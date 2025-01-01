الميزة
Essentials
Standard
اكتشاف وتعيين البنية التحتية
دعم البيئات المحلية، والسحابية، والسحابة الهجينة، والسحابات المتعددة
مراقبة الحاوية والتزامن
دقة مراقبة تصل لثانية واحدة
دقة مراقبة تصل لثلاث ثوانٍ
دعم OpenTelemetry
Observability Standard1
بدءًا من 75 دولارًا أمريكيًا* - تشمل كل الميزات التي تتضمنها باقة أسعار Observability Essentials، بالإضافة إلى:
فئة الميزات
الميزة
Essentials
Standard
اكتشاف وتعيين الخدمة
الخدمة المؤتمتة وApplication Discovery، والتعيين، وتهيئة مراقبة أداء التطبيقات (APM)، والمراقبة، والتتبع
كشف التغيير في الوقت الفعلي
قابلية التوسع والمرونة في البيئات السحابية
رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) مع السياق
مراقبة أداء التطبيقات
الرؤية على مستوى التعليمات البرمجية على مدار 14 وقت تشغيل
تحديد النمط دائمًا في بيئات الإنتاج
التتبع وإدارة السجلات
تسجيل التتبع الموزع والتخزين
استيعاب مؤتمت لسجلات التطبيقات
العرض المصور والتحليل
إدارة رقمية متكاملة للتجربة مع التتبع والمراقبة
مراقبة موحدة دقيقة مدتها ثانية واحدة لمقاييس التطبيق والبنية التحتية
رؤى التطبيق للتجميع والتصفية
تسليم بيانات مصممة خصيصًا مع سياق فوري
™Instana Unbounded Analytics
إدارة الحوادث
™Pipeline Feedback لتحليل التغيير الفوري
Instana Smart Alerts لتحليل مؤتمت للمشكلات والحوادث
تحليل الأسباب المحتملة المدعوم بالذكاء الاصطناعي
المعالجة المؤتمتة للحوادث
مراقبة من دون خادم
مراقبة وتتبع التطبيقات دون خادم
مراقبة البنية التحتية دون خادم
تعيين التبعية
دعم مؤتمت للمراقبة والتتبع على مدار 14 وقت تشغيل ولأكثر من 300 منصة من منصات الخدمة المصغرة
الفهم في الوقت الفعلي لجميع الروابط المتبادلة بين الكيانات
مراقبة التجربة الرقمية
مراقبة مواقع الويب والهواتف المحمولة والمراقبة الاصطناعية (في حال عدم استخدام نقاط التواجد المُدارة بواسطة Instana2)
الذكاء الاصطناعي التوليدي
إدارة الأداء لوحدات الذكاء الاصطناعي التوليدي
إدارة السجلات
استيعاب السجل الأساسي مع الاحتفاظ بالبيانات لمدة 7 أيام. تتطلب ميزة إدارة السجلات الكاملة الوظيفة الإضافية "السجلات في السياق".3
نقاط تواجد Instana المُدارة2: تنفيذ اختبارات اصطناعية من مواقع متعددة حول العالم، تُدار من Instana.
السجلات في السياق3: توفر استيعابًا متقدمًا للسجلات من أي مصدر عبر OpenTelemetry، والاحتفاظ بها لمدة 30 يومًا، مع خيارات للاحتفاظ بها لمدة 60/90 يومًا والتحليلات المحسنة.
ملاحظة:
Managed Virtual Server (MVS) عبارة عن وحدة قياس يمكن من خلالها ترخيص Instana. وقد تشتمل على أجهزة فعلية أو خوادم افتراضية أو عُقد عاملة. يمكن أن تكون الأجهزة الفعلية عبارة عن أجهزة كمبيوتر فعلية أو شفرات أو أجهزة مثبتة على رفوف أو أي شيء آخر يتألف من وحدات معالجة وذاكرة وإمكانيات إدخال/إخراج تنفذ التطبيقات أو أجزاء من التطبيقات. Virtual Server إما كمبيوتر افتراضي- تم إنشاؤه عن طريق تقسيم موارد خادم فعلي- أو خادم فعلي غير مقسَّم. يجب على المرخص له الحصول على ترخيص MVS لكل Virtual Server تجري إدارته.
تركز باقة أسعار Instana Observability Essentials على اكتشاف البنية التحتية الأساسية والتخطيط لها ومراقبتها، بينما توفر باقة Observability Standard ميزات متقدمة أخرى تركز على التطبيقات، مثل الرؤية على مستوى التعليمات البرمجية، والتتبع، وإدارة السجلات، وكشف التغيير في الوقت الفعلي.
نعم يمكنك البدء بإصدار تجريبي مجاني من Instana اليوم لتجربة حلول المراقبة مباشرةً.
توفر منصة Instana خيارات دعم متنوعة، بما في ذلك التوثيق الشامل، والمنتديات للدعم المتبادل بين الأقران ومشاركة المعرفة، بالإضافة إلى قنوات دعم العملاء المباشرة للمساعدة بشأن أي مشاكل أو أسئلة قد تكون لديك. تضمن لك خيارات الدعم إمكانية الوصول إلى الموارد والمساعدة التي تحتاجها لتحقيق أقصى استفادة من حلول Instana.
لا، نحن في منصة Instana نعتقد أن مراقبة البنية التحتية ومراقبة المستخدم النهائي (EUM) والتحليلات كلها وظائف أساسية لأداة مراقبة أداء التطبيقات (APM) الرائعة. وعلى هذا النحو، يتم تضمين كل شيء في ترخيص مراقبة أداء التطبيقات (APM). تحقق من الخرافات الشائعة حول قابلية الملاحظة.
يتوفر ترخيص Instana القياسي عندما لا يقل الحد الأدنى للطلب عن 10 مضيفين، ويتضمن الوصول لعدد غير محدود من المستخدمين ودعم أكثر من 300 تقنية.
نعم. تعد Instana عضوًا في مؤسسة الحوسبة السحابة الأصلية (CNCF) وترحب باستخدام العديد من تقنيات المصدر المفتوح. تيسر منصة Instana للغاية على مستخدمينا إمكانية عرض المسارات والمقاييس جنبًا إلى جنب، ومضاهاتها مع المقاييس والمسارات التي تجمعها منصة Instana محليًا.
لا، لا تفرض Instana تكاليف متغيرة على عملائنا. يتضمن ترخيص مراقبة أداء التطبيقات (APM) جميع المسارات (غير المحدودة)، وقواعد البيانات، والمستخدمين، والتخزين. تحقق من الخرافات الشائعة حول قابلية الملاحظة.
في Instana، قادنا التزامنا بالخصوصية والأمان إلى إكمال متطلبات SOC 2 والتدقيق بنجاح. مع هذه الشهادة ستنعم براحة البال عندما تعلم أنه قد أُجري تقييم مستقل وكامل لأمن Instana الذي تحقق من ملاءمة تصميم الضوابط المتعلقة بتوفُّر الخدمة، وسلامة معالجتها، وسريتها.
تعمل منصة Instana على أتمتة مراقبة التطبيق بالكامل. تصدر Instana الفواتير شهريًا لكل مضيف على أساس سنوي، وهو ما يمكن توقعه من المنافسين الآخرين. اطلع على الأسباب الستة التي تدفع المستخدمين إلى التبديل.
يتيح IBM Instana Observability للجميع على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.