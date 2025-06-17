حلول البنية التحتية الهجينة

مصممة لتوفير حرية الاختيار

استكشاف تحسين تكنولوجيا المعلومات طلب عرض توضيحي
شخص على منصة على كمبيوتر محمول متصل بمنصات أخرى إحداها تحتوي على الخوادم والبيانات السحابية الآمنة المحلية

التحسين باستخدام البنية التحتية الهجينة

توفر البنية التحتية الهجينة من IBM حلول بنية تحتية هجينة قابلة للتطوير ومرنة، مما يضمن الأمان والأداء والموثوقية الأمثل لتشغيل أعباء العمل بالغة الأهمية والاستفادة من منصة البنية التحتية الهجينة من IBM.

في مشهد اليوم الرقمي المستند إلى الذكاء الاصطناعي، تتطلب الشركات بنية تحتية ديناميكية وقابلة للتكيف بالقدر الذي تحتاج إليه. وهذا يتطلب نهجًا مصممًا لسد الفجوة بين الأنظمة القديمة المحلية والتقنيات السحابية.

تتناول البنية التحتية الهجينة من IBM هذا الأمر من خلال السماح للشركات بتخصيص الموارد حيثما تشتد الحاجة إليها– من السحابة إلى أماكن العمل– للاستفادة من أفضل ما في العالمين. من خلال تصميم البنية التحتية لتلبية احتياجات العمل، تتمتع الشركات بحرية اختيار مكان وكيفية تشغيل أعباء العمل الخاصة بها، وتحسين الأداء والأمان والفعالية من حيث التكلفة على طول الطريق.

تحولات السوق

التحول إلى البنية التحتية الهجينة والخدمات المقدمة كخدمة مستمر، ويتسارع بفعل الذكاء الاصطناعي
81‏% من الشركات ترى أن XaaS هو الحل الاستراتيجي طويل الأمد %75 اطّلع إلى الحلول الهجينة (التكامل على المستوى المحلي والسحابة) باعتبارها المعيار الرئيسي لاختيار مزود الخدمة %70 من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سيتم تسليمها في الموقع كخدمة %50 تتوقع أن يكون XaaS أكثر فعالية من حيث التكلفة من الخدمات التقليدية المحلية

الفوائد

التكامل من البداية إلى النهاية
قابلية التوسع على مستوى المؤسسات
معايير الأداء المثبتة
قيادة الامتثال والأمان

الحلول

تطبيقات الذكاء الاصطناعي
تطبيقات تخطيط موارد المؤسسات
إدارة البيانات
التطبيقات المؤسسية

منصة البنية التحتية الهجينة

رسوم توضيحية بأسلوب مسطح لعمليات الدمج لـ IBM NS1 Connect
تحسين أحمال التشغيل
  • البِنى القابلة للنشر
  • البنية التحتية ككود (واجهات برمجة التطبيقات، و CLI، و Terraform، و Ansible، وما إلى ذلك)
IBM Aspera لإدارة المحتوى الإعلامي والترفيهي
تجربة سلسة
  • الفواتير الموحدة
  • إدارة مركزية للموارد
  • تجربة مخصصة
  • إدارة الهوية والوصول
  • كتالوج الخدمة
  • قابلية الملاحظة
رسوم توضيحية بأسلوب مسطح لميزات IBM API Connect
معزز بالذكاء الاصطناعي
  • مساعد الدردشة بالذكاء الاصطناعي
شخص يحمل مفتاح
الأمان والامتثال
  • الإدارة الوضع الآلي
  • منصة حماية تطبيقات السحابة الأصلية (CNAPP)
  • دعم الامتثال الخاص بالصناعة

المنتجات

IBM Power Virtual Server

خدمة البنية التحتية السحابية (IaaS) لتشغيل أعباء عمل AIX و IBM i و Linux. يتم نشرها على IBM Cloud أو في مركز بيانات العميل.

 IBM Fusion

منصة متكاملة تمامًا وجاهزة لتشغيل وصيانة جميع تطبيقات Red Hat OpenShift في البيئات المحلية.

 IBM Cloud Satellite®

تمديد مستوى التحكم في IBM Cloud لتقديم Red Hat OpenShift مُدار في مراكز البيانات وبيئات الحوسبة السحابية الفائقة الأخرى.

 IBM Storage Ceph كخدمة

حل تخزين سحابي معرف بالبرمجيات للكتل والملفات والكائنات، يُقدم كتجربة تخزين سحابي داخل المؤسسة
مخطط معلوماتي لاستراتيجية البنية التحتية الهجينة
استراتيجية البنية التحتية الهجينة

تم تصميم استراتيجية البنية التحتية الهجينة من IBM لتقديم قيمة كبيرة للعملاء من خلال نهج يركز على النتائج. نحن متخصصون في توفير حلول أحمال التشغيل الهجينة المصممة خصيصاً لتطبيقات الأعمال الحساسة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

  1. تخطيط موارد المؤسسة (ERP)
  2. إدارة البيانات
  3. التطبيقات المؤسسية الأخرى
  4. تطبيقات الذكاء الاصطناعي

يهدف هذا النهج المرن للمنصة إلى تلبية الاحتياجات الحالية وتوقع المتطلبات المستقبلية، مما يتيح إضافة حلول أعباء عمل جديدة مع تطور خارطة طريق منتجاتنا. السمات الرئيسية لاستراتيجيتنا تتضمن أتمتة أعباء العمل المحسّنة، وخدمات المنصات، والدعم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتجربة موحدة عبر جميع العروض.

الموارد

ما هو XaaS؟

تعرف على كيفية قيام XaaS بربط البيانات في إطار العمل السحابي الهجين لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي.
XaaS والبنية التحتية الهجينة

اكتشف كيفية تحسين التكاليف وتحديث التطبيقات وتأمين البيانات باستخدام XaaS.
تسخير XaaS لتقليل التكاليف

استفد من XaaS للتحول إلى نماذج تركز على النتائج وتبسيط تكنولوجيا المعلومات، مما يؤدي إلى تقليل التكلفة والمخاطر والتعقيد.
تعزيز أمن البيانات والامتثال

مع تسارع تبني XaaS والذكاء الاصطناعي، يعد أمن البيانات القوي أمرًا بالغ الأهمية للنجاح ويمكنه أيضًا تبسيط الامتثال.
القوة المُكتسبة من تبني البنية التحتية الهجينة الموزعة

مستقبل الحوسبة السحابية يكمن في تبني بنية تحتية هجينة موزعة، مدعومة بنموذج XaaS.
اتخِذ الخطوة التالية
استكشاف تحسين تكنولوجيا المعلومات طلب عرض توضيحي