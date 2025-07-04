IBM Power للرعاية الصحية

إدارة البيانات الصحية الرقمية وحمايتها

اقرأ النظرة العامة
يتشاور اثنان من العاملين في مجال الرعاية الصحية، خلال تقييم البيانات على جهاز لوحي

أجهزة معتمدة من ISV لحلول الرعاية الصحية

يساعد IBM® Power® مجموعات الرعاية الصحية على إدارة البيانات الصحية الرقمية وحمايتها، وتسهيل القرارات القائمة على البيانات، وتقليل المخاطر، وزيادة الموثوقية، وتوفير بنية تحتية قوية ومتعددة الاستخدامات، تُمكّن مجموعات الرعاية الصحية من تحسين نتائج المرضى، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتلبية المتطلبات التنظيمية بفعالية.

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الفوائد
الأمن والامتثال

تتعامل مجموعات الرعاية الصحية مع بيانات المرضى التي يجب حمايتها وفقًا للوائح مثل HIPAA. يساعد التشفير وعناصر التحكم في الوصول والتمهيد الآمن في الحفاظ على خصوصية البيانات والامتثال.
موثوقية رائدة في الصناعة

تعتمد عمليات الرعاية الصحية على سجلات السلامة الإلكترونية وأنظمة أرشفة الصور والاتصالات. يضمن تحليل الفشل التنبؤي والتكرار، التوافر المستمر لهذه الحلول.
أداء عالي للأبحاث والتحليلات

توفر خوادم IBM Power قدرات حوسبة عالية الأداء تتيح تحليلاً أسرع لبيانات الرعاية الصحية لأغراض البحث واكتشاف الأدوية والتسلسل الجيني والطب الشخصي.
قابلية التوسع والمرونة

يوفر قابلية التوسع لاستيعاب أحمال التشغيل المتغيرة، ما يسمح لمجموعات الرعاية الصحية بتوسيع نطاق الموارد لأعلى أو لأسفل حسب الحاجة لتلبية مبادرات الرعاية الصحية المحددة.
الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

تمتلك IBM Power تسريعًا على الرقاقة لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مثل تحليل التصوير الطبي والتحليلات التنبؤية لنتائج المرضى وتشخيص الأمراض وتحسين العلاج.
التكامل مع حلول الرعاية الصحية

يتكامل مع مجموعة كبيرة من حلول الرعاية الصحية، بما في ذلك أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية ومنصات التصوير الطبي وبرامج تحليلات الرعاية الصحية وتطبيقات التطبيب عن بُعد.

الأهلية

حل IBM Power E1080

يوفر إصدار Power E1080 Solution Edition للرعاية الصحية خيارات تهيئة نظام اقتصادي مصممة خصوصًا للمستشفيات المتوسطة والكبيرة التي تنشر برامج معتمدة للرعاية الصحية ISV، مثل Epic.

 حل IBM Power E1050

يوفر إصدار Power E1050 Solution Edition للرعاية الصحية حلاً واسع النطاق وقابلاً للتوسع وفعالاً من حيث التكلفة لعملاء قطاع الرعاية الصحية المؤهلين الذين يقومون بتشغيل تطبيقات ISV المعتمدة، مثل Epic.

 حل IBM Power S1024

Power S1024 Solution Edition for Healthcare هو خادم ثنائي المقابس مكون من 48 نواة يعمل بنظام AIX.

 حل IBM Power S1022

Power S1022 Solution Edition for Healthcare هو خادم ثنائي المقابس مكون من 32 نواة يعمل بنظام AIX.

دراسات حالة

يقوم أخصائي طبي بمراجعة الصور التشخيصية للمريض في الغرفة المجاورة
Mankind Pharma
تسريع التحليلات بمقدار 50 ضعفًا، وخفض التكاليف التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات بمقدار 20%، واكتشاف طرق جديدة لتحقيق الكفاءة
زملاء يستخدمون أجهزة لوحية داخل بيئة المختبر
مجموعة Bastide
ضم مستخدمين جدد دون فقدان الأداء، وتعزيز الإنتاجية وتحقيق وصول سريع إلى رؤى الأعمال الرئيسية
عززت عمليات صناعة القرار وحسنت تجربة العملاء وواكبت الطلبات
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