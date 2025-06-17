الاستهلاك المرن مع IBM Power

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رف من خوادم IBM Power

يُعَد ®Flexible Capacity on Demand for IBM® Power نموذج تسعير قائمًا على الاستخدام لخوادم IBM Power في البيئات المحلية.

قدِّم موردًا أو أكثر على خادمك الخاص بشكل ديناميكي مع تغيّر احتياجات عملك. مع الاستهلاك المرن في IBM Power، يمكنك تحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات وتحسين تخطيط سعة الخادم.

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المزايا نماذج استهلاك مرنة لجميع احتياجاتك في تخطيط السعة
احتساب استهلاك ذاكرة الوصول العشوائي ووحدة المعالجة المركزية بالدقيقة

يمكنك الدفع مقابل الاستخدام بالدقيقة، والحصول أيضًا على مراقبة وتحليل الاستخدام في الوقت الفعلي والاستخدام السابق، ما يمنحك مرونة أكبر في التشغيل.
الالتزام بسعة أساسية محدودة لخفض تكاليف الاقتناء

اختَر مستوى الاستثمار الأوَّلي، وابدأ بتفعيل نواة واحدة و256 جيجابايت فقط، ثم ادفع بناءً على استهلاكك الإضافي.
تجميع الموارد لتحسين التكلفة الإجمالية للملكية

يتميز IBM Power بأنه الوحيد الذي يُتيح لك مشاركة التزام السعة عبر مجموعة من الموارد، ما يمنحك أقصى استفادة من موارد الحوسبة.
إدارة سعة الخادم
الاستخدام المشترك

يمكن شراء خوادم Power9 وPower10 بسعة أساسية يتم تجميعها ومشاركتها بفاعلية عبر مجموعة من الخوادم، حيث يتم تفعيل السعة المتبقية في كل خادم عند بدء تشغيل المجموعة، وتصبح متاحة بسهولة كسعة محسوبة بالدقيقة.

 استكشف الاستخدام المشترك
القدرة المرنة

تمكَّن من تفعيل أنوية المعالج أو وحدات الذاكرة حسب الحاجة يوميًا باستخدام Hardware Management Console لتشغيل الموارد بشكل مؤقت.

 استكشف IBM Elastic Capacity on Demand
وحدة إدارة السحابة

تمكَّن من إدارة ومراقبة معلومات نظامك من خلال Cloud Management Console. قم بتعيين حدود للنظام، وتمكَّن من مراقبة المخزون والأداء باستخدام موقع بسيط وموحَّد مستضاف على ®IBM Cloud.

 استكشف IBM Cloud Management Console
الموارد
Five women speak via webcast about the STEM gender gap
نظام IBM Power: تحقيق المرونة وإمكانية الاختيار من خلال توفير خيارات استهلاك مرنة.
استمع إلى اثنين من العملاء المتميزين من شركتَي Pfizer و Meridian حول كيفية سعي الشركات إلى خفض التكاليف مع الحفاظ على قابلية التوسع والمرونة.
A focused young programmer working intently on a desktop PC in a modern office setting.
موارد المطوِّرين بشأن ميزة Capacity on Demand
تعرَّف على المزيد عن Capacity on Demand وكيفية الاستفادة منها في تحسين بنية تكنولوجيا المعلومات في مؤسستك.
mature adult woman sitting on desk bike at adjustable height desk stand in her home office woking on computer and using mobile phone
تحقيق المرونة وإمكانية الاختيار من خلال القدرات السحابية الهجينة الجديدة
استكشف قدرات السحابة الهجينة على IBM Power وأضِف المزيد من المرونة على تكنولوجيا المعلومات في مؤسستك.
اتخِذ الخطوة التالية

تمكَّن من تحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات من خلال الاستهلاك المرن لتخطيط سعة الخادم بشكل مثالي. حدِّد موعدًا لعقد اجتماع مجاني مدته 30 دقيقة مع أحد خبراء IBM Power.
دعم الأنظمة المؤهلة (ESS)

يمكنك الوصول إلى أجهزة IBM Power وبرامجه التي تم شراؤها من البائعين الرقميين أو الشركاء التجاريين أو مباشرةً عبر نظام ESS وإدارتها.

 استكشف موقع Entitled Systems Support (المُشار إليه اختصارًا ESS)