التحقيق الذكي في الحوادث

التحقيق في حوادث تكنولوجيا المعلومات وحلها بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 80% باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل
تتمثل الخطوة الأولى في إصلاح مشكلة تتعلق بتكنولوجيا المعلومات في فهم الطبيعة الكاملة للحادث ونطاقه، بما في ذلك تحديد السبب الأساسي المحتمل. لكن هذا التحقيق يستغرق وقتًا وخبرة يمكن أن تقلل بشكل كبير من متوسط وقت الإصلاح (MTTR)، خاصةً بالنسبة للمشكلات الأكثر تعقيدًا. توفِّر ®IBM® Instana Observability تحقيقًا ذكيًا في الحوادث مدعومًا بالذكاء الاصطناعي الوكيل لتحليل السبب الأساسي بشكل أسرع وأكثر شمولية ودقة.
ابدأ تحقيقًا كاملًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي الوكيل في الحادث بنقرة واحدة لتحديد تفاصيل الحادث ومكان وقوعه وتأثيره.
توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء دليل تنفيذ خطوة بخطوة لإجراءات معالجة الحادث وإنشاء برنامج نصي Bash لكل خطوة، ما يوفر وقت التطوير.
إنشاء ملخص فوري للحادث، بما في ذلك السبب الأساسي المحتمل والآثار في الأعمال والإجراءات التي تم تنفيذها لمشاركته مع الأطراف المعنية.
استخدام مساعد الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي لطلب المزيد من التحليل، أو التعمق في البيانات دون مغادرة صفحة الحادث، أو إنشاء مخططات ورسومات بيانية لفهم المشكلة بشكل أفضل.
يمكنك تمكين أداء إلغاء قفل تطبيق السحابة الأصلية باستخدام قابلية الملاحظة المؤتمتة المستندة بالذكاء الاصطناعي.