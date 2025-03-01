التحديث بالنسبة للعديد من المؤسسات يعني إجراء تغييرات عميقة، وأحيانًا مدمرة. بالإضافة إلى ذلك، كان من المعتقد على نطاق واسع أن التقنية الأساسية التي تكمن وراء كل ذلك يجب أن تتغير أيضًا للتكيف. ومع ذلك، ليس هذا هو الحال بالضرورة. مع ®IBM® Power و®Red Hat، لن تحتاج إلى تغيير الأجهزة الحالية لديك للاستفادة من قدرات الجيل التالي.
يمكنك دمج الخدمات المصغرة للسحابة الأصلية وتحليل البيانات بشكل أسرع لتسريع وقت الوصول إلى السوق.
يمكنك أتمتة وتحديث وإدارة مهام البنية التحتية اليدوية حتى تتمكن الفِرَق من التركيز على المشاريع ذات القيمة الأعلى.
يمكنك حماية البيانات من خلال عزل أحمال التشغيل وضمان سلامة المنصة من المعالج إلى النواة.
توسيع نطاق تغطية الخدمات المصرفية (أو الخدمات المالية الأخرى) للسكان غير المتعاملين مع البنوك، مع تقليل تكلفة اكتساب العملاء الجدد.
يمكنك نشر منصة اتصالات مركزية وفعالة لإدارة علاقات العملاء (CRM).