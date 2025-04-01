IBM Power® S1012

IBM i

تم تصميم منصة IBM i للتكيف مع احتياجات الأعمال المتغيرة باستمرار. يمكن أن يساعدك التكامل الذي يمثله "i" في الحصول على قيمة أكبر من التقنية المتقدمة مع عدد أقل من الموارد وموثوقية أعلى.