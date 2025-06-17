مصممة لتوفير حرية الاختيار
توفر البنية التحتية الهجينة من IBM حلول بنية تحتية هجينة قابلة للتطوير ومرنة، مما يضمن الأمان والأداء والموثوقية الأمثل لتشغيل أعباء العمل بالغة الأهمية والاستفادة من منصة البنية التحتية الهجينة من IBM.
في مشهد اليوم الرقمي المستند إلى الذكاء الاصطناعي، تتطلب الشركات بنية تحتية ديناميكية وقابلة للتكيف بالقدر الذي تحتاج إليه. وهذا يتطلب نهجًا مصممًا لسد الفجوة بين الأنظمة القديمة المحلية والتقنيات السحابية.
تتناول البنية التحتية الهجينة من IBM هذا الأمر من خلال السماح للشركات بتخصيص الموارد حيثما تشتد الحاجة إليها– من السحابة إلى أماكن العمل– للاستفادة من أفضل ما في العالمين. من خلال تصميم البنية التحتية لتلبية احتياجات العمل، تتمتع الشركات بحرية اختيار مكان وكيفية تشغيل أعباء العمل الخاصة بها، وتحسين الأداء والأمان والفعالية من حيث التكلفة على طول الطريق.
التحول إلى البنية التحتية الهجينة والخدمات المقدمة كخدمة مستمر، ويتسارع بفعل الذكاء الاصطناعي
خدمة البنية التحتية السحابية (IaaS) لتشغيل أعباء عمل AIX و IBM i و Linux. يتم نشرها على IBM Cloud أو في مركز بيانات العميل.
منصة متكاملة تمامًا وجاهزة لتشغيل وصيانة جميع تطبيقات Red Hat OpenShift في البيئات المحلية.
تمديد مستوى التحكم في IBM Cloud لتقديم Red Hat OpenShift مُدار في مراكز البيانات وبيئات الحوسبة السحابية الفائقة الأخرى.
حل تخزين سحابي معرف بالبرمجيات للكتل والملفات والكائنات، يُقدم كتجربة تخزين سحابي داخل المؤسسة
تم تصميم استراتيجية البنية التحتية الهجينة من IBM لتقديم قيمة كبيرة للعملاء من خلال نهج يركز على النتائج. نحن متخصصون في توفير حلول أحمال التشغيل الهجينة المصممة خصيصاً لتطبيقات الأعمال الحساسة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
يهدف هذا النهج المرن للمنصة إلى تلبية الاحتياجات الحالية وتوقع المتطلبات المستقبلية، مما يتيح إضافة حلول أعباء عمل جديدة مع تطور خارطة طريق منتجاتنا. السمات الرئيسية لاستراتيجيتنا تتضمن أتمتة أعباء العمل المحسّنة، وخدمات المنصات، والدعم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتجربة موحدة عبر جميع العروض.
تعرف على كيفية قيام XaaS بربط البيانات في إطار العمل السحابي الهجين لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي.
اكتشف كيفية تحسين التكاليف وتحديث التطبيقات وتأمين البيانات باستخدام XaaS.
استفد من XaaS للتحول إلى نماذج تركز على النتائج وتبسيط تكنولوجيا المعلومات، مما يؤدي إلى تقليل التكلفة والمخاطر والتعقيد.
مع تسارع تبني XaaS والذكاء الاصطناعي، يعد أمن البيانات القوي أمرًا بالغ الأهمية للنجاح ويمكنه أيضًا تبسيط الامتثال.