®IBM ®Power E1050 هو خادم حامل 4U في مجموعة IBM ®Power. يدعم E1050 ما يصل إلى 96 نواة معالج Power10 وذاكرة تصل إلى 16 تيرابايت، وهو مصمم لتشغيل AIX® و Linux®.
احصل على مجموعة من القدرات المؤسسية في رف 4U موثوق وآمن وموفر للمساحة. ويتميز IBM E1050 بأمان محسّن مع التشفير الشفاف للذاكرة وجاهزية الذكاء الاصطناعي في نقطة البيانات مما يتيح سرعة أكبر في الرؤى.
استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، وقم بحماية بياناتك من النواة إلى السحابة وتبسيط الرؤى والأتمتة باستخدام IBM ®Power.
توظيف التشفير في الذاكرة على مستوى المعالج لتحقيق الأمان عبر سحابة هجينة دون التأثير على تطبيق الأداء.
سهولة التوسع واتساق الدفع مقابل الاستخدام عبر خيارات الاستهلاك المرنة.
استفد من التكرار والتعافي من الكوارث في ®IBM السحابة باستخدام الاسترداد والشفاء الذاتي.
تقليل التعقيد والتكلفة من خلال تشغيل الاستدلال بالذكاء الاصطناعي مباشرةً في النواة حيث توجد البيانات.
تم تصميم خوادم IBM Power10 لدعم مرونة الأعمال.
تحافظ طبقة الدفاع الجديدة هذه على تشفير جميع البيانات في الذاكرة بين الذاكرة والمعالج.
توفر وحدات الذاكرة المدمجة DIMMs Power10 موثوقية وتوافرًا أفضل بمرتين من وحدات الذاكرة المدمجة القياسية من الصناعات.¹
يوفر هذا المعالج كفاءة طاقة أكبر للمعالج، وسعة تشغيلية أكبر، وكثافة حاوية مقارنة بالمعالج IBM ®Power9.
أصبح من الممكن الآن إدارة عملية الاستدلال بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتطلبين.
احصل على توفير أسرع، وتوسيع نطاق التشغيل بأسعار معقولة وأقصى قدر ممكن من التشغيل SAP HANA أحمال التشغيل.
خفض تكاليف ترخيص البرامج من خلال دمج Oracle التشغيل على عدد أقل من الخوادم والنوى.
قم بتشغيل معيار FHIR القياسي للرعاية الصحية على IBM ®Power بأقصى قدر من مدة التشغيل والموثوقية.
يمكنك تحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات وتوسيع نطاق السعة بشكل ديناميكي حسب الطلب مع تغير احتياجات عملك.
الحفاظ على استمرارية الأعمال مع كشف الأعطال المتقدمة، وتجاوز الأعطال واستعادة القدرات.
IBM Hardware Management Console الافتراضي (vHMC)
IBM Hardware Management Console (HMC) لتكوين والتحكم في واحد أو أكثر من ®خوادم الطاقة. توفر وحدة التحكم تنسيق جهاز افتراضي لزيادة مرونة النشر.
IBM PowerSC
IBM PowerSC (الأمان والامتثال) هو حل مُحسَّن للبيئات الافتراضية على خوادم IBM ®Power التي تعمل على AIX أو IBM i أو Linux. PowerSC يقع على رأس IBM ®Power الخادم ®Power مجموعة، يدمج ميزة الأمان المدمجة في طبقات مختلفة.
IBM PowerVC
IBM PowerVC هو عرض افتراضية محاكاة افتراضية متقدمة و Cloud Management. توفر تكنولوجيا المعلومات المبنية على OpenStack، إدارة افتراضية مبسطة لإدارة السحابة ونشر السحابة IBM AIX و IBM i و Linux Virtual Machines (VMs) التي تعمل على IBM ®Power.
®IBM ®Power S1012 هو نظام قائم على معالج Power10 ذو مقبس واحد ونصف عريض مصمم لكل من حوسبة الأعمال الأساسية أحمال التشغيل.
خادم ذو مقبس واحد، 4U للأعمال التجارية-حمال التشغيل AIX أو IBM i أو Linux.
خادم ثنائي المقبس، 2U للأعمال التجارية-أساس أحمال التشغيل AIX أو IBM i أو Linux.
ملقم 2 مقبس، 4U للأعمال التجارية-حمال التشغيل على AIX أو IBM i أو Linux.
IBM Power E1080 مصممة لتوسيع نطاق التشغيل الأساسي التشغيلي الأساسي بشكل آمن وفعال عبر تطبيق شابة عبر شبكة الإنترنت.
اطلع على الكتاب الأحمر الشامل E1050 IBM ، الذي يتضمن أحدث التغييرات والتقنية والتقنية الرئيسية.
اكتشف كيف يمكن أن يساعدك IBM ®Power في تحديث وأتمتة وتأمين أعمالك.
قم بتنزيل استطلاع الرأي لمعرفة كيفية قياس بنيتك التحتية مقارنةً بأكثر المنصات أماناً في الصناعات.
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استكشف خيارات الدعم المرنة التي تزيد من مدة تشغيل النظام وتقلل من التكاليف.
1 استنادًا إلى اختبار الأداء الداخلي لشركة IBM في المختبر. يمكن الاطلاع على تقرير الأداء الكامل هنا.