IBM ®Power S1024
®حاسبة التكلفة الإجمالية للملكية للطاقة
عرض ثلاثة أرباع لخادم IBM ®Power S1024

®IBM ®Power S1024 هو خادم حامل 4U في مجموعة IBM ®Power. يدعم S1024 ما يصل إلى 48 نواة معالج Power10 وما يصل إلى 8 تيرابايت من الذاكرة، وهو مصمم لتشغيل ®AIXIBM i و Linux.

احصل على أداء متفوق في السعر لعملك - أحمال التشغيل. يمكن لخوادم ®Power S1024 دمج أحمال IBM التشغيل على عدد أقل من الخوادم ذات النوى المضاعفة للخوادم القائمة على IBM ®Power9.

الوصول إلى العرض التوضيحي

استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، وقم بحماية بياناتك من النواة إلى السحابة وتبسيط الرؤى والأتمتة باستخدام IBM ®Power.
Power10: تعزيز الأداء وتقليل استهلاك الطاقة
المزايا
التطبيق العملي

احصل على ما يصل إلى 33% أكثر في الأداء لكل نواة و3 أضعاف الأداء مقارنةً بـ IBM ®Power S924.¹.
تكاليف البنية التحتية

تقليل البصمة المادية لمركز البيانات وخفض تكاليف التبريد والكهرباء.

الأمان من النواة إلى السحابة

توظيف التشفير في الذاكرة على مستوى المعالج لتحقيق الأمان عبر سحابة هجينة دون التأثير على تطبيق الأداء.
الصناعات الرائدة RAS

قم بزيادة مدة التشغيل وتوافر التطبيق العملي من خلال تطبيق النسخ المتطابق للذاكرة النشطة.

الاستدلال بالذكاء الاصطناعي

قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي الاصطناعي على نفس النظام مثل البيانات لتحسين أداء النماذج وانخفاض زمن الانتقال.
نماذج الاستهلاك المرنة

يمكنك تحسين الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات وتخطيط الميزانية من خلال الدفع مقابل ما تحتاجه فقط.
ميزة المزيد من النوى لكل نظام

تجميع أحمال التشغيل على عدد أقل من الخوادم وزيادة استخدام النظام مع زيادة عدد النوى بمقدار 2.5 ضعف لكل نظام.¹

 الاستهلاك المرن

احصل على اقتصاديات تشبه السحابة محلياً مع القياس القائم على الاستخدام عبر الأنظمة.

 النسخ المتطابق للذاكرة النشطة

قم بزيادة مدة التشغيل وتحسين التوافر والموثوقية باستخدام النسخ المتطابق للذاكرة النشطة.

 المزيد من عرض النطاق الترددي للذاكرة

تسخير 2.4 أضعاف عرض النطاق الترددي للذاكرة مقارنةً بـ IBM ®Power S924.¹.

 تسريع مصفوفة الرياضيات

توظيف أربعة مسرّعات رياضيات مصفوفة لكل نواة للاستدلال على الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع في نقطة البيانات.
حالة الاستخدام SAP منصة HANA على IBM ®Power

احصل على توفير أسرع، وتوسيع نطاق التشغيل بأسعار معقولة وأقصى قدر ممكن من التشغيل SAP HANA أحمال التشغيل.

 استكشف IBM ®Power ل SAP HANA Oracle Database على IBM ®الطاقة

خفض تكاليف ترخيص البرامج من خلال دمج Oracle التشغيل على عدد أقل من الخوادم والنوى.

 استكشف IBM ®قوة ل Oracle Database IBM i

قم بتشغيل التطبيق العملي على IBM i وادفع مقابل ما تحتاجه فقط.

 استكشف IBM i IBM Cloud Pak for Data

إنشاء نسيج بيانات يربط بين البيانات المنعزلة الموزعة عبر لغة هجينة بصرية.

 استكشاف IBM Cloud Pak for Data الرعاية الصحية التطبيق

قم بتشغيل معيار FHIR القياسي للرعاية الصحية على IBM ®Power بأقصى قدر من مدة التشغيل والموثوقية.

 استكشف IBM ®حلول الطاقة للرعاية الصحية قواعد بيانات مصدر مفتوح

قم بتوظيف IBM ®Power للحصول على منصة مثالية لقواعد بيانات مفتوحة مثل MongoDB و EnterpriseDB.

 استكشاف مصدر مفتوح لقواعد البيانات
البرامج

IBM Hardware Management Console الافتراضي (vHMC)

IBM Hardware Management Console (HMC) لتكوين والتحكم في واحد أو أكثر من ®خوادم الطاقة. توفر وحدة التحكم تنسيق جهاز افتراضي لزيادة مرونة النشر.

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IBM PowerSC

IBM PowerSC (الأمان والامتثال) هو حل مُحسَّن للبيئات الافتراضية على خوادم IBM ®Power التي تعمل على AIX أو IBM i أو Linux. PowerSC يقع على رأس IBM ®Power الخادم ®Power مجموعة، يدمج ميزة الأمان المدمجة في طبقات مختلفة.

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IBM PowerVC

IBM PowerVC هو عرض افتراضية محاكاة افتراضية متقدمة و Cloud Management. توفر تكنولوجيا المعلومات المبنية على OpenStack، إدارة افتراضية مبسطة لإدارة السحابة ونشر السحابة IBM AIX و IBM i و Linux Virtual Machines (VMs) التي تعمل على IBM ®Power.

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IBM ®Power S1012

®IBM ®Power S1012 هو نظام قائم على معالج Power10 ذو مقبس واحد ونصف عريض مصمم لكل من حوسبة الأعمال الأساسية أحمال التشغيل.
IBM ®Power S1014

خادم ذو مقبس واحد، 4U للأعمال التجارية-حمال التشغيل AIX أو IBM i أو Linux.
IBM ®Power S1022

خادم ثنائي المقبس، 2U للأعمال التجارية-أساس أحمال التشغيل AIX أو IBM i أو Linux.
IBM ®Power E1050

خادم حامل ذو 4 مقابس مُحسَّن لـ 4 مقابس مجهزة بخادم ثنائي المقابس.
IBM Power E1080

IBM Power E1080 مصممة لتوسيع نطاق أحمال التشغيل الأساسية التشغيلية التشغيلية الأساسية بشكل آمن وفعال عبر سحابة هجينة.
الموارد IBM ®Power L1024

®يجعل Power L1024 منصة الخوادم الأكثر موثوقية في فئة المعلوماتية من شركة تكنولوجيا المعلومات أفضل، مع الاسترداد المتقدم، والقدرات التشخيصية وواجهة الذاكرة المفتوحة (OMI).

نظرة عامة تقنية

استكشف أحدث التغييرات، وخوادم التقنية، وميزة IBM ®Power ذات النطاق الواسع.

 سرّع طريقك نحو الأتمتة مع IBM ®Power

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 التقرير العالمي لأمن أجهزة الخوادم، تقرير أمن أنظمة تشغيل الخوادم لعام 2022

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 الدليل الميداني لتحديث التطبيق على IBM ®Power

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الحواشي

1 استنادًا إلى اختبار الأداء الداخلي لشركة IBM في المختبر. تقرير الأداء الكامل الذي يمكن الاطلاع عليه هنا.