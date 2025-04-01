®IBM ®Power S1024 هو خادم حامل 4U في مجموعة IBM ®Power. يدعم S1024 ما يصل إلى 48 نواة معالج Power10 وما يصل إلى 8 تيرابايت من الذاكرة، وهو مصمم لتشغيل ®AIX, IBM i و Linux.