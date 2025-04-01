إن IBM Power E1080 هو الخادم الأقوى والأكثر قابلية للتوسعة للتوسعة في مجموعة IBM ®Power. يدعم E1080 ما يصل إلى 240 نواة معالج Power10 وذاكرة تصل إلى 64 تيرابايت، وهو مصمم لتشغيل ®AIX, IBM i و Linux.