يساعد IBM® Power® مجموعات الرعاية الصحية على إدارة البيانات الصحية الرقمية وحمايتها، وتسهيل القرارات القائمة على البيانات، وتقليل المخاطر، وزيادة الموثوقية، وتوفير بنية تحتية قوية ومتعددة الاستخدامات، تُمكّن مجموعات الرعاية الصحية من تحسين نتائج المرضى، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتلبية المتطلبات التنظيمية بفعالية.