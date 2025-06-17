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نظام IBM Power: تحقيق المرونة وإمكانية الاختيار من خلال توفير خيارات استهلاك مرنة.

استمع إلى اثنين من العملاء المتميزين من شركتَي Pfizer و Meridian حول كيفية سعي الشركات إلى خفض التكاليف مع الحفاظ على قابلية التوسع والمرونة.