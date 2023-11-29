انتقال شركة Sicredi إلى IBM Power10 بفضل الشراكة التي استمرت لأكثر من 20 عامًا، ساعدت ®IBM شركة Sicredi في الحفاظ على التزامها تجاه عملائها.

تنفيذ Oracle RAC على IBM Power Virtual Servers تسلط هذه الورقة الضوء على الخطوات المطلوبة لنشر Oracle® Real Application Cluster (RAC) على AIX على بنية IBM® Power Systems Virtual Server التحتية.

الترقية إلى سيناريو Power10 تعرف على الكيفية التي يمكن أن تساعدك من خلالها الترقية في توفير تكاليف الترخيص والطاقة.

مزايا تقنية المعلومات القائمة على الاستهلاك تعرف على الطريقة التي يمكن أن يساعدك التسعير القائم على الاستهلاك في IBM Power من خلالها على توسيع البنية التحتية لتقنية المعلومات لديك بسرعة أو تقليصها لتحسين التكاليف، مع التكيف سريعًا مع بيئة الأعمال الديناميكية.

أتمتة تثبيت Oracle Database الخاصة بك تعرف على كيفية تحسين عملاء Oracle Database الذين يعملون على IBM Power من خلال تقليل الأخطاء البشرية بشكل أكبر عبر إدخال الأتمتة.

تشغيل Oracle Disaster Recovery على IBM Power Virtual Servers تعرف على كيفية تنفيذ حل Oracle Data Guard عبر مركزين للبيانات في IBM® Power® Virtual Servers باستخدام العناصر الرئيسية، بما في ذلك IBM AIX وIBM Power Virtual Servers وOracle Data Guard وأعباء عمل OLTP.

تشغيل Oracle على أنظمة IBM Power اكتشف كيف تقوم أنظمة IBM Power Systems وIBM AIX بتقديم القدرات التقنية لتشغيل أحمال تشغيل Oracle.

خمسة أسباب لتشغيل أعباء عمل Oracle على خوادم IBM Power و IBM AIX يمكنك الاعتماد على IBM Power لتوفير مستوى المساعدة نفسه الذي قدمناه على مدار ثلاثة عقود لأكثر من 80,000 عميل.