تعزيز الاستخدام والتوحيد من خلال الموثوقية والتشفير الشامل وخيارات الاستهلاك المرنة

حاسبة التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لخوادم Power
أداء قوي لأحمال تشغيل Oracle

لأكثر من 35 عامًا، اعتمد العملاء على ®IBM® Power لنشر أعباء عمل قاعدة بيانات Oracle وتطبيقاتها. يمكن للمؤسسات، الكبيرة والصغيرة على حد سواء، الاستفادة من موثوقية1 وأمان2 Power الرائد في فئته بالإضافة إلى قدراته المتقدمة في الاسترداد والشفاء الذاتي والتشخيص والمصممة لتقليل فترة تعطل التطبيق.

استكشف قصص نجاح عملائنا لمعرفة كيفية تعاوننا معهم لتحسين نتائج مؤسساتهم: Sicredi، وTNPL، وNTT DATA Business Solutions Poland، وDatavision، وCopel.
تقليل تكاليف اتفاقية ترخيص Oracle Unlimited لتحسين نتائج أعمالك.
المزايا
أمان رائد على مستوى الصناعة

تحافظ IBM Power و®AIX على أحمال تشغيل Oracle الحساسة الخاصة بك محمية ومتاحة مع تقليل التكاليف.2
الإدارة المبسطة

قم بنشر نظام تشغيل "جاهز للسحابة" تلقائيًا قادر على تلبية جميع متطلبات السحابة الخاصة بالمؤسسات باستخدام IBM PowerVC.
مدة تشغيل لا مثيل لها

تدعم IBM Power أحمال التشغيل الأكثر تطلبًا وتوفر 99.999% من الموثوقية للحفاظ على أقصى قدر من التوافر.1
تحسين فاعلية أحمال التشغيل من حيث التكلفة

من خلال الاستفادة من إمكانية تقسيم الأجهزة المنطقية (LPAR) وديناميكية تقسيم الأجهزة المنطقية (DLPAR) على خوادم Power، يمكن للعملاء الاكتفاء بترخيص نوى معالجات Power المتاحة لتشغيل برامج Oracle.
الأتمتة القائمة على المعايير

تحسين إمكانية الإدارة وإمكانية التوسع وضمان نتائج متسقة وقابلة للتكرار من خلال الاستفادة من مجموعة الأتمتة المحسّنة والموسعة الخاصة بنا لأحمال تشغيل Oracle، والمبنية على Ansible.
حماية البيانات

استفِد من الأمان الشامل في Power مع ميزات مثل التمهيد الموثوق به، وتشفير الذاكرة الرئيسية، والتحقق من ملفات نظام التشغيل أثناء التشغيل، والتحكم في الوصول والتنفيذ بناءً على الأدوار باستخدام PowerSC.
الموارد انتقال شركة Sicredi إلى IBM Power10

بفضل الشراكة التي استمرت لأكثر من 20 عامًا، ساعدت ®IBM شركة Sicredi في الحفاظ على التزامها تجاه عملائها.

 تنفيذ Oracle RAC على IBM Power Virtual Servers

تسلط هذه الورقة الضوء على الخطوات المطلوبة لنشر Oracle® Real Application Cluster (RAC) على AIX على بنية IBM® Power Systems Virtual Server التحتية.

 الترقية إلى سيناريو Power10

تعرف على الكيفية التي يمكن أن تساعدك من خلالها الترقية في توفير تكاليف الترخيص والطاقة.

 مزايا تقنية المعلومات القائمة على الاستهلاك

تعرف على الطريقة التي يمكن أن يساعدك التسعير القائم على الاستهلاك في IBM Power من خلالها على توسيع البنية التحتية لتقنية المعلومات لديك بسرعة أو تقليصها لتحسين التكاليف، مع التكيف سريعًا مع بيئة الأعمال الديناميكية.

 أتمتة تثبيت Oracle Database الخاصة بك

تعرف على كيفية تحسين عملاء Oracle Database الذين يعملون على IBM Power من خلال تقليل الأخطاء البشرية بشكل أكبر عبر إدخال الأتمتة.

 تشغيل Oracle Disaster Recovery على IBM Power Virtual Servers

تعرف على كيفية تنفيذ حل Oracle Data Guard عبر مركزين للبيانات في IBM® Power® Virtual Servers باستخدام العناصر الرئيسية، بما في ذلك IBM AIX وIBM Power Virtual Servers وOracle Data Guard وأعباء عمل OLTP.

تشغيل Oracle على أنظمة IBM Power

اكتشف كيف تقوم أنظمة IBM Power Systems وIBM AIX بتقديم القدرات التقنية لتشغيل أحمال تشغيل Oracle.

 خمسة أسباب لتشغيل أعباء عمل Oracle على خوادم IBM Power و IBM AIX

يمكنك الاعتماد على IBM Power لتوفير مستوى المساعدة نفسه الذي قدمناه على مدار ثلاثة عقود لأكثر من 80,000 عميل.

 إجراءات الترحيل الفني لنظام Oracle – الانتقال من Power إلى PowerVS

نظرة عامة على كيفية قيام Oracle Database Administrators بترحيل قواعد بيانات Oracle المبنية على نظام AIX من IBM Power إلى Power Virtual Server.
الخطوات التالية

حدِّد موعدًا لعقد اجتماع مجاني مدته 30 دقيقة مع أحد خبراء IBM Power.