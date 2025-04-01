IBM ®Power S1022
®حاسبة التكلفة الإجمالية للملكية للطاقة
منظر ثلاثي الأرباع لخادم IBM ®Power S1022

®IBM ®Power S1022 هو خادم حامل 2U في مجموعة IBM ®Power. يدعم S1022 ما يصل إلى 40 نواة معالج Power10 وذاكرة تصل إلى 4 تيرابايت، وهو مصمم لتشغيل ®AIXIBM i و Linux.

احصل على أداء متفوق في السعر لعملك - أحمال التشغيل. يمكن أن يساعدك IBM ®Power S1022 على تحقيق المرونة من خلال بنية تحتية مرنة وآمنة.

الوصول إلى العرض التوضيحي

استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، وقم بحماية بياناتك من النواة إلى السحابة وتبسيط الرؤى والأتمتة باستخدام IBM ®Power.

تكوين إدخال جديد لـ SAP HANA على IBM ®Power L1022

تحتاج المجموعات الكبيرة والصغيرة إلى الموثوقية والأمان عند تشغيلها SAP HANA أحمال التشغيل . في حين أن موثوقية وأمان IBMقد لا تفاجئك موثوقية وأمان ، إلا أن عينة المعلومات التسعير قد تفاجئك.

 استكشاف التسعينات والتكوينات
المزايا
توسيع وظيفة التطبيق

احصل على ما يصل إلى 37% زيادة في الأداء لكل نواة مقارنةً بـ IBM ®Power S922.¹.
انخفاض تكاليف تكنولوجيا المعلومات

تقليل البصمة المادية لمركز البيانات وخفض تكاليف التبريد والكهرباء.
تحسين الأمن

توظيف التشفير في الذاكرة للأمان المتكامل عبر سحابة هجينة دون التأثير على تطبيق الأداء.
توفير نظام RAS الأمثل

قم بزيادة مدة التشغيل وتوافر التطبيق العملي من خلال تطبيق النسخ المتطابق للذاكرة النشطة.

تشغيل الاستدلال بالذكاء الاصطناعي

تحسين أداء النماذج وخفض زمن الانتقال من خلال تشغيل الاستدلال الاستقرائي الاستقرائي في نقطة البيانات.
ادفع مقابل ما تحتاج إليه فقط

يمكنك تحسين الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات وتخطيط الميزانية باستخدام نماذج استهلاك مرنة.
ميزة المزيد من النوى لكل نظام

تجميع أحمال التشغيل على عدد أقل من الخوادم وزيادة استخدام النظام مع زيادة عدد النوى بمقدار 1.5 ضعف لكل نظام.¹

 الاستهلاك المرن

احصل على اقتصاديات السحابة محلياً مع القياس القائم على الاستخدام عبر الخوادم.

 النسخ المتطابق للذاكرة النشطة

قم بزيادة مدة التشغيل وتحسين التوافر والموثوقية باستخدام النسخ المتطابق للذاكرة النشطة.

 2.4 أضعاف عرض النطاق الترددي للذاكرة

تسخير 2.4 أضعاف عرض النطاق الترددي للذاكرة مقارنةً بـ IBM ®Power S922.¹.

 تسريع مصفوفة الرياضيات

توظيف أربعة مسرّعات رياضيات مصفوفة لكل نواة للاستدلال على الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع في نقطة البيانات.

 الذاكرة الرئيسية التشفير

استخدم التشفير الشفاف للذاكرة بدون إعداد إدارة إضافي أو تأثير على أحمال التشغيل الأداء.

حالة الاستخدام

S1022

SAP منصة HANA على IBM ®Power Oracle Database على IBM ®الطاقة الرعاية الصحية التطبيق عمليات التطوير

S1022s

Red Hat OpenShift IBM Cloud Pak for Data الحوسبة الموزعة IBM i
البرامج

IBM Hardware Management Console الافتراضي (vHMC)

IBM Hardware Management Console (HMC) لتكوين والتحكم في واحد أو أكثر من ®خوادم الطاقة. توفر وحدة التحكم تنسيق جهاز افتراضي لزيادة مرونة النشر.

 تعرَّف على المزيد بدء التجربة

IBM PowerSC

IBM PowerSC (الأمان والامتثال) هو حل مُحسَّن للبيئات الافتراضية على خوادم IBM ®Power التي تعمل على AIX أو IBM i أو Linux. PowerSC يقع على رأس IBM ®Power الخادم ®Power مجموعة، يدمج ميزة الأمان المدمجة في طبقات مختلفة.

 تعرَّف على المزيد بدء التجربة

IBM PowerVC

IBM PowerVC هو عرض افتراضية محاكاة افتراضية متقدمة و Cloud Management. توفر تكنولوجيا المعلومات المبنية على OpenStack، إدارة افتراضية مبسطة لإدارة السحابة ونشر السحابة IBM AIX و IBM i و Linux Virtual Machines (VMs) التي تعمل على IBM ®Power.

 تعرَّف على المزيد بدء التجربة

المنتجات ذات الصلة

IBM ®Power S1012

®IBM ®Power S1012 هو نظام قائم على معالج Power10 ذو مقبس واحد ونصف عريض مصمم لكل من حوسبة الأعمال الأساسية أحمال التشغيل.
IBM ®Power S1014

خادم ذو مقبس واحد، 4U للأعمال التجارية-حمال التشغيل AIX أو IBM i أو Linux.
IBM ®Power S1024

ملقم 2 مقبس، 4U للأعمال التجارية-حمال التشغيل على AIX أو IBM i أو Linux.
IBM ®Power E1050

خادم حامل ذو 4 مقابس مُحسَّن لـ 4 مقابس مجهزة بخادم ثنائي المقابس.
IBM Power E1080

IBM Power E1080 مصممة لتوسيع نطاق أحمال التشغيل الأساسية التشغيلية التشغيلية الأساسية بشكل آمن وفعال عبر سحابة هجينة.
الموارد IBM ®Power L1022

إن IBM ®Power L1022 عبارة عن خادم ثنائي المقبس قائم على معالج Power10 ثنائي الوحدات ومُحسّن للاستخدام على Linux- أحمال التشغيل مثل SAP HANA.

IBM ®Power S1022s

تعرّف على كيفية توفير IBM ®Power S1022s بنية تحتية مرنة وآمنة للأعمال التجارية-حساس أحمال التشغيل.

IBM Db2 Warehouse على ®الطاقة

IBM Db2 Warehouse على ®Power تأتي مهيأة وجاهزة للعمل مع كل ما تحتاجه لدعم التطبيق الحديث لتخزين البيانات.

 نظرة عامة ومقدمة فنية عامة

استكشف أحدث التغييرات، وخوادم التقنية، وميزة IBM ®Power ذات النطاق الواسع.

سرّع طريقك نحو الأتمتة مع IBM ®Power

اكتشف كيف يمكن أن يساعدك IBM ®Power في تحديث وأتمتة وتأمين أعمالك.

 التقرير العالمي لأمن أجهزة الخوادم، تقرير أمن أنظمة تشغيل الخوادم لعام 2022

قم بتنزيل استطلاع الرأي لمعرفة كيفية قياس بنيتك التحتية مقارنةً بأكثر المنصات أماناً في الصناعات.

 T-محمول و IBM ®Power: قيادة الابتكار ®VIA البنية التحتية كمدونة

انضم إلى هذا بث بث ويب ويبول للاستماع إلى كيفية استخدامهم IBM ®Power و Red Hat Ansible لتقليل تعقيدات الإدارة مع البنية التحتية كرمز (IaC)

 تقرير موثوقية أجهزة الخوادم العالمية لعام 2023، تقرير موثوقية نظام تشغيل الخوادم

قم بتنزيل استطلاع النتائج لاكتشاف موقع بائعك بالنسبة للعلامات التجارية العالمية.

IBM ®رعاية خبير الطاقة

يمكنك تحسين التوافر وتقليل التكاليف من خلال دعمنا المبسط والمرن والموحد.
اتخذ الخطوة التالية

حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع أحد خبراء IBM ®Power خبير .

 شاهد العرض التوضيحي
المزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق المجتمع الدعم التمويل العالمي لشركة IBM العالمية
الحواشي

¹ استنادًا إلى اختبار الأداء الداخلي لشركة IBM في المختبر. تقرير الأداء الكامل الذي يمكن الاطلاع عليه هنا.