمال الأساسية أحمال التشغيل. يتوفر نظام المعلومات في عامل شكل هيكل برجي أو مثبت على حامل 2U.

تحسين اقتصاديات تكنولوجيا المعلومات وتوسيع نطاقها بكفاءة. باستخدام IBM ®Power S1012، يمكنك تقليل تكنولوجيا المعلومات البصمة للأعمال-حساس التطبيق وتشغيل الذكاء الاصطناعي للمعاملات في الحافة القريبة من البيانات.

تعرّف على كيفية نقل آخر تحديث لـ IBM ®Power من تكنولوجيا المعلومات الحافة إلى IBM ®Power S1012.
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تعرّف على كيفية استخدام T-محمول IBM ®Power و Red Hat Enterprise Linux و Ansible-Core لدفع الابتكار ®VIA Infrastructure as Code.
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المزايا
تقليل تكنولوجيا المعلومات البصمة البصمة

قلل المساحة المخصصة للمعلومات التبريدية في المواقع ذات المساحة المحدودة أو البنية التحتية المحدودة.
زيادة الأداء التطبيق العملي

ما يصل إلى 3 أضعاف الأداء لكل نواة مقارنة بالأجيال السابقة. 1
تحسين الأمن

تأمين البيانات والرؤى داخل مركز البيانات وخارجه.
تشغيل الذكاء الاصطناعي الاستدلالي أحمال التشغيل في الحافة

تحسين أداء النماذج وخفض زمن الانتقال من خلال تشغيل الاستدلال الاستقرائي الاستقرائي في نقطة البيانات.
انخفاض تكاليف تكنولوجيا المعلومات

تقليل نفقات البنية التحتية عن طريق خفض تكاليف التبريد والكهرباء.
الصناعات الرائدة RAS

زيادة مدة التشغيل وتوافر الأعمال التجارية-حساس أحمال التشغيل والتطبيق العملي.
ميزة تصميم نصف عريض

ما يصل إلى 75% تخفيضات تصل إلى 75% من المعلوماتية في مجال الأعمال التجارية-أحمال التشغيل

 1، أو 4، أو 8 أنوية معالج

تحسين اقتصاديات تكنولوجيا المعلومات وتقليل التكاليف.

 تسريع الذكاء الاصطناعي المدمج

فائدة من أربعة مسرعات رياضيات مصفوفة لكل نواة من أجل سرعة الاستدلال الاصطناعي في نقطة البيانات.

 الذاكرة الشفافة التشفير التشفير

تأمين البيانات والرؤى داخل وخارج نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل محلياً ومنع تسرب البيانات.  

 الصيانة المتزامنة

تحسين نظام RAS من خلال تجنب انقطاع الأنظمة.

 عامل شكل الحامل أو البرج

تحسين المساحة في مركز البيانات وتشغيل التشغيل في الحافة في مواقع المكاتب البعيدة والمكاتب الخلفية.
حالة الاستخدام IBM i

قم بتخفيض تكنولوجيا المعلومات البصمة للأعمال-حساس التطبيق على IBM i بنسبة تصل إلى 75%.

 استكشف IBM i الحافة/استدلال الذكاء الاصطناعي عن بُعد

تشغيل معاملات الذكاء الاصطناعي أحمال التشغيل في مواقع المكاتب البعيدة والمكاتب الخلفية خارج مركز البيانات الرئيسي.

 تجارة IBM ®Power للذكاء الاصطناعي

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الموارد IBM i

تم تصميم منصة IBM i للتكيف مع احتياجات الأعمال المتغيرة باستمرار. يمكن أن يساعدك التكامل الذي يمثله &quot;i&quot; في الحصول على قيمة أكبر من التقنية المتقدمة مع عدد أقل من الموارد وموثوقية أعلى.

 تقرير موثوقية أجهزة الخوادم العالمية لعام 2023، تقرير موثوقية نظام تشغيل الخوادم

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 التقرير العالمي لأمن أجهزة الخوادم، تقرير أمن أنظمة تشغيل الخوادم لعام 2022

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الحواشي

1 استنادًا إلى معيار CPW مع النتائج 1 - النواة 29,000 على ®Power S1012 مقارنة بـ 9,360 على ®Power S812.