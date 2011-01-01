IBM Cloud Virtual Servers on IBM Cloud Classic Infrastructure
الخوادم العامة والمخصصة والمحفوظة والمؤقتة (spot) بمعالجات Intel Xeon.
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منظر خارجي لناطحة سحاب حديثة

Essential performance.
العديد من الخيارات.

تعمل IBM Cloud Virtual Servers على البنية التحتية الكلاسيكية لـ IBM Cloud ضمن أول منصة وشبكة IaaS تابعة لنا، وهي مثالية لأحمال التشغيل التي تتطلب نقلًا سريعًا للتطبيقات ضمن نفس البنية. قم بتشغيل الموارد عند الطلب وخصص الميزانية بذكاء باستخدام التسعير بالساعة أو شهريًا، أو قم بتعليق الفوترة. احجز مسبقًا أو اختر نموذج الدفع حسب الاستخدام الخاص بنا. تتميز جميع الخوادم بتقنية معالجات Intel Xeon.

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الخوادم والملفات الشخصية الشائعة C1.1x1 الإحصاء - العد

ملفات تعريف الحوسبة هي الأنسب لأحمال التشغيل ذات معدلات نقل البيانت المعتدلة إلى العالية عبر الويب مثل أحمال التشغيل التي تتطلب وحدة معالجة مركزية مكثفة—بما في ذلك معالجة دفعات الإنتاج وخوادم ويب واجهات المشاريع.

 تكوين، تسعير وعرض الأسعار لـ C1.1x1 B1.4x16 متوازن

الأفضل لأحمال العمل السحابية الشائعة التي تتطلب توازنًا بين الأداء وقابلية التوسع. توفر الملفات الشخصية المتوازنة مع التخزين المتصل بالشبكة أداءً أعلى لأن الموارد ليست مفرطة الاشتراك.

 تكوين، تسعير وعرض أسعار لـ B1.4x16 M1.4x32 الذاكرة

تُعد ملفات تعريف الذاكرة الأنسب لأحمال التشغيل المكثفة في استخدام الذاكرة، مثل أحمال التشغيل الكبيرة الخاصة بالتخزين المؤقت للذاكرة، أو التطبيقات المكثفة لقواعد البيانات، أو أحمال التشغيل للتحليلات في الذاكرة وفي الوقت الفعلي.

 تكوين، تسعير وعرض أسعار لـ M1.4x32

كيف يستخدم العملاء IBM Cloud Virtual Servers

منذ عام 2011، استخدم موقع Drugs.com مزيجًا من IBM Cloud Virtual Servers وIBM Cloud Bare Metal Server لدعم أكثر من 50 مليون مريض ومستخدم في مجال الرعاية الصحية شهريًا.

يمكن لمرافق المياه الآن اكتشاف المياه غير الآمنة بشكل أسرع وأسهل بمساعدة التعلم الآلي غير الخاضع للإشراف، وDecision Makers, Ltd. و IBM Cloud Virtual Servers

سبب اختيار IBM Cloud Virtual Servers

الأداء الأساسي للقدرة على استيعاب مستأجر واحد أو مستأجرين متعددين.
خوادم افتراضية بالساعة

يمكنك اختيار الفوترة بالساعة والدفع فقط مقابل ما تستخدمه.

 الخوادم الافتراضية الشهرية

اختر الفوترة الشهرية للحصول على تسعير وميزانية مناسبة.

 تعليق الفوترة

ساعد في تقليل التكاليف ومنع إعادة توفير الخوادم عند الحاجة إلى الموارد مرة أخرى. تعليق الفوترة حل سريع وفعال من حيث التكلفة لإيقاف واستعادة السعة للخوادم الافتراضية بالساعة.

 تسعير فوري

ساعد في تقليل التكاليف عن طريق تشغيل أعباء عمل محددة، مثل غير المتعلقة بالإنتاجية أو التطوير/الاختبار، على خوادم مؤقتة مع تسعير فوري. يتم إلغاء توفير هذه الخوادم على أساس بدء إيقاف ما بدء تشغيله أولًا.
خوادم عامة

الخوادم العامة متعددة المستأجرين متوفرة في مجموعة من الملفات الشخصية المهيأة مسبقًا لتلبية متطلبات أحمال التشغيل الديناميكية الخاصة بك بشكل أفضل. تشمل ملفات التعريف: الحوسبة، الحوسبة المتغيرة، الذاكرة، وحدة معالجة الرسومات، التخزين المتوازن والتخزين المحلي المتوازن.

 الخوادم المخصصة

توفر الخوادم المخصصة ذات المستأجر الواحد تحكمًا إضافيًا وعزلًا لمتطلبات أعباء العمل الحساسة. يمكنك اختيار مضيفات مخصصة أو مثيلات مخصصة. يساعد المضيفون المخصصون في التحكم في وضع أحمال التشغيل وتوفر المثيلات المخصصة عزلة مستأجر واحد.

 الخوادم العابرة

الخوادم المؤقتة—والمعروفة أيضًا باسم خوادم "التسعير الفوري"—يتم إلغاء توفيرها على أساس "الأول في، الأول خارج"؛ وتُعرض بسعر أقل بكثير، وهي مثالية لتطبيقات التطوير/الاختبار وأحمال العمل غير الإنتاجية الأخرى التي لا تتطلب مدة تشغيل مستمرة.

 الخوادم المحجوزة

احجز ما يصل إلى 20 virtual servers مسبقًا في مركز البيانات الذي تختاره. اختر شروط العقد لمدة سنة أو ثلاث سنوات. virtual servers المحجوزة مثالية لأحمال التشغيل المستمرة التي تتطلب توقعات ميزانية على مستوى المؤسسة.

 المضيفون المخصصون

المضيفون المخصصون لمستأجر واحد يساعدون في التحكم في موضع أحمال العمل ودعم إنتاجية الشبكة التي تصل إلى 20 جيجابت في الثانية. عرض استهلاك النواة وذاكرة الوصول العشوائي والتخزين المحلي لتحقيق أقصى قدر من التحكم في إدارة أعباء العمل.
الإحصاء - العد

مثالية لأحمال التشغيل كثيفة الاستخدام لوحدة المعالجة المركزية، مثل معالجة الواجهة الأمامية ومعالجة الدفعات.

 الحوسبة المتغيرة

مثالية لأحمال التشغيل ذات الاستخدام المنخفض والمتقطعة التي لا تتطلب أداءً ثابتًا بسعة وحدة المعالجة المركزية.

 الذاكرة

مثالية لأحمال التشغيل المكثفة للذاكرة، مثل التحليلات داخل الذاكرة والتخزين المؤقت المتوسط إلى الكبير.

 وحدة معالجة الرسومات (GPU)

مثالية لأعباء العمل عالية الأداء التي تتطلب كثافة حوسبة أكبر، مثل الذكاء الاصطناعي، والرسومات المكثفة، وتطبيقات البيانات، والتعلم العميق.

 متوازن

مثالية لأحمال التشغيل السحابية الشائعة التي تتطلب توازنًا بين الأداء والنطاق، مثل انتقالات البيانات المعتدلة على الويب.

 تخزين محلي متوازن

مثالية لأحمال التشغيل الكبيرة لقواعد البيانات التي تتطلب زمن انتقال قصير وأداءً عاليًا في عمليات الإدخال والإخراج. اختر من بين خيارات التخزين المتاحة للأقراص ذات الحالة الثابتة (SSD) والأقراص الصلبة (HDD).
الشبكة العالمية

نشر أحمال التشغيل Virtual Servers في أكثر من 60 من مراكز البيانات السحابية لدى IBM عبر 6 مناطق و19 منطقة إتاحة على مستوى العالم. صُمم IBM Cloud بميزات الوصول المحلي، وزمن الانتقال القصير والأمان المعتمدة. ويقدم IBM Cloud اختيارات عديدة حول مكان وطريقة تشغيل بياناتك وحملات التشغيل. حيث إن تصميم منطقة الإتاحة يجعل التطبيقات وقواعد البيانات متوفرة بدرجة كبيرة ومقاومة للأخطاء وقابلة للتوسع.

 النطاق الترددي في الشبكة

كل عرض النطاق الترددي الوارد والصادر داخل شبكة IBM Cloud العالمية والخاصة غير محدود ومجاني لاستخدام Virtual Servers.

 نقل البيانات الصادرة

يتم فرض رسوم على النطاق الترددي العام الصادر على أساس متدرج، مع تخصيص محدد لكل شهر من استخدامك لـ Virtual Servers.

 IBM Cloud VPC

توفر الخوادم السحابية الافتراضية لدى IBM على IBM Cloud VPC شبكة بسعة حوسبة سريعة التوفير مع أعلى سرعات للشبكة وموارد الشبكات المحددة بالبرامج الأكثر أمانًا المتاحة على IBM Cloud.
خوادم افتراضية بالساعة

يمكنك اختيار الفوترة بالساعة والدفع فقط مقابل ما تستخدمه.

 الخوادم الافتراضية الشهرية

اختر الفوترة الشهرية للحصول على تسعير وميزانية مناسبة.

 تعليق الفوترة

ساعد في تقليل التكاليف ومنع إعادة توفير الخوادم عند الحاجة إلى الموارد مرة أخرى. تعليق الفوترة حل سريع وفعال من حيث التكلفة لإيقاف واستعادة السعة للخوادم الافتراضية بالساعة.

 تسعير فوري

ساعد في تقليل التكاليف عن طريق تشغيل أعباء عمل محددة، مثل غير المتعلقة بالإنتاجية أو التطوير/الاختبار، على خوادم مؤقتة مع تسعير فوري. يتم إلغاء توفير هذه الخوادم على أساس بدء إيقاف ما بدء تشغيله أولًا.
خوادم عامة

الخوادم العامة متعددة المستأجرين متوفرة في مجموعة من الملفات الشخصية المهيأة مسبقًا لتلبية متطلبات أحمال التشغيل الديناميكية الخاصة بك بشكل أفضل. تشمل ملفات التعريف: الحوسبة، الحوسبة المتغيرة، الذاكرة، وحدة معالجة الرسومات، التخزين المتوازن والتخزين المحلي المتوازن.

 الخوادم المخصصة

توفر الخوادم المخصصة ذات المستأجر الواحد تحكمًا إضافيًا وعزلًا لمتطلبات أعباء العمل الحساسة. يمكنك اختيار مضيفات مخصصة أو مثيلات مخصصة. يساعد المضيفون المخصصون في التحكم في وضع أحمال التشغيل وتوفر المثيلات المخصصة عزلة مستأجر واحد.

 الخوادم العابرة

الخوادم المؤقتة—والمعروفة أيضًا باسم خوادم "التسعير الفوري"—يتم إلغاء توفيرها على أساس "الأول في، الأول خارج"؛ وتُعرض بسعر أقل بكثير، وهي مثالية لتطبيقات التطوير/الاختبار وأحمال العمل غير الإنتاجية الأخرى التي لا تتطلب مدة تشغيل مستمرة.

 الخوادم المحجوزة

احجز ما يصل إلى 20 virtual servers مسبقًا في مركز البيانات الذي تختاره. اختر شروط العقد لمدة سنة أو ثلاث سنوات. virtual servers المحجوزة مثالية لأحمال التشغيل المستمرة التي تتطلب توقعات ميزانية على مستوى المؤسسة.

 المضيفون المخصصون

المضيفون المخصصون لمستأجر واحد يساعدون في التحكم في موضع أحمال العمل ودعم إنتاجية الشبكة التي تصل إلى 20 جيجابت في الثانية. عرض استهلاك النواة وذاكرة الوصول العشوائي والتخزين المحلي لتحقيق أقصى قدر من التحكم في إدارة أعباء العمل.
الإحصاء - العد

مثالية لأحمال التشغيل كثيفة الاستخدام لوحدة المعالجة المركزية، مثل معالجة الواجهة الأمامية ومعالجة الدفعات.

 الحوسبة المتغيرة

مثالية لأحمال التشغيل ذات الاستخدام المنخفض والمتقطعة التي لا تتطلب أداءً ثابتًا بسعة وحدة المعالجة المركزية.

 الذاكرة

مثالية لأحمال التشغيل المكثفة للذاكرة، مثل التحليلات داخل الذاكرة والتخزين المؤقت المتوسط إلى الكبير.

 وحدة معالجة الرسومات (GPU)

مثالية لأعباء العمل عالية الأداء التي تتطلب كثافة حوسبة أكبر، مثل الذكاء الاصطناعي، والرسومات المكثفة، وتطبيقات البيانات، والتعلم العميق.

 متوازن

مثالية لأحمال التشغيل السحابية الشائعة التي تتطلب توازنًا بين الأداء والنطاق، مثل انتقالات البيانات المعتدلة على الويب.

 تخزين محلي متوازن

مثالية لأحمال التشغيل الكبيرة لقواعد البيانات التي تتطلب زمن انتقال قصير وأداءً عاليًا في عمليات الإدخال والإخراج. اختر من بين خيارات التخزين المتاحة للأقراص ذات الحالة الثابتة (SSD) والأقراص الصلبة (HDD).
الشبكة العالمية

نشر أحمال التشغيل Virtual Servers في أكثر من 60 من مراكز البيانات السحابية لدى IBM عبر 6 مناطق و19 منطقة إتاحة على مستوى العالم. صُمم IBM Cloud بميزات الوصول المحلي، وزمن الانتقال القصير والأمان المعتمدة. ويقدم IBM Cloud اختيارات عديدة حول مكان وطريقة تشغيل بياناتك وحملات التشغيل. حيث إن تصميم منطقة الإتاحة يجعل التطبيقات وقواعد البيانات متوفرة بدرجة كبيرة ومقاومة للأخطاء وقابلة للتوسع.

 النطاق الترددي في الشبكة

كل عرض النطاق الترددي الوارد والصادر داخل شبكة IBM Cloud العالمية والخاصة غير محدود ومجاني لاستخدام Virtual Servers.

 نقل البيانات الصادرة

يتم فرض رسوم على النطاق الترددي العام الصادر على أساس متدرج، مع تخصيص محدد لكل شهر من استخدامك لـ Virtual Servers.

 IBM Cloud VPC

توفر الخوادم السحابية الافتراضية لدى IBM على IBM Cloud VPC شبكة بسعة حوسبة سريعة التوفير مع أعلى سرعات للشبكة وموارد الشبكات المحددة بالبرامج الأكثر أمانًا المتاحة على IBM Cloud.
الموارد البدء باستخدام virtual servers

استكشف خيارات الأمان والتخزين والبرامج.  

 اطّلع على البرامج التعليمية وغيرها. وثائق التعليمات

من توفير وإدارة virtual servers إلى المراقبة والترحيل.

 اقرأ وثائقنا الإرشادية مرجع واجهة برمجة التطبيقات (API)

واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا، وواجهات برمجة التطبيقات الافتراضية، وأمثلة على استخدام Virtual Servers المخصصة والعامة.

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