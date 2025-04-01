®IBM ®Power S1024 هو خادم حامل 4U في مجموعة IBM ®Power. يدعم S1024 ما يصل إلى 48 نواة معالج Power10 وما يصل إلى 8 تيرابايت من الذاكرة، وهو مصمم لتشغيل ®AIX, IBM i و Linux.
احصل على أداء متفوق في السعر لعملك - أحمال التشغيل. يمكن لخوادم ®Power S1024 دمج أحمال IBM التشغيل على عدد أقل من الخوادم ذات النوى المضاعفة للخوادم القائمة على IBM ®Power9.
استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، وقم بحماية بياناتك من النواة إلى السحابة وتبسيط الرؤى والأتمتة باستخدام IBM ®Power.
احصل على ما يصل إلى 33% أكثر في الأداء لكل نواة و3 أضعاف الأداء مقارنةً بـ IBM ®Power S924.¹.
تقليل البصمة المادية لمركز البيانات وخفض تكاليف التبريد والكهرباء.
توظيف التشفير في الذاكرة على مستوى المعالج لتحقيق الأمان عبر سحابة هجينة دون التأثير على تطبيق الأداء.
قم بزيادة مدة التشغيل وتوافر التطبيق العملي من خلال تطبيق النسخ المتطابق للذاكرة النشطة.
قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي الاصطناعي على نفس النظام مثل البيانات لتحسين أداء النماذج وانخفاض زمن الانتقال.
يمكنك تحسين الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات وتخطيط الميزانية من خلال الدفع مقابل ما تحتاجه فقط.
تجميع أحمال التشغيل على عدد أقل من الخوادم وزيادة استخدام النظام مع زيادة عدد النوى بمقدار 2.5 ضعف لكل نظام.¹
احصل على اقتصاديات تشبه السحابة محلياً مع القياس القائم على الاستخدام عبر الأنظمة.
قم بزيادة مدة التشغيل وتحسين التوافر والموثوقية باستخدام النسخ المتطابق للذاكرة النشطة.
تسخير 2.4 أضعاف عرض النطاق الترددي للذاكرة مقارنةً بـ IBM ®Power S924.¹.
توظيف أربعة مسرّعات رياضيات مصفوفة لكل نواة للاستدلال على الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع في نقطة البيانات.
احصل على توفير أسرع، وتوسيع نطاق التشغيل بأسعار معقولة وأقصى قدر ممكن من التشغيل SAP HANA أحمال التشغيل.
خفض تكاليف ترخيص البرامج من خلال دمج Oracle التشغيل على عدد أقل من الخوادم والنوى.
قم بتشغيل التطبيق العملي على IBM i وادفع مقابل ما تحتاجه فقط.
إنشاء نسيج بيانات يربط بين البيانات المنعزلة الموزعة عبر لغة هجينة بصرية.
قم بتشغيل معيار FHIR القياسي للرعاية الصحية على IBM ®Power بأقصى قدر من مدة التشغيل والموثوقية.
قم بتوظيف IBM ®Power للحصول على منصة مثالية لقواعد بيانات مفتوحة مثل MongoDB و EnterpriseDB.
IBM Hardware Management Console الافتراضي (vHMC)
IBM Hardware Management Console (HMC) لتكوين والتحكم في واحد أو أكثر من ®خوادم الطاقة. توفر وحدة التحكم تنسيق جهاز افتراضي لزيادة مرونة النشر.
IBM PowerSC
IBM PowerSC (الأمان والامتثال) هو حل مُحسَّن للبيئات الافتراضية على خوادم IBM ®Power التي تعمل على AIX أو IBM i أو Linux. PowerSC يقع على رأس IBM ®Power الخادم ®Power مجموعة، يدمج ميزة الأمان المدمجة في طبقات مختلفة.
IBM PowerVC
IBM PowerVC هو عرض افتراضية محاكاة افتراضية متقدمة و Cloud Management. توفر تكنولوجيا المعلومات المبنية على OpenStack، إدارة افتراضية مبسطة لإدارة السحابة ونشر السحابة IBM AIX و IBM i و Linux Virtual Machines (VMs) التي تعمل على IBM ®Power.
®IBM ®Power S1012 هو نظام قائم على معالج Power10 ذو مقبس واحد ونصف عريض مصمم لكل من حوسبة الأعمال الأساسية أحمال التشغيل.
خادم ذو مقبس واحد، 4U للأعمال التجارية-حمال التشغيل AIX أو IBM i أو Linux.
خادم ثنائي المقبس، 2U للأعمال التجارية-أساس أحمال التشغيل AIX أو IBM i أو Linux.
خادم حامل ذو 4 مقابس مُحسَّن لـ 4 مقابس مجهزة بخادم ثنائي المقابس.
IBM Power E1080 مصممة لتوسيع نطاق أحمال التشغيل الأساسية التشغيلية التشغيلية الأساسية بشكل آمن وفعال عبر سحابة هجينة.
®يجعل Power L1024 منصة الخوادم الأكثر موثوقية في فئة المعلوماتية من شركة تكنولوجيا المعلومات أفضل، مع الاسترداد المتقدم، والقدرات التشخيصية وواجهة الذاكرة المفتوحة (OMI).
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1 استنادًا إلى اختبار الأداء الداخلي لشركة IBM في المختبر. تقرير الأداء الكامل الذي يمكن الاطلاع عليه هنا.