®IBM ®Power S1022 هو خادم حامل 2U في مجموعة IBM ®Power. يدعم S1022 ما يصل إلى 40 نواة معالج Power10 وذاكرة تصل إلى 4 تيرابايت، وهو مصمم لتشغيل ®AIX, IBM i و Linux.
احصل على أداء متفوق في السعر لعملك - أحمال التشغيل. يمكن أن يساعدك IBM ®Power S1022 على تحقيق المرونة من خلال بنية تحتية مرنة وآمنة.
استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، وقم بحماية بياناتك من النواة إلى السحابة وتبسيط الرؤى والأتمتة باستخدام IBM ®Power.
تكوين إدخال جديد لـ SAP HANA على IBM ®Power L1022
تحتاج المجموعات الكبيرة والصغيرة إلى الموثوقية والأمان عند تشغيلها SAP HANA أحمال التشغيل . في حين أن موثوقية وأمان IBMقد لا تفاجئك موثوقية وأمان ، إلا أن عينة المعلومات التسعير قد تفاجئك.
احصل على ما يصل إلى 37% زيادة في الأداء لكل نواة مقارنةً بـ IBM ®Power S922.¹.
تقليل البصمة المادية لمركز البيانات وخفض تكاليف التبريد والكهرباء.
توظيف التشفير في الذاكرة للأمان المتكامل عبر سحابة هجينة دون التأثير على تطبيق الأداء.
قم بزيادة مدة التشغيل وتوافر التطبيق العملي من خلال تطبيق النسخ المتطابق للذاكرة النشطة.
تحسين أداء النماذج وخفض زمن الانتقال من خلال تشغيل الاستدلال الاستقرائي الاستقرائي في نقطة البيانات.
يمكنك تحسين الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات وتخطيط الميزانية باستخدام نماذج استهلاك مرنة.
تجميع أحمال التشغيل على عدد أقل من الخوادم وزيادة استخدام النظام مع زيادة عدد النوى بمقدار 1.5 ضعف لكل نظام.¹
احصل على اقتصاديات السحابة محلياً مع القياس القائم على الاستخدام عبر الخوادم.
قم بزيادة مدة التشغيل وتحسين التوافر والموثوقية باستخدام النسخ المتطابق للذاكرة النشطة.
تسخير 2.4 أضعاف عرض النطاق الترددي للذاكرة مقارنةً بـ IBM ®Power S922.¹.
توظيف أربعة مسرّعات رياضيات مصفوفة لكل نواة للاستدلال على الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع في نقطة البيانات.
استخدم التشفير الشفاف للذاكرة بدون إعداد إدارة إضافي أو تأثير على أحمال التشغيل الأداء.
S1022
احصل على توفير أسرع، وتوسيع نطاق التشغيل بتكلفة معقولة وأقصى قدر ممكن من التشغيل SAP HANA أحمال التشغيل.
خفض تكاليف ترخيص البرامج من خلال دمج Oracle التشغيل على عدد أقل من الخوادم والنوى.
قم بتشغيل معيار FHIR القياسي للرعاية الصحية على IBM ®Power بأقصى قدر من مدة التشغيل والموثوقية.
توظيف IBM ®Power S1022 للتطوير المستمر للتطوير المستمر للتكامل والتكامل.
S1022s
قم بتشغيل ®Red Hat OpenShift على ®Power بسعر أفضل-الأداء مقارنةً بالخوادم القائمة على x86.
استكشف Red Hat OpenShift على IBM ®Power (الرابط موجود خارج ®IBM.com)
بناء نسيج بيانات نسيج يربط بين البيانات المنعزلة الموزعة عبر سحابة هجينة أفقي.
استخدم خوادم IBM ®Power S1022 في الحافة الرئيسية لشبكتك للأعمال المصرفية والتجزئة والتصنيع وغيرها.
قم بتشغيل تطبيق إدارة الأعمال على IBM i بشكل أصلي أو افتراضي أو مزيج من الاثنين معاً.
IBM Hardware Management Console الافتراضي (vHMC)
IBM Hardware Management Console (HMC) لتكوين والتحكم في واحد أو أكثر من ®خوادم الطاقة. توفر وحدة التحكم تنسيق جهاز افتراضي لزيادة مرونة النشر.
IBM PowerSC
IBM PowerSC (الأمان والامتثال) هو حل مُحسَّن للبيئات الافتراضية على خوادم IBM ®Power التي تعمل على AIX أو IBM i أو Linux. PowerSC يقع على رأس IBM ®Power الخادم ®Power مجموعة، يدمج ميزة الأمان المدمجة في طبقات مختلفة.
IBM PowerVC
IBM PowerVC هو عرض افتراضية محاكاة افتراضية متقدمة و Cloud Management. توفر تكنولوجيا المعلومات المبنية على OpenStack، إدارة افتراضية مبسطة لإدارة السحابة ونشر السحابة IBM AIX و IBM i و Linux Virtual Machines (VMs) التي تعمل على IBM ®Power.
®IBM ®Power S1012 هو نظام قائم على معالج Power10 ذو مقبس واحد ونصف عريض مصمم لكل من حوسبة الأعمال الأساسية أحمال التشغيل.
خادم ذو مقبس واحد، 4U للأعمال التجارية-حمال التشغيل AIX أو IBM i أو Linux.
ملقم 2 مقبس، 4U للأعمال التجارية-حمال التشغيل على AIX أو IBM i أو Linux.
خادم حامل ذو 4 مقابس مُحسَّن لـ 4 مقابس مجهزة بخادم ثنائي المقابس.
IBM Power E1080 مصممة لتوسيع نطاق أحمال التشغيل الأساسية التشغيلية التشغيلية الأساسية بشكل آمن وفعال عبر سحابة هجينة.
إن IBM ®Power L1022 عبارة عن خادم ثنائي المقبس قائم على معالج Power10 ثنائي الوحدات ومُحسّن للاستخدام على Linux- أحمال التشغيل مثل SAP HANA.
تعرّف على كيفية توفير IBM ®Power S1022s بنية تحتية مرنة وآمنة للأعمال التجارية-حساس أحمال التشغيل.
IBM Db2 Warehouse على ®Power تأتي مهيأة وجاهزة للعمل مع كل ما تحتاجه لدعم التطبيق الحديث لتخزين البيانات.
استكشف أحدث التغييرات، وخوادم التقنية، وميزة IBM ®Power ذات النطاق الواسع.
اكتشف كيف يمكن أن يساعدك IBM ®Power في تحديث وأتمتة وتأمين أعمالك.
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¹ استنادًا إلى اختبار الأداء الداخلي لشركة IBM في المختبر. تقرير الأداء الكامل الذي يمكن الاطلاع عليه هنا.