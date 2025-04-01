IBM ®Power S1022

تحتاج المجموعات الكبيرة والصغيرة إلى الموثوقية والأمان عند تشغيلها SAP HANA أحمال التشغيل . في حين أن موثوقية وأمان IBMقد لا تفاجئك موثوقية وأمان ، إلا أن عينة المعلومات التسعير قد تفاجئك.